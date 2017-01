عدالت سے باہر عدالت‘ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی صحافی | ڈاکٹر اے آر خالد

خوشامدی ہر دور میں پچ سے باہر نکل کر چھکے لگانے والے کی واہ واہ میں میچ بھی ہرواتے ہیں اورایسے شخص کو پروفیشنل بن کر باوقار کردار ادا کرنے سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ واہ واہ کرانے کے شوق میں محدود مشاہدے اور تجربے کے لوگ بہت جلد سٹمپ آئوٹ ہو جاتے ہیں یا خود کوکسی سلپ میں کیچ کروا بیٹھتے ہیں۔ جسٹس کیانی بھی اسی ذہنی سطح پر پہنچ چکے تھے وہ ہرگز اس بات پر شرمندہ ہونے کو تیار نہ تھے کہ آئین سازی میں دستوریہ کی مجرمانہ کوتاہی اور غفلت، سیاسی جماعتوں اور انکے سربراہوں کا بہت ہی گھٹیا کردار‘ عدلیہ پر جسٹس منیر کی نحوست اور اسی طرح کے اداروں کی بربادی پر وہ ایوب خاں کے اقتدار میں آنے سے پہلے تو کبھی نہ بولے انکے بعض ساتھی جج انکی آئوٹ آف پچ اننگز کھیلنے کو عدلیہ کے رہے سہے وقار کے منافی سمجھتے تھے۔

جنرل ایوب خان کا جسٹس کیانی کے اس ’’شاہکار‘‘ کا جواب ان کی ساری ہنر مندی اور بے باکی کو خاک میں ملا گیا، جنرل ایوب خان نے کہا

you have taken considerable pains over the writing of your spech. I hope you give equal care to the writing of your judgments and then be pointed out that a large number of cases were awaiting disposed at all lavels of the judicial hierarchy

جنرل ایوب خاں کا یہ جوابی وار جسٹس کیانی سے زیادہ عدلیہ کو شرمندگی و ندامت کی وادی میں دھکیل گیا۔

یہ سارا کچھ تقریروں کا ہی کیا دھرا تھا۔ ایک چیف جسٹس ہائیکورٹ کی تقریریں اس کے جواب میں صدر مملکت کی تقریر یا تحریر آج پانامہ کیس میں پاکستانی کی سب سے بڑی عدالت میں معزز ججوں کی ریزرویشن اور ریمارکس پر متعلقہ فرائض اور ان کے حمایتی اپنی مرضی کے معنی پہناتے ہیں۔ انہی کالموں میں نہایت ادب سے یہ درخواست کی گئی تھی بعد ازاں بعض اختیارات میں خبروں، تبصروں اور اداریوں میں عدالت کے باہر عدالت لگانے پریس بریفنگ کے نام پرعدالت کے وقار کے منافی اور اپنی خواہشات کے مطابق تبصرے کرنے پر پابندی لگانے کی درخواست کی تھی مگر اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید معزز عدالت ہی اس قسم کی پابندی لگانے کے بجائے یہ تماشا جاری رکھنے کو نامناسب نہیں سمجھتی۔ اگر ایسا ہو تو مکرر عرض کروں گا کہ نامناسب ہمیشہ نامناسب ہی رہتا ہے خواہ اسے نظرانداز کریں یا جاری رہنے پر اعتراض نہ کریں۔ جسے معزز عدالت نے جزوی طور پر قبول کیا مگر اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے۔ اس پروسیڈنگ پر آزادی اظہار کی جو کھلی آزادی ملی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ایک معزز جج کی اس ریزوریشن یا ریمارکس سے بہت تکلیف ہوئی کہ وزیراعظم کی تقریر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔

حضور والا اگر وزیراعظم پارلیمنٹ میں تقریر کریں تو اس سے زیادہ اہم تقریر ہو نہیں سکتی اسے نظر انداز کرنا پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے اور وزیراعظم کی بھی اور اگر وہ طے شدہ پروگرام کیمطابق قوم سے خطاب کر لیا تو اس تقریر کو نظر انداز کرنا پھر وزیراعظم کی توہین کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی توہین ہے جس کی غالباً آئین میں کسی کو اجازت نہیں اور اگر آئین اس معاملے میں خاموش ہے تو بھی یہ دونوں مواقع پر وزیراعظم کے خطاب کو کلیدی اہمیت دی جائے مجھے اس کیس کے فیصلہ سے غرض نہیں مگر محترم وزیراعظم کے معتبر فورم پر خطاب کو کم اہمیت دینا یا نظر انداز کرنا بہت بڑی زیادتی ہو گی اور الفاظ اور افراد کی ساری اہمیت غتربود ہو جائیگی اور پھر اگر ایسا ہوا تو فیصلے بھی الفاظ کے ذریعے ہی سامنے آتے ہیں۔ لفظ ہی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں ذمہ دار منہ سے نکلے ہوئے لفظ ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ عملدرآمد کے حوالے سے بھی اور تہذیب کے حوالے سے بھی۔

اگر اس طرح وزیراعظم کی تقریر کو نظر انداز کرنے یا کم اہمیت دینے کی مثال بن گئی تو کسی شخص پر اعتماد رہیگا اور نہ کسی لفظ پر اور اگر خدانخواستہ ایسا ہو گیا تو انصاف حاصل کرنے کیلئے مجھے افراد اور لفظوں کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل نظر نہیں آتا اس لئے خدارا جوش خطابت یا خواہشات پر مبنی لفظوں کے استعمال میں عدالت کے اندر تو احتیاط کی جائے۔ جسٹس کیانی عدالت کے باہر لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے ان کے دل کی آواز کو زبان دیتے تھے کئی مواقع پر ناگوار اور ناخوشگوار صورت حال سے بھی گزرے آج کے جج اور بالخصوص سپریم کورٹ کا پانامہ کیس پر بننے والے بنچ کا ہر معزز رکن لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ انصاف کیلئے لوگ صابر بھی نظر آ رہے ہیں اور شاکر ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔

فیصلہ جو بھی ہو اس سے عدالت کے احترام میں اضافہ ہونا چاہئیے اور اس کا بہت دار و مدار اس بات پر ہے کہ انصاف کی حتمی شکل اختیار کرنے سے پہلے اندازے لگانے کے مواقع محدود بلکہ مسدود کر دیئے جائیں اور فریقین کی طرف سے اپنی فیور میں کسی چیز کو چھپانے کی کوشش ناکام بنا دی جائے اور موجودہ مواد کو جن میں وزیراعظم کی تقریر کلیدی اہمیت کی حامل ہے سرسری طور پر بھی کم اہم سمجھنے یا اس کو نظرانداز کرنے یا اس پر فیصلہ کرنے کے بارے میں کسی رائے سے گریز انصاف کا اولین تقاضا ہے۔ میری ایک بار پھر معزز عدالت سے درخواست ہے کہ عدالت کے باہر فریقین اور ان کے حامیوں کی عدالت لگانے پر سختی سے پابندی لگا دی جائے اور لفظوں کو بے توقیر ہونے سے بچایا جائے۔ (ختم شد)