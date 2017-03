کیا پاکستان ’’دہائی‘‘ کے سانحہ سے بچ سکے گا؟ کالم نگار | محمد اکرم چوہدری

یہ تحقیق بڑے افسوس کے ساتھ قارئین کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں قیام پاکستان سے لے کر 2007ء تک ہر 10سال بعد کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ یا سانحہ رونما ہواجس نے ملک کی سیاست، جغرافیے اور حیثیت کو بدل کر رکھ دیا… لیکن جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں یہاں تاریخ اور سانحات سے سبق سیکھنے کا رواج نہیں۔

قیام پاکستان کے 10سال بعد ہی پہلا مارشل لاء لگا دیا گیا تھا، اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی سیاست میں فوج کی مداخلت کی ابتدا ء اس وقت ہوئی جب ایوب خان کو وزیر دفاع کی حیثیت سے گورنر جنرل محمد علی بوگرہ کی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی گئی تو غلط نہ ہوگا۔ جنرل ایوب خان نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ فوج کا سربراہ بھی رہے گا۔ اسکے بعد پھر آہستہ آہستہ فوج کا سیاسی کردار بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ اکتوبر 1958ء میں سکندر مرزا نے حکومت برطرف کر کے مارشل لا لگا دیا۔تین ہفتے کے بعد انکے اپنے ساتھ یہی معاملہ پیش آ گیاجب جنرل ایوب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان بھی بن گئے۔

اسکے ٹھیک دس سال کے بعد 1968-69 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ جب ایوب خان کے دور میں بنگلہ دیش (مشرقی پاکستان ) میں شیخ مجیب الرحمان کے چھ نکات کے حق میں تحریک میں بہت سی عوامی تنظیموں سمیت طالب علم بھی حصہ لے رہے تھے۔ بظاہر ان کا مقصد مشرقی پاکستان سمیت تمام صوبوں کی زیادہ سے زیادہ خودمختاری اور اختیارات کی صوبائی حکومتوں کو منتقلی تھا۔ بقول شیخ مجیب الرحمان کے وہ اس طرح مغربی پاکستان کے ہاتھوں مشرقی پاکستان کے استحصال کا خاتمہ چاہتے تھے۔ انکے دل میں کیا تھا اور ان کے اصل مقاصد جو بھی تھے لیکن ابھی نفرتیں ناقابل واپسی کی حد تک نہیں بڑھی تھیں اور اس وقت تک انکے مطالبات میں نہ تو ’’آزادی‘‘ کا مطالبہ شامل تھا اور نہ بغاوت۔ مشرقی پاکستان کے بہت سے طالب علموں میں پہلے ہی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں ایک اہم طالب علم رہنما ’’ امان اللہ اسدالزماں‘‘ تھے۔ ان سمیت ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے 20 جنوری 1969ء کو ہڑتال اور مظاہرے کا اعلان کیا جس کے جواب میں اس وقت کے گورنر نے ان طالب علموں کو احتجاج کا جمہوری حق استعمال کرنے کی اجازت دینے اور انکی بات سننے کی بجائے انکے مظاہرے کو ہر قیمت پر روکنے کا اعلان کیا۔ بہت سے طالب علم دفعہ 144 کے باوجود دوپہر کے وقت ڈھاکہ میڈیکل کالج کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ لاٹھی چارج اور اور جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس دوران پولیس نے طالب علم رہنما ’’امان اللہ اسدالزمان‘‘ کو قریب کے فاصلے سے گولی مار دی جو ان کیلئے مہلک ثابت ہوئی اور وہ انتقال کر گئے۔ ایک طالب علم کی ہلاکت نے مظاہروں کو مزید بھڑکا دیا اور مظاہرین کی تعداد سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں ہو گئی۔مشرقی پاکستان کے قائدین نے اسے ’’کیش ‘‘کروایا، تین روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا اور پہلے سے کئی گنا بڑے مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ اس حد تک بڑھا کہ دو ماہ کے اندر اندر، 25 مارچ 1969ء کو ایوب خا ن کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا۔ اور بھٹو کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار ہوئی۔ بلاشبہ بے شمار عوامل سقوط ڈھاکہ کے محرک بنے تھے

اسی طرح اس سانحے کے کم و بیش دس سال بعد معروف لیڈر ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پنجابیوں کو بھی ازحد متاثر کیا تھا اور 1970 کے انتخابات میں پنجاب سے حاصل کردہ واضح برتری ہی کی بدولت وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ تک پہنچے۔ انہیں اپریل1979 کو فوجی حکمران جنرل ضیاالحق کی ایما پر بظاہر عدالتی کارروائی کے ذریعے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ انکے عدالتی قتل کو اسی عدالت کے ایک جج جسٹس نسیم حسن شاہ غلط قرار دے چکے ہیں۔ جنرل ضیاالحق ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 5 جولائی 1977 کو فوجی طاقت کے زور پر اقتدار پر قابض ہوئے تھے۔ یہ درست ہے کہ اس وقت نظام مصطفیؐ کے نام پر اپوزیشن والے انتخابات میں دھاندلیوں کیخلاف بھرپور تحریک چلا رہے تھے۔

مختصراََ یہ کہ اگلے دس سال بعد17 اگست 1988ء کی شام یہ خبر سن کر پوری قوم حیران، ششدر اور دم بخود رہ گئی کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق اپنے رفقاء کے ساتھ ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہوگئے ہیں۔صدرجنرل محمدضیاء الحق ایک نئے امریکی ٹینک کا تجربہ اور آزمائش دیکھنے کیلئے اسی صبح بہاولپور پہنچے تھے۔ پاکستان میں امریکا کے سفیر آرنلڈ رافیل اور ایک امریکی بریگیڈیئر جنرل واسم بھی انکے ہمراہ تھے۔اس واقعہ کے کم و بیش 10سال بعد 12اکتوبر 1999ء کو جنرل (ر)پرویز مشرف نے جمہوری حکومت کا تختہ اُلٹ کر مارشل لاء لگا دیا اور منتخب وزیر اعظم کو جیل بھیج دیا گیا۔ مختصراً معاملہ یہ تھا کہ کئی مہینوں سے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی تھی، جسکی وجہ وزیر اعظم کے ساتھی کارگل آپریشن بیان کرتے ہیں۔کئی مہینوں سے حکومت کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ، آج حکومت ختم ہو جائے گی، کل برطرف کر دی جائیگی‘ وغیرہ وغیرہ… اس ماحول میں ایک روز پاکستان کے سرکاری ٹیلی وژن پر پانچ بجے کے انگریزی کے نیوز بلیٹن میں یہ خبر چلی کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزیر اعظم نے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ضیا الدین بٹ کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔آخری مارشل لاء کے کم و بیش دس سال بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا، اس قتل کے بعد سندھ سے علیحدگی کی آوازیں آنا شروع ہوئیں اور ایک وقت کیلئے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوا۔ قتل کی تحقیقات ہوئیں، نہیں ہوئیں؟ اس بحث میں پڑے بغیر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے ان پانچ سانحات سے سبق نہیں سیکھا اور خاکم بدہن اگلی دہائی بھی سر پر آن پہنچی ہے۔میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا میں بیٹھے پاکستان کو عدم استحکام کی پوزیشن میں لانے والے تھنک ٹینکس اس حوالے سے ’’ہوم‘‘ ورک کیے بیٹھے ہیں۔

اب حال ہی میں بین الاقوامی میگزین ’’فارن پالیسی ‘‘ میںایک سٹوری Pakistan Is the Crisis Flying Under the Radar شائع ہوئی ہے یعنی پاکستان ایک ایسے سانحے سے دوچار ہونے والا ہے جو اُس کو فی الحال نظر نہیںآرہا۔یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسکے لکھنے والے معروف مصنف ، مشیرنیٹواور معروف امریکی یونیورسٹی کے ڈین جیمز سٹیو رائیڈز ہیں۔ وہ اس آرٹیکل میں ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں جن کے مطابق پاکستان کو آنیوالے دنوں میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثلاََ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے پہلا چیلنج شدید غصے کی صورت میں تیزی کے ساتھ آئیگا جس کے باعث امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جسکے نتیجے میں پاکستان عدم استحکام کی طرف چلا جائیگا۔ اس آرٹیکل کے مطابق دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا کچھ ہورہاہے، آپریشن شروع ہوا تھا، رک گیا ، پھر کیا ہوا؟ کیا ہونیوالا ہے سب کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی ہیں۔ پھر مصنف نے بلیک سوان ایونٹ کا ذکر کیا جس کا مطلب کوئی بڑا واقعہ جس کا تصور بھی انسان سے بڑا ہو، مثلاََکسی بڑی شخصیت کا قتل یا کسی بڑے دھماکے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسکے بعد پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیکل 22جنوری کو پبلش ہوتا ہے اور 24جنوری سے پاکستان میں دھماکوں کی ایک نئی سریز کا آغاز ہوجاتا ہے اور پھر پاکستان کے خلاف امریکی سطح پر ہرزہ سرائی کا آغاز ہوجاتا ہے اور پھر امریکی نمائندگان پاکستان کیخلاف ایک بل لے آتے ہیں جس کا تذکرہ میں پچھلے کالم میں بھی کر چکا ہوں اور پھر اسکے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی نہیں لگ رہی؟ حرف آخر یہ ہے کہ قوموں اور ملکوں میں سانحات ہونا بڑی بات نہیں ہوتی لیکن ہمیں ان سانحات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس امر کی ضرورت بھی ہے کہ ان پالیسیوں سے اجتناب کیا جائے جو پھر کسی سانحہ کا دروازہ کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم پر اپنی خاص رحمت فرمائے (آمین)