شیر گیدڑوں کے نرغے میں! کالم نگار | شوکت علی شاہ

ویسے تو وطن عزیز میں ہر چیز کی کمی ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو ”ڈھارا“ نہیں، صرف ایک جنس ہے جس میں ملک خودکفیل ہے۔ یہاں شیروں کی بہتات ہے۔ اتنے شیر کینیا کے وائلڈ لائف نیشنل پارک میں نہیں ہیں، سندربن کے جنگلوں میں نہ ہوں گے، جس قدر یہاں دھاڑ اور دندنا رہے ہیں۔ کوئی شیر پنجاب ہے، کوئی ضیغم سرحد ہے، کوئی اسدِ سندھ و بلوچستان ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے دائروں میں حکمرانی کے مزے لوٹ رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت شہروںمیں رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب بستیوں پر بھی جنگلوں کا گمان ہوتا ہے۔ ترنگ میں آکر کچھ شیر پاکستان بن گئے ہیں، یہ شکار کے بڑے رسیا ہیں، بھوک نہ ہو تو پھر بھی عادت کے ہاتھوں شکار کرنے سے نہیں چوکتے، گوشت میں انہیں نوخیز ہرنیاں پسند ہیں۔ اگر کسی وجہ سے خود شکار نہ کرسکیں تو شکار مردہ کے بھی سزاوارٹھہر جاتے ہیں۔ ان کی دھاڑ بڑی دہشت ناک ہوتی ہے، جب اقتدار میں ہوں تو اس سے سارا جنگل اور بستیاں گونجتی ہیں۔ ان کی مار دھاڑ اور چیرپھاڑ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ گوشت کے علاوہ ہر وہ چیز جس سے گوشت خریدا جاسکتا ہے، ہضم کر جاتے ہیں۔ ان کی کچھاریں محلات کو شرماتی ہیں۔ ایک ٹھکانے پر اکتفا نہیں کرتے، موسم اور رُتوں کے ساتھ انہیں بدلتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اقتدار میں نہ ہوں تو پھر ان کی گرج حلق کی سرنگ سے باہر بھی نہیں نکل پاتی، وہیں پیچ و تاب کھا کے دم توڑ دیتی ہے، دُم پیٹ کے ساتھ جا لگتی ہے۔ بستیوں اور جنگلوں نے تو کیا گونجنا ہے، ان کا اپنا وجود بید مجنوں کی شاخ کی طرح لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔

اس لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ ہمارے مردِ بحران میاں نواز شریف نے لیہ کے جلسے میں کہا ہے کہ سو گیدڑ مل کر بھی شیر کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ مرحوم بھٹو کی طرح ہمارے میاں صاحب بھی مردِ بحران ہیں۔ بالفرض ایک ختم ہوجائے تو دوسرا پیدا کرنے میں انہیں دیر نہیں لگتی۔ میاں صاحب تین دفعہ وزیراعظم بنے ہیں، ہر دفعہ اپنے لئے گڑھا انہوں نے خود کھودا ہے۔ پہلی مرتبہ جنرل آصف نواز اور بابا غلام اسحاق سے سینگ پھنسا بیٹھے۔ ناگہانی موت کی وجہ سے جنرل آصف نواز کے ایجنڈے کی تکمیل نہ ہوسکی۔ بقول شخصے وہ بانس اور بانسری کو بیک وقت ختم کرنا چاہتا تھا۔ بابا جی وزیراعظم کو انہی نظروں سے دیکھتے تھے جن سے پرائمری سکول کا مدرّس نالائق اور شرارتی بچوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا لکھا ہوا ہر خط ایک طرح کی سرزنش اور تنبیہ ہوتا۔ SORT OF SPANKING، اس میں کوئی شک نہیں کہ سازش اگر مجسم شکل میں آتی تو وہ غلام اسحاق کی شکل اختیار کرلیتی۔ ضیاءالحق کو تو اس نے اس قدر شیشے میں اتارا کہ اس نے خوش ہوکر باباجی کو سیکرٹری جنرل انچیف کا خطاب دے ڈالا۔ فوج کا کمانڈر وہ خود تھا، نوکر شاہی کا سربراہ اسے بنا ڈالا۔ جب اختلاف زیادہ بڑھا تو اس نے 58-2-B کا سہارا لے کر میاں صاحب کو فارغ کردیا۔ گو سپریم کورٹ نے وزیراعظم کو بحال کردیا لیکن اس حکم پر عملدرآمد نہ ہوسکا۔ غلام اسحاق اور منظور وٹو وزیراعلیٰ پنجاب نے اسے ماننے سے عملاً انکار کردیا۔ نتیجتاً جنرل کاکڑ کو ہر دو کی ”گُٹی مروڑنی“ پڑی۔ دوسری مرتبہ ان کا پیچا جنرل مشرف سے پڑا۔ گو ان کی ہیوی مینڈیٹ پتنگ خاصی اونچی اُڑ رہی تھی لیکن ڈور کمزور تھی۔ جنرل کو دھاگا کاٹنے میں چنداں دشواری پیش نہ آئی۔ جلاوطنی کے دن بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اموی حکمران عبدالرحمن اول اندلس کی بادشاہی کے باوصف ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا اور عرب سے آئے ہوئے کھجور کے پودے کو بازوﺅں میں بھر کر کہتا تھا ....ع

پردیس میں ناصبور ہوں میں

پردیس میں ناصبور ہے تو

یہ تو صرف بادشاہ کے مہمان تھے جس سرور محل میں انہیں ٹھہرایا گیا تھا، وہ تو جاتی امراءکے محل کے OUT HOUSE کے برابر بھی نہیں تھا۔ دراصل یہ محل (یا کوٹھی) اس دور کی یادگار تھی جب عام عربوں کے پاس روٹی کھانے کی رقم بھی نہیں ہوتی تھی۔ تیل کی ریل پیل بعد میں شروع ہوئی۔ خیال تھا کہ دیار حبیب میں رہ کر دلوں کی میل اتر جائے گی اور آئینہ دل صیقل ہوجائے گا، مگر بقول چودھری پرویز الٰہی ایسا نہ ہوسکا۔ نفرت اور انتقام کی آگ بجھی نہیں بلکہ شعلہ جوالا بن گئی ہے۔

اب تیسری بار پانامہ لیکس اور ڈان لیکس کا قضیہ کھڑا ہوگیا ہے۔ ہر دو بھی مردِ بحران کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ میاں صاحب کے مخالفین کا کہنا ہے کہ خبر ڈان اخبار نے لیک نہیں کی بلکہ سیاست کے ڈان نے منکشف کی ہے۔ وہ باتیں جو وزیراعظم ہاﺅس میں ایک خفیہ میٹنگ میں ہوئیں (یا نہیں ہوئیں) باہر کیسے نکلیں؟ کیا وزیراعظم کو اس کا ادراک نہیں تھا کہ ان کا انکشاف ان کے لئے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کرسکتا ہے! حتمی رپورٹ تو ابھی تک منظرعام پر نہیں آئی لیکن کچھ یوں گمان ہوتا ہے کہ نزلہ برعضو ضعیف گرا ہے۔ طارق فاطمی اور راﺅ تحسین نے صحت جرم سے انکار کردیا۔ پپو پہلے ہی فیل ہوچکا ہے، یہ طارق نہیں ہے جس نے اندلس کے کنارے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں، یہ وہ شخص ہے جو کشتی پر بیٹھنے سے پہلے ہر طرح کی تسلی کرلیتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے۔ اس قسم کے خوشامدی شخص کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ازخود اپنی نیّا ڈبو دیتا۔ اب جبکہ اس کے پَر جلنے لگے ہیں تو یہ ہر قسم کے انکشاف پر راضی ہوگیا ہے۔ پرویز رشید اور راﺅ تحسین کی یہ قانونی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ خبر کو روکتے۔ خبر، جھوٹی ہو یا سچی، رُک نہیں سکتی۔ جب میں سیکرٹری انفارمشن تھا تو میں نے گورنر خالد مقبول کو یہ بات بتلائی۔ اگر ایک اخبار نہیں چھاپے گا تو دوسرا چھاپ د ے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس کی جگہ بدل دی جائے۔ پہلے صفحے سے اندرونی صفحے پر لگوائی جائے۔ سرخی بدل کر اس کی حدت کو کم کیا جائے، عدالت میں ہردو کا یہی مو¿قف ہوگا۔

جہاں تک پانامہ لیکس کا تعلق ہے، اس پر تفصیلی تبصرہ نامناسب ہوگا کہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے اور یقینا جو فیصلہ بھی آئے گا، درست ہوگا۔ البتہ ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ہمارے دوست ملک صاحب جو اپنے آپ کو قانونی موشگافیوں کا ماہر سمجھتے ہیں، کہنے لگے: Mian Nawaz Sharif is the Author of his own Misfortune اس کے معنی میں ”آبیل مجھے مار!“ انہیں اتنی لمبی چوڑی توضیح اور متضاد بیان دینے کی کیا ضرورت تھی! صرف یہ کہہ دیتے فلیٹ میرے نہیں ہیں، جن کے ہیں ان سے پوچھو۔ ان کے بچے اغلباً برطانوی شہری ہیں، ان کو طلب کرنے میں ہی برس دو بر س لگ جاتے۔ اس طرح بارِ ثبوت عمران خان پر ہوتا۔ وہ ابدالصبار تک بھی فلیٹوں کی ملکیت ثابت نہ کرپاتا۔ ملکیت تسلیم کرنے کے بعد بار ثبوت میاں صاحب پر آن پڑا ہے۔ ان کے بقول رقم قطری شیخ نے دی۔ قطری شہزادے کے خط کو عمومی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ It operates as a Estopple۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ رقم سعودی عرب یا دبئی سے آئی تھی۔

آخر میں ایک سخن گسترانہ بات۔ میاں صاحب نے جس جانور کو حقیر جانا ہے اس سے زیادہ زیرک، چالاک، مکار اور عیار جانور پورے جنگل میں نہیں ہوتا۔ یہ شیر کو ناکوں چنے چبوا سکتا ہے۔ سکول میں ہم نے ایک نظم پڑھی تھی کہ گیدڑوں نے کس طرح ہاتھی کا شکار کیا۔ کہا گیدڑوں نے بہم ایک بار، مزہ ہو جو ہاتھی کا ماریں شکار، ایک مکار اور خرانٹ بوڑھے گیدڑ نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ کہا ایک مکار خرانٹ نے، کہ ہاتھی کو جاتا ہوں میں مارنے۔ اور ہاتھی کو ورغلا بہلا پھسلا کر ایک گڑھے کی طرف لے گیا جو اس نے درخت کے پتوں اور ٹہنیوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہاتھی گڑھے میں گر کر بے بس اور لاچار ہوگیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب وہ مرا تو گیدڑوں نے دعوت شیراز کے مزے لوٹے۔ میاں صاحب کو اس بات کا ادراک ہونا چاہئے کہ ان کا شیر گیدڑوں میں بری طرح گھر چکا ہے۔