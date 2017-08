ہونا انہونی کا ....! کالم نگار | شوکت علی شاہ

(1) میں امریکہ اور برطانیہ کے دورے سے واپس آیا ہوں تو ملک کی سیاسی صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ گو میرا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا جن کے متعلق طنزاً کہا جاتا ہے کبھی کبھی یہ پاکستان کے دورے پر بھی آتے ہیں‘ یہ وہ بخشی ہوئی مہان ہستیاں ہیں جن کا خمیر خاص مٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ یہ ہر دور میں تروتازہ رہتے ہیں ان پر کبھی ابتلا نہیں آتا‘ واپسی پر یہ اس بھابھی کا ضرور ذکر کرتے ہیں جس کے ہاتھوں پر تازہ تازہ مہندی لگی تھی اور اس نے اپنے حنائی ہاتھوں سے ان کےلئے چائے کا کپ بنایا تھا۔ باایں ہمہ میں ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ بارہ سال تک ناروے یوم آزادی کے موقع پر لیکچر دینے جاتا رہا ہوں۔ ناروے غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر پاکستانی بھارتیوں کی نسبت کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ ان کا وہاں سیاسی وزن اور قد کاٹھ ہے۔ اکثریت کا تعلق ضلع گجرات کی تحصیل کھاریاں سے ہے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا تھا اس کا نام ناروے نہیں کھاروے ہونا چاہئے۔

(2 ) میرا ہر سال امریکہ اور برطانیہ جانا ہوتا ہے۔ جانے سے قبل مرحوم دوست حفیظ کھوکھر صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے۔ ”ایک دوست نے دوسرے کو کہا‘ سنا ہے تم اس سال برطانیہ نہیں جارہے؟ اس پر وہ ترنت بولا برطانیہ تو میں پچھلے برس نہیں گیا تھا اس سال میں امریکہ نہیں جارہا۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔

(3) میاں نوازشریف وزارت عظمیٰ کا بارگراں اپنے کندھوں سے اتار چکے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے انہیں آئین کی دفعہ 62-63 کے تحت نااہل قرار دیا ہے۔ انہیں اس اعتبار سے ثابت قدم قرار دیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ریکارڈ ٹوٹنے نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی مدت پوری نہیں کرسکے۔ پہلی مرتبہ بابا غلام اسحاق خان سے سینگ پھنسائے تو جنرل کاکڑ نے دونوں کی ”گچی مروڑ“ دی۔ دوسری مرتبہ جنرل مشرف کو بچگانہ انداز میں نکالا‘ قلم کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی 111 بریگیڈ گڑگڑاتا ہوا وزیراعظم ہاﺅس پہنچ گیا۔ جنرل محمود نے ایک ہاتھ میں پستول پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ان کے گریبان پر تھا۔ اٹک قلعہ کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کی تصویر ایک رُوح فرسا منظر پیش کر رہی تھی۔ سوندھی ہوئی رنگت‘ کملایا ہوا چہرہ‘ نم آلود آنکھیں‘ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ ہسپانوی حکمران مُعتمد کو جب یوسف بن تاشفین نے پابند سلاسل کیا تو علامہ نے اس کی حالت زار کو ایک نظم کی شکل میں بیان کیا۔

میں پشیمان ہوں پشیمان ہے میری تدبیر بھی

شوخ و بے پروا ہے کتنا خالِق تقدیر بھی

ان کے دربار کے گونگے شعراءکو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ ان کی کسمپرسی کی ہلکی سی تصویر ہی کھینچ دیتے۔

(4) معروضی حالات میں میاں صاحب کا جانا ٹھہر گیا تھا۔ نوشتہ دیوار پر کسی نے پڑھ لیا تھا۔ میں نے بھی کافی عرصہ پہلے ”پر کُچھ اب کے سرگردانی اور ہے“ کے عنوان سے کالم لکھا۔ درحقیقت اس میں کسی کا دوش نہیں میاں صاحب اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں۔ Author of His own Misfortune کس نے انہیں کہا تھا کہ اسمبلی اور ٹی وی پر متضاد بیان دیتے‘ اپنے بیٹے حسین نواز کو بُلا کر ٹی وی انٹرویو کراتے۔ اس صورت میں بارثبوت عمران خان پر ہوتا جو کبھی بھی جائیداد کا الزام ثابت نہ کرسکے۔ یہ ملک کے اتنے بڑے اور امیر انسان نہیں کہ قانونی طور پر پیسہ بھیج کر باہر جائیداد خرید لیتے تو بھی اتہام کی کوئی انگلی ان کی طرف نہ اٹھتی۔

(5) خیر جائیداد کے متعلق تو ابھی مقدمہ چلنا ہے جس بات پر انہیں رخصت کیا گیا ہے اسے قانون کی زبان میں” ٹیکنیکل ناک آﺅٹ“ کہا جاسکتا ہے۔ دبئی کا اقامہ! بیٹے کی کمپنی سے تیس ہزار روپے تنخواہ! عقل حیران ہے کہ جو شخص وزیراعظم کی تنخواہ نہیں لیتا اسے اس قدر قلیل رقم کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں بار بار دبئی کا ویزا لگوانے کی زحمت سے بچنے کیلئے میں نے یہ ”معصوم“ حرکت کی۔ پھر اسے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈیکلیئر نہ کیا۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ چوری چاہے ٹکے کی ہو یا کروڑ کی چوری ہوتی ہے (Mitigating Circumstances) ایک عام مجرم تو ہو سکتے ہیں وزیراعظم کیلئے نہیں!

(6) اب ہوگا کیا؟ میاں نوازشریف نظرثانی کی اپیل دائر کرسکتے ہیں لارجر بنچ کی درخواست کریں گے؟ اپنی ترمیم کے ذریعے 62-63 کو ختم کرسکتے ہیں! عوامی دباﺅ بڑھا کر معزز جج صاحبان کو متاثر کرسکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے اسں فیصلے کو قبول نہیں۔ کیا یہ ثابت کرنے کیلئے انہوں نے پنڈی سے لاہور تک مارچ کیا ہے۔

جو لوگ قانون کی تھوڑی سی بھی ”شُدبُد“ رکھتے ہیں انہیں علم ہے کہ نظرثانی کا سکرپٹ بہت محدود ہوتا ہے۔ ریویو صرف دو صورتوں میں کامیاب ہوسکتا ہے۔

1۔ If There is an error Apparent on the face of the Record

2۔ New facts have been discovered which were not in the knowledge or reach of the parties of the time of orignal hearing

پہلے تو یہی پانچ جج انہیں وکیلوں سے بحث سنیں گے۔ بالفرض ایک یا دو جج مزید شامل کرلئے جائیں تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ فیصلہ تو اکثریت کا ہوتا ہے .... باقی رہی عوامی دباﺅ والی بات تو یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر لوگ اس فیصلے سے ناخوش ہوتے تو پہلے روز ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ پنجاب‘ سندھ‘ خیبر کے پی اور بلوچستان سے باہر نکل آتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نہ ہوگا! جی ٹی روڈ پر پنڈی سے لاہور تک لاکھوں لوگ ہر وقت سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں جو ایک مداری کی ڈگڈگی پر بھی اکٹھے ہوجاتے ہیں‘ لاکھوں ٹرک‘ بسیں اور کاریں چلتی ہیں کیا آپ ان سب کو اپنے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ ایک مرتبہ غلام حیدر وائیں وزیراعلیٰ پنجاب کامونکی میں سڑک پر رانا شمشاد کی الیکشن کمپین کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ لاہور اور پنڈی سے آنے والی ہزاروں گاڑیاں رُک گئیں‘ جسٹس لون کی گاڑی بھی روک دی گئی۔ اگلے دن انہوں نے مجھے اور ایس ایس پی ملک اقبال کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا۔ میں اس وقت ڈی سی گوجرانوالہ تھا کیا اب کے بھی ایسا ہوسکتا ہے؟

(7) میاں صاحب کا کہنا ہے کہ ان کیخلاف سازش ہورہی ہے۔ بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا ہے وہ اس کو جلد بے نقاب کریں گے۔ اس ملک میں کوئی سازش کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک دو طاقتور ترین ادارے شامل نہ ہوں۔ بھٹو مرحوم تاشقند کے بعد بلی تھیلے سے نکالنے کا جو گُر سیاستدانوں کو سکھلا گئے سبھی نے حسب ضرورت اس سے استفادہ کیا ہے۔ شرط لگا لیں میاں صاحب کی بلی کبھی بھی تھیلے سے باہر نہیں آئے گی۔ انہیں علم ہونا چاہئے کہ دو سینئر ترین جج صاحبان نے انہیں ”اقامے“ سے پہلے ہی نااہل قرار دیا تھا باقی تین جج صاحبان نے بکمال شفقت انہیں صفائی کا ایک اور موقع دیا۔ بالفرض کوئی سازش ہوتی تو جے آئی ٹی کی نوبت ہی نہ آتی‘ پہلے ہی دکان بڑھا دی جاتی۔

(8 ) آخری بات ! چھوٹے صاحب کے وزیراعظم بننے کی۔ اگر خاقان عباسی دس ماہ تک وزیراعظم رہ گئے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسے طول دینے کی کوشش نہیں کرینگے۔ ذرا برصغیر کی پانچ ہزار سالہ تاریخ پر نگاہ تو ڈالیں!