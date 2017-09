کیا پاکستان میں میرٹ کی حکمرانی ہو سکتی ہے؟ کالم نگار | محمد اکرم چوہدری

مہاتیر محمد 1981ءمیں ملائشیا کے صدر بنے اور 25سال جمہوری حکومت کے فرائض سرانجام دینے کے بعد از خود اپنی مرضی سے اقتدار سے علیحدہ ہو گئے۔مہاتیر محمد نے جب اقتدار سنبھالا تو ملائشیا کی فی کس سالانہ آمدنی 300ڈالر تھی۔ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تو اس وقت فی کس سالانہ آمدنی 10ہزار ڈالر تھی۔ مہاتیر محمد نے سب سے پہلے چینی کمیونٹی کو جو کہ امیر بھی تھی اور اقلیت میں بھی تھی‘ اعتماد میں لیا کہ پچاس لاکھ Ringget سے اُوپر کسی بھی فر د کے پاس رقم موجودپائی گئی تو اُسے حکومتی خزانہ میں جمع کر دیا جائیگا۔ مہاتیر محمد کی اس پالیسی نے ملائشیاءکو ویلفیئر سٹیٹ بنا دیا۔اس پالیسی کی وجہ سے ایک دفعہ تو ملک سے سرمایہ کار بھاگ گئے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ملائشیا غریب تر ہوگیا لیکن مہاتیر محمد نے صاف لفظوں میں کہا کہ خواہ کچھ ہو ہم اپنے بل بوتے پر کھڑے ہو کر دکھائیں گے اور انہوں نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ مشرف کے دور حکومت میں مہاتیر محمد عمران خان کی دعوت پر پاکستان آئے تو ایک صحافی نے اُن سے سوال کیا کہ پاکستان میں بہتری کیسے آسکتی ہے جس پر مہاتیر محمد نے کہا:

Right Man at a Right Place

اگر اُس وقت مہاتیر محمد کی اس بات کو فالو کیا ہوتا تو آج پاکستان کے حالات یکسر مختلف ہوتے، لیکن یہاں ہر دور میں میرٹ کی دھجیاں بکھیری جاتی رہیں، ہر محکمے میں میرٹ برائے نام رہ گیا جس سے نالائق اور ناتجربہ کار لوگ سیٹوں پر براجمان ہوگئے ، مختلف محکموں میں بھرتیوں کے مواقع پر میرٹ کا دھیان نہیں رکھا جاتا۔ کیا یہ عین حقیقت نہیں کہ کسی بھی اعلیٰ پوسٹ کیلئے قابلیت تو محض ایک بہانہ ہے جس کے سَر پر ”ہما” بیٹھنا ہوتا ہے ،وہ تو پہلے ہی بیٹھ چکا ہوتا ہے اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ”صاحب” کے منظورِنظر۔ لوئرگریڈز کی بھرتی کیلئے پہلے ہی متعلقہ علاقوں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کوٹہ مقرر کیا جا چکا ہوتا ہے، اخباری اشتہارات تو محض بہانہ ہوتے ہےں۔ اگر میرٹ کی یوں ہی دھجیاں بکھیری جاتی رہیں تو پھر ایک پی ایچ ڈی پولیس میںسپاہی ہی بھرتی ہوسکے گا۔اور جب اِس قسم کی صورتحال ہو تو پھر کسی ادارے سے سوفیصد کارکردگی کی توقع احمقوں کی جنت میں بسنے کے مترادف ہے۔یہاں نہ تو مختلف کھیلوں میں منتخب نمائندوں کی سلیکشن میں میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی میرٹ پر کھلاڑیوں کا چناﺅ ہوتا ہے اور یہ حال ملک میں ہر ہر کھیل کا ہو چکا ہے قومی کھیل ہاکی، فٹ بال اور دوسرے کھیل آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ملک میں تعلیم کے معیار سے کون واقفیت نہیں رکھتا ، تعلیم کا گرتا معیار بھی اقرباءپروری کا شکار ہوچکا ہے۔

میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو قانون کی پامالی اور میرٹ کا فقدان ہی ہمارا اصل مسئلہ ہے، میرٹ اور قانون کو بالادستی حاصل ہو جائے تو ہر پاکستانی کو سب کچھ حاصل ہو جائے، جسے جس کام کےلئے منتخب، بھرتی کیا جاتا ہے وہ وہی کام نہیں جانتا البتہ کام دکھانا خوب جانتا ہے،یہاں تو سیاست میں بھی میرٹ نظر نہیں آتا، یہاں صرف ہجوم برائے جلسہ جلوس ہو کر رہ جاتے ہیں، انہیں خوشحالی ملتی تو آج حکمرانوں کی بھی وہ حالت نہ ہوتی جو انہوں نے بنا لی، یہ درست ہے کہ ہمارے سربراہان حکومت اچھا آغاز کرتے ہیں، مگر وہ خوشامد وائرس سے خود کو بچاتے نہیں، اور نتائج ایک زمانے سے ہمارے سامنے ہیں، ہمارا ہر حکمران اچھی فعال لائق ٹیم نہیں بنانا جانتا یا پھر وہ دانستہ ہوس کے ماروں کی اقتدار کی غلام گردش میں انٹری مارنے والوں کا شوقین ہوتا ہے، تاکہ وہ شاہانہ دھوکے انجوائے کر سکے، یہی لوگ اسکے عبرتناک انجام کا باعث بنتے اور پھُر سے اڑ کر کسی دوسری شاخ پر بیٹھ کرنئے ترانے گانے لگتے ہیں۔ احتساب ہی قوموں کو راہ پر ڈالتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو صرف چند لوگوں کے پاس دولت بے حساب اور احتساب نایاب ہو جاتا ہے، احتساب کا شفاف عمل جاری رہنا چاہئے۔

اور ویسے بھی جس معاشرہ سے قانون، میرٹ اور محنت رخصت ہو جائیں وہ اک ایسے جسم کی مانند رہ جاتا ہے جس کے اہم ترین اعضاءنکال لئے گئے ہوں۔گزشتہ دنوں آئی ایس پی آر میں انٹرن شپ مکمل کرنیوالے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا ”قانون اور میرٹ کی حکمرانی پر یقین رکھیں اور شارٹ کٹس سے بچیں یعنی محنت پر بھروسہ کریں“ کاش ہمارے نام نہاد سیاسی لیڈرز کو بھی اس طرح کی باتیں کرنے کی توفیق ہو لیکن انہیں گپیں ہانکنے، سبز باغ دکھانے، نعرے بازی، جھوٹ بولنے، گالی گلوچ، الزام تراشیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس کھانے پر ٹوٹ پڑنے والے بھوکے ننگے ہجوم کو خوشحالی اور ترقی کے افسانے سناتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے جو کہا اس کو مسلسل اپنانے کی ضرورت ہے۔ قیادتیں سیاسی ہوں یا مذہبی اور فکری قانون‘ میرٹ اورمحنت کی حکمرانی کا یہ ورد جاری رہنا چاہئے اور ہر قسم کی لیڈر شپ کوذاتی مثالوں سے انہیں مضبوط کرنا چاہئے۔ کیونکہ جس معاشرے میں اوپر سے لیکر نیچے تک کرپشن ہی کرپشن ہو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتااور اگر پاکستان میں کسی کو آگے بڑھنا ہے تو میرٹ ہی ہمارا خاصہ ہونا چاہیے۔

میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی معیشت بالکل بیمار نہیں ہمارے ملک میں کپڑے، پھلوں، سبزیوں الیکٹرانک اشیاءاور برتنوں کی دکانیں ہر طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہیں کچھ بسوں اور ویگنوں کی چھتوں پر بھی لوگ چڑھے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے ہم تو صرف نالائق حکمرانوں کے ڈسے ہوئے ہیں جو تنکوں کو اکٹھا کر کے آشیانہ بنانے کی صلاحیت تو دور کی بات ہے بنے ہوئے آشیانے سے بھی آئے دن تنکے توڑ کر باہر پھینک رہے ہیں۔آج سیاسی جماعتیں اس پر بات تو کرتی ہیں مگر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں ، ہر جماعت میرٹ کی دھجیاں اُڑاتی نظر آتی ہے، مایوسی کے بادل ہر طرف چھائے نظر آتے ہیںاس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں میرٹ کی حکمرانی قائم ہو تا کہ ہمارا نوجوان مایوسی کی طرف نہ بڑھ سکے۔ اور ایسا سسٹم رائج ہو کہ عوام کو اُس پر مکمل اعتماد ہو تاکہ ہر شخص اس ”میرٹ“ کا بھی احترام کرے اور ملکی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرتا رہے۔