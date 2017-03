کرکٹ میلہ!

-1 ایک وقت تھا کہ لوگ کرکٹ میچ دیکھنے کو ترستے تھے۔ برصغیر میں لوگوں کو سارا سال سردیوں کا انتظار رہتا تھا کیونکہ غضب کی گرمی میں کھیلنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ مغرب میں چلچلاتا ہوا جاڑا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ ویسے بھی چند ٹیمیں تھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اتھل پتھل ہوتی رہتیں۔ کھلاڑیوں کا معاوضہ بھی اس قدر کم تھا کہ اگر اس کا دیگر کھیلوں کے ساتھ تقابلی جائزہ لیا جاتا تو درمیان میں ایک دیوار گریہ کھڑی نظر آتی۔ کاردار جب چیئرمین تھے تو غالباً ہر کھلاڑی کو بارہ ڈالر یومیہ الاؤنس ملتا تھا۔ پلیئرز کی طرف سے جب معاوضہ بڑھانے کا مطالبہ ہوا تو کاردار نے یکسر انکار کر دیا۔ اس قضیہ نے طول پکڑا تو اسے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ یادش بخیر جوانی میں جب ہم ڈسٹرکٹ ہائی سکول ٹورنامنٹ کھیلنے کیمبل پور گئے تو ہمیں ہاف ٹائم میں ایک سنگترہ ملتا تھا۔ شاید یہ سلسلہ کچھ دیر اور چلتا وہ تو بھلا ہو کیری پیکر کا جس نے دنیا کے کرکٹ بورڈز کو ہلا کر رکھ دیا۔ چینل 9 کا یہ ٹائیکون آسٹریلوی بورڈ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے دنیا کے نامور کھلاڑیوں کو کئی گنا زیادہ معاوضہ دیکر سڈنی بلایا اور یوں کرکٹ کے بزرجمہروں کی نہ صرف آنکھیں بلکہ جیبیں بھی کھول دیں۔

-2 حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کھیل جسے سارے یورپ اور امریکہ نے تقریباً جلاوطن کر دیا تھا کیسے برصغیر کے لوگوں کے رگ و پے میں سما گیا۔ ہندوستان میں تو یہ ایک مذہب کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ لوگ کھلاڑیوں کو بھگوان اور اوتار سمجھتے ہیں۔ انکی مورتیوں کو دل کے مندر میں بٹھاتے ہیں۔ جس طرح ہر سال مندروں اور مورتیوں کی مرمت ہوتی ہے اگر کھلاڑی برا کھیلیں تو انکی بھی ہلکی پھلکی ٹکور ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ مذہب کا روپ تو نہیں دھار سکا لیکن لوگوں کا جوش اور جنون دیدنی ہوتا ہے۔ اسکا ایک مظاہرہ تو حال ہی میں ہونیوالے PSL ٹورنامنٹ میں دیکھنے کو ملا ہے۔ انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ ترجمہ: حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جیساکہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے یا اس معیار پر پرکھا جائے تو یہ ایک کامیاب ٹورنامنٹ تھا۔ لاہور میں ’’سیٹھی اور شہریار نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دئیے ۔مدتوں بعد اس قسم کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جو نہ صرف ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی راہ ہموار کرتے ہیں بلکہ دہشت گردی کو بھی جڑ سے اکھاڑ باہر پھینکتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ سے شہریار خان اور نجم سیٹھی پر تنقید ہو رہی تھی۔ الزام یہ تھا کہ ہندوستان جا کر یہ خود تو رسوا ہوتے ہی تھے ملک کا نام بھی بدنام کیا۔ لالوں کے سامنے گڑگڑا کر ہاتھ جوڑ کر کرکٹ کی بھکشا مانگنے کا کیا جواز تھا؟ انکی کرکٹ سے لاعلمی اور ناشناسی بھی زبان زد خاص و عام تھی۔ اگر میاں نواز شریف لندن میں علیل نہ ہوتے تو شاید اب تک دونوں کی چھٹی ہو جاتی۔ شہر یار خان کے متعلق اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اب قلم اٹھاتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے ویسے بھی یہ سابق سفارت کار دریوزہ گر آتش بیگانہ ہے۔ نجم سیٹھی جس سمت اشارہ کریں یہ اسی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ سب کردہ اور ناکردہ ’’گناہ‘‘ انکے کھاتے میں ڈال دیئے جاتے ہیں۔ ممبئی کی تضحیک کا طوق انکے گلے میں ڈال دیا، دبئی میں PSL کی کامیابی کا سہرا اپنے ماتھے پر سجا لیا۔ نجم سیٹھی کے ناقدین چاہے کچھ کہتے پھریں ہم انہیں ایک زیرک‘ دورنگاہ اور کامیاب انسان سمجھتے ہیں۔ چالاک چونکہ بڑا سقیل لفظ ہے اس لئے ہم جیسا مداح یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ مخالفین نے تو انہیں نجم سیٹھ تک کہنا شروع کر دیا ہے۔ حاسدوں کا کیا ہے وہ تو اس قسم کے شوشے چھوڑتے ہی رہتے ہیں۔ عرفی بالفرض نہ بھی کہتا تو یہ بات واضح تھی کہ زغوغائے رقیباں رزق گداراہ کم نہیں کر سکتی۔ مقدر کے اس سکندر کو بام عروج تک لے جانے میں کچھ ہاتھ ہمارے سادہ لوح خان صاحب کا بھی ہے۔ جب بھی سیٹھی صاحب کسی مشکل میں پڑتے ہیں‘ عمران خان کوئی نہ کوئی عاجلانہ بیان داغ کر انہیں BAILOUT کرتے ہیں۔ پہلے بغیر سوچے سمجھے پینتیس پنکچروں کا الزام لگایا۔ جوڈیشل کمیشن سے بریت کے فوراً بعد ہی سیٹھی صاحب نے ’’ازالہ حیثیت عرفی‘‘ کا معاوضہ مانگا۔ عمران سے نہیں بلکہ میاں نواز شریف صاحب سے انکی وجہ سے ہی الزام لگا اور شہرت داغدار ہوئی۔ میاں صاحب کو نوازنے میں دیر نہ لگی کیونکہ یہ حکم نما مطالبہ تھا۔ سیٹھی کا شمار پاکستان کے اعلیٰ اینکرز میں ہوتا ہے۔ جہاں تعریف کے پل بندھتے ہیں وہاں ان میں دراڑیں ڈلنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ انہیں کرکٹ کا مدارا الہمام بنا دیا گیا اور شہر یار خان کو وہ حیثیت دی گئی جو برطانوی پارلیمانی نظام میں ہاؤس آف لارڈز کو حاصل ہے۔

DICEY نے کہا تھا:

IF IT AGREES WITH THE HOUSE OF COMMONS IT IS SUPER FLUOUS IF IT DOES NOT MISCHEVIOUS

میر حسن کی مثنوی سحرالبیان کے اس شعر کی زندہ تصویر

کہا گر کسی نے کہ کچھ کھائیے

کہا ہاں جی بہتر ہے منگوائیے

-3 PSL جیسا بھی تھا ہو گیا۔ سیٹھی نے میڈیا HYPE اس قدر پیدا کر دی یا ہو گئی کہ تنقید کی گنجائش ہی نہ رہی۔ اس تناظر میں کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا بیان SWIMMING AGAINST THE TIDE تھا۔ پھر بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ گلستان سعدی میں حکایت ہے۔ ہارون رشید عباسی خلیفہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سب دانت گر گئے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا صبح شاہی نجومی کو بلا کر تعبیر پوچھی تو وہ بولا۔ ظل سبحانی! یہ بہت برا خواب ہے۔ آپکے سب رشتہ دار آپکی آنکھوں کے سامنے مریں گے۔ غصے سے ہارون لال بھبھوکا ہو گیا۔ حکم دیا اسے زندان خانے میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا نجومی بلایا گیا اس نے کہا عالم پناہ مبارک ہو۔ آپ اپنے سب رشتہ داروں سے زیادہ عمر پائیں گے۔ ہارون نے اسکی جھولی موتیوں سے بھر دی۔ عمران چکمبورا ٹائپ کھلاڑیوں کو ریلو کٹا یا پھٹیچر کہنے کی بجائے کہہ سکتا تھا۔ کھلاڑیوں کا پاکستان آنا قابل ستائش ہے۔ تھوڑی سی اور کوشش کی جاتی تو مزید عمدہ ریکارڈ رکھنے والے کھلاڑیوں کو بھی راغب کیا جا سکتا تھا۔ تبصرہ نہ بھی کیا جائے تو ہر کھلاڑی کا ریکارڈ خود بولتا ہے۔

-4 قبلہ سیٹھی صاحب نے درست کہا ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں۔ ہماری مہمان نوازی کے چرچے چار دانگ عالم ہیں۔ ہم لوگ درگزر اور معاف کر دینے والے ہیں۔ ہم نے MCC کی اس ٹیم کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے پشاور میں ایمپائر ادریس بیگ کا بازو توڑ دیا تھا مائیک گیٹنگ کو کچھ نہ کہا جس نے ایمپائر شکور رانا پر انگلی اٹھائی تھی اور ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رہ گیا تھا۔ ہم نے اس ویسٹ انڈین باؤلر کو بھی کچھ نہ کہا جس نے اینٹ مار کر ملتان میں ایک تماشائی کو ادھ موا کر دیا تھا۔ یہ کیسے احسان فراموش لوگ ہیں کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں کو ٹرینیڈاڈ میں چرس پینے کے الزام میں پکڑ لیتے ہیں۔ انگلینڈ میں میچ فکسنگ کے الزام میں ٹیم کپتان کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں؟

-5 عمران نے یقیناً غلطی کی ہے۔ ہمارے حکومتی وزیروں نے اس کو دُہرایا ہے۔ ورلڈکپ جیتنے والے کپتان عمران کو سفارشی کہنا بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ویسے بھی انہوں نے عمران کو پھٹیچر اور ریلو کٹا کہہ کر حساب برابر کر دیا ہے۔