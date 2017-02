پارلیمانی نظام بمقابلہ صدارتی نظام! کالم نگار | شوکت علی شاہ

جب سے انسانوں نے عمرانی معاہدہ کیا ہے اور ایک ساتھ رہنے کا ڈھنگ سیکھا ہے کئی نظام حکومت اپنائے گئے ہیں یا ان پر مسلط کیے گئے ہیں۔ ملوکیت، آمریت‘ اشتراکیت‘ افلاطون نے اپنی ”ری پبلک“ میں تو فلاسفر کنگ کو عقل کل سمجھا لیکن وہ طرز حکومت محض ایک خیال ہی رہا‘ حقیقت کا روپ نہ دھار سکا۔ کمیونزم میں اسکی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ مسلسل تجربوں‘حوادث اور غور وفکر کے بعد جمہوریت کو بہتر طرز حکومت سمجھا گیا۔ ابراہم لنکن کے سنہری شبد آج بھی تاریخ کے ہر موڑ پر صاف سنائی دیتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں: "GOVT Of The People, By The People, For The People."علامہ اقبال گو اس کے زیادہ حامی نہ تھے اور اپنے اشعار سے جمہوریت کی حوصلہ شکنی کرتے رہے‘ اس کو ایسا نظام حکومت گردانا جس میں ”بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے“اس کے باوصف بالآخر ”اسلامی جمہور“ کے قائل ہوگئے۔اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی طرز حکومت مکمل طور پر نقائص سے پاک نہیں ہے۔ اس کی خوبیاں اور خامیاں بیک وقت گنوائی جاسکتی ہیں لیکن تقابلی جائزہ سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجودجمہوریت بہترین نظام حکومت ہے۔ (DICEY) نے چند الفاظ میں سارا فلسفہ جمہوریت سمو کر رکھ دیا:

"For The Unfettered Devolpement Of Spirit And For The Untrammled Expression Of Mind Democracy Is Necessary."

جمہوریت صدارتی اور پارلیمانی نظام کے گرد گھومتی ہے۔ ہر ملک کے معروضی حالات ہوتے ہیں‘ انکے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے‘ امریکہ میں صدارتی نظام ہے۔ جارج واشنگٹن نے کافی غوروخوض کے بعد فیصلہ کیا کہ مختلف ریاستوں کو اکٹھا کرنے کیلئے صدارتی طرز حکومت بہتر رہے گا۔ صدر کو کافی اختیارات دینے کیلئے لیکن طاقت کے بے جا استعمال کو روکنے کیلئے کچھ رکاوٹیں بھی کھڑی کردیں۔ سینٹ کو ایک اعتبار سے (WATCH DOG) بھی کہا جاسکتا ہے۔ طاقت کے زعم میں امریکی صدر شتر بے مہار نہیں بن سکتا‘ مہار کانگرس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ برطانیہ نے پارلیمانی طرز حکومت اختیار کیا۔ روایات کو اس قدر مضبوط اور مربوط کیا کہ تحریری آئین کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ لوگوں کا سیاسی شعور بتدریج پختگی کی منازل طے کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ وہ حکومت کو سرِ مُو بھی CONVENTIONS سے انحراف نہیں کرنے دیتے۔

چونکہ کمیونزم کا تجربہ کافی حد تک ناکام ہوچکا ہے‘ اس لئے ماسوائے چند ممالک کے تمام دنیا نے اپنے اپنے حالات کے مطابق معمولی ردوبدل کے ساتھ مندرجہ بالا نظاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرلیا ہے۔ پاکستان میں مختلف ادوار میں دونوں سسٹم آزمائے گئے ہیں۔ ہر آمر کی خواہش ہوتی ہے کہ صدارتی نظام رائج ہو۔ سیاستدان پارلیمانی نظام کے حامی ہوتے ہیں‘ اس کشمکش اور تگ ودو میں دونوں نظام آزمائے گئے۔ ایوب خان نے جب ”بزور شمشیر“ اقتدار سنبھالا تو 1956ءکے آئین کوردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ کافی عرصہ تو مارشل لاءکے زور پر گزارا لیکن بالآخر اپنے ایک گوہر یکتا (الطاف گوہر) کے مشورے پر صدارتی نظام لانے کا عزم کیا۔ اس سے پہلے رائے عامہ کو ہموار کرنے کیلئے صدارتی طرز حکومت کی خوبیاں گنوانا ضروری تھا۔ تمام ملک میں سیمینارز کروائے گئے‘ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز‘ بیورو کریٹس اور کچھ قابل وکیلوں کو یہ کہاگیا کہ وہ صدارتی نظام کی خوبیاں گنوائیں اور اس کی تعریف میں زمین وآسمان کے قلابے ملا دیں۔ لاہور کے B.N.R Centre میں بھی ایک مباحثے کا بندوبست کیا گیا۔ اسکی صدارت اس وقت کے وزیر قانون غلام نبی میمن نے کی۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات سے ڈاکٹر منیرالدین چغتائی اور ڈاکٹر بشیر کو چنا گیا۔ میں اس وقت شعبہ کی سٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا‘ اسکی دلچسپ روئیداد میں نے اپنی زیر طبع سوانح عمری (شاہ داستان) میں قلمبند کی ہے‘ اقتباس پیش خدمت ہے۔

صدر ایوب زندہ باد

میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میر صاحب بغیر اجازت چک اٹھا کر اندر آ گئے۔” آپ کو ڈاکٹر صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ کوئی ضروری مشورہ کرنا ہے۔“ ان کا لہجہ راز دارانہ ہو گیا۔ ” تو آپ سے کر لیا ہوتا۔ آپ بھی تو بڑے زیرک ہیں آخر یہ داڑھی دھوپ میں تو سفید نہیں کی“۔ میں نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔

بولے ” اگر علم و ادب یا شعر و شاعری کی بات ہوتی تو شاید رجوع فرماتے۔ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہو گی جو آپ کو بلایا ہے۔“

ایسی ویسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ سوچتا ہوا میں ڈاکٹر کے دفتر چلا گیا۔ وہ کچھ لکھ رہے تھے ، مجھے دیکھتے ہی قلم میز پر رکھ دیا۔

کہنے لگے ” میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے تمہاری رائے چاہئے“۔

” کیا ڈاکٹر دلاور سے پھر جھگڑا ہو گیا ہے؟“

” لگتا ہے میری طرح وہ بوڑھا تمہارے اعصاب پر بھی سوار ہو گیا ہے۔“

کہنے کو تو کہا جا سکتا تھا کہ آپ کون سے جوان ہیں، چونکہ امتحان قریب تھے اس لئے اس قسم کا اشتعال انگیز جواب قرین مصلحت نہ تھا۔

” فرمایئے! میں حاضر ہوں۔“

بولے ” قصر شاہی سے فرمان آیا ہے کہ قومی سطح پر ایک مناظرہ کرایا جائے۔ صدارتی نظام بمقابلہ پارلیمانی نظام حکومت، تمام پروفیسر چیدہ سرکاری دانش وروں، درباریوں اور حواریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صدارتی نظام کی حمایت کریں اور ایوب خان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں۔“

” تو آپ نے کیا سوچا ہے؟“

بولے” تم غالب کے طرف دار ہو یا ذوق کے ساتھ یہ بڑا نادر موقع ہے۔ ایوب کی حمایت کر کے دلاور کو دھوبی پٹڑہ مارا جا سکتا ہے۔“

” ہو سکتا ہے اسے بھی دعوت کلام دی گئی ہو۔“

” فہرست میں اس کا نام بھی تھا، میں نے کٹوا دیا ہے۔ ” انہوں نے دائیں ہاتھ سے اپنے بایاں کندھا تھپتھپایا۔

” میرے خیال میں آپ نے Tactical Mistakeکی ہے۔ اس نے ضرور صدارتی نظام کی مخالفت کرنا تھی۔“

” کیا بات کرتے ہو، جو شخص بارہواں کھلاڑی بننے کے لئے سلیکشن کمیٹی کی تر لے منتیں کرتا تھا وہ اتنی آسانی سے ڈیپارٹمنٹ کی کپتانی چھوڑ دے گا۔“ ڈاکٹر صاحب کو غصہ آگیا۔

” اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟“

بولے ” وزنی دلائل دینے ہیں، ذہن پر زور ڈالو، مختلف ملکوں کے آئین کھنگالو، ایک گہرا غوطہ لگاﺅ، نادر موتی چن لاﺅ۔ مجھے خالص موتی چاہئیں۔ درنایاب ، میں اپنی تقریر کی ایڈوانس کاپی قصر صدارت بھجوانا چاہتا ہوں۔“

عرض کیا ” اگر آپ میرا نکتہ نظر جاننا چاہتے ہیں تو میں نہ صرف صدارتی نظام کا مخالف ہوں بلکہ اس صدر کو بھی غاصب سمجھتا ہوں، ایک فرد واحد نے آئین بیک جنبش قلم منسوخ کر دیا اور اب ایسا نظام لانا چاہتا ہے جس کا محور و مرکز خود ہو گا۔ خود کوزہ و خود کوزہ گرو خود گل کوزہ کا محاورہ شاید اس شخص کیلئے ہی وضع کیا گیا تھا، آئین اسمبلیاں بناتی ہیں، ملٹری آمر کے ذہن کی اختراع نہیں ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسے ان تکلیف و تکلفات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ جو شخص بغیر جنگ لڑے فیلڈ مارشل بن سکتا ہے وہ آئین کے بغیر صدر بھی کہلا سکتا ہے۔ بد قسمتی سے یہ ایسے گوہر الطافوں ، ایم ایم احمدوں اور امریکی ایجنٹ شعبوں کے نرغے میں گھر چکا ہے جو Evilزیادہ ہیں Geniusکم ۔“

بولے ” آج کل تمہاری اٹھک بیٹھک حبیب جالب کے ساتھ تو نہیں ہے؟“ (جاری)