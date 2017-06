قطری شہزادہ اور ابوظہبی کے حکمران کالم نگار | شوکت علی شاہ

ہر دو حکمرانوں کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو صرف چند باتیں مشترک ہیں، مزاج میں البتہ بعدُالمشرقین ہے۔ دونوں دنیا کے امیر ترین ملک ہیں، تیل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ایک نہیں بلکہ کئی ہما ان کے سر اور کندھوں پر بیک وقت بیٹھے ہیں، جس شخص کے سر پر یہ خیالی پرندہ بیٹھ جائے تو اسے خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں الٹا ہما خوشی سے اٹھلا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان ممالک پر ریت کی حکمرانی تھی۔ کوئی بے سرو سامانی سی بے سرو سامانی تھی۔ فردوسی کے کلام میں نسلی تعصب پایا جاتا ہے۔ لیکن جو ہجو اس نے لکھی اور عرب و عجم کا تقابلی جائزہ پیش کیا اس سے عرب معیشت کی عکاسی ہوتی تھی۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کا امیر ترین ملک ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہاں بھی عسرت و تنگدستی نے مستقل ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ابن سعود کا سیکرٹری محمد المانع لکھتا ہے۔ ”ایک قبائلی سردار نے ہمیں دعوت پر بلایا۔ کھانے میں گوشت نہیں تھا ہم نے بڑی سبکی محسوس کی اور بغیر کھانا کھائے لوٹ آئے۔“ نواب بہاولپور حج کی غرض سے پورا سمندری جہاز لیکر مکہ معظم گیا شاہ عبدالعزیز اسے ملنے آیا۔ کہنے لگا، میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے اپنی رولز رائیس دے دو۔ نواب کے پاس جو کچھ تھا شاہ کی نذر کر دیا۔ یہ باتیں بیان کرنے میں کسی کی تضحیک یا برتری مقصود نہیں ہے۔ گردشِ روزگار میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کیا تھا اور کیا بن گیا ہے۔ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ عروج کے وقت اس کا طرز عمل کیا ہے....

لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر

جھکتا ہے سخی وقت کرم اور زیادہ

قطر اور ابوظہبی کے حکمرانوں کی سوچ اور روش میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قطر کا ہاتھ حکومت کی جیب میں ہے۔ 25 سال کےلئے LNG کا ٹھیکہ وہ بھی ملک کے بدنام ترین شخص سیف الرحمن کے توسط سے، یہ شخص جب میاں صاحب کے سابقہ دور میں سب طبل و علم کا مالک و مختار تھا تو اس نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی۔ کرپشن کو آرٹ کے زمرے سے نکال کر باقاعدہ سائنس بنا دیا۔ شہزادہ جاسم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ صرف ایک خط پر ٹرخا دیا ہے۔ خط بھی ایسا جس کے آج کل پرزے اڑ رہے ہیں۔ جب اسے JIT نے شہادت کے لئے بلایا ہے تو سمندری جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ دوستی کا بھرم رکھتا اور میاں صاحب کے حق میں شہادت دیتا اور انہیں اس پریشانی سے نکالتا جس نے آج کل چارسُو ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔

اسکے برعکس شیخ خلیفہ نے اپنا دست شفقت غریب عوام کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ اہل پاکستان سے بالعموم اور رحیم یار خان کے باشندگان سے بالخصوص انہیں دلی لگاﺅ ہے۔ دنیا کے کسی حکمران نے اتنے فلاحی منصوبے نہیں بنائے جتنے پراجیکٹ انہوں نے مکمل کئے ہیں۔ تین بہت بڑے ہسپتال، لاہور، رحیم یار خان اور بلوچستان میں۔ ہزارہا بیواﺅں کی کفالت، ان گنت طلبا کے لئے ماہانہ وظیفے، غریبوں کی رہائش کےلئے کالونیاں، سینکڑوں میل لمبی پائپ لائن بچھا کر صحرائے چولستان کیلئے فراہمی آپ جنگلی حیات کے تحفظ کیلئے Wild Life Sancturies And Hospitals کیا کوئی شخص تصور کر سکتا تھا کہ پرندوں کےلئے بھی ہسپتال بن سکتے ہیں۔ انکی آمد سے قبل چولستان میں ہرن کی نسل قریباً ناپید ہو چکی تھی۔ ہر چہ بادا باد تھا۔ بے ضمیر شکاری بلا روک ٹوک ان کا قتل عام کر رہے تھے۔ شیخ زید بن سلطان النہیان نے آ کر انکے منہ میں لگام ڈالی چونکہ یہ خود ہرن کا شکار نہیں کرتے اس لئے ان کا عملہ صحرا میں چار سُو پھیل گیا۔ اب یہ عالم ہے کہ جگہ جگہ چوکڑیاں بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق اس ماہ مبارک میں شیخ خلیفہ زیدصدر متحدہ امارات و فرمانروا سے ابوظہبی کی طرف سے ڈیڑھ لاکھ آٹے کے تھیلے ضلع راجن پور، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، گوٹھ مزاری‘ کشمور، گھوٹکی اور خاران میں تقسیم کئے گئے ہیں۔ ہماری صوبائی حکومتیں محض نمبر ٹانگنے میں مصروف ہیں۔ یہ زبانی جمع خرچ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں۔ حکمران صرف وہ کام کرتے ہیں جس میں ذاتی تشہیر کا پہلو نکلتا ہے۔ محض دکھاوے کیلئے چنگ چی رکشہ کی سواری، گھٹنوں تک لمبے ربڑ کے بوٹ، کسی یتیم، بے آسرا بچی کو سینے سے لگائے فوٹو سیشن، اشتہاروں میں دی گئی خطیر رقم اگر غریب عوام میں بانٹی جاتی تو وہ بڑے سکون کے ساتھ ماہ رمضان گزار سکتے تھے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ مہان لوگ ہیں، بخشے ہوئے....

ہزار مصلحتوں کو شمار کرتے ہیں

تب ایک زخم جگر اختیار کرتے ہیں

خلیل جبران نے کہا تھا ایک وہ ہیں جو دیتے ہیں اور دے کر ملول ہوتے ہیں، یہ رنج ان کی سزا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو دیتے ہیں اور دیکر خوش ہوتے ہیں یہ خوشی ان کا انعام ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو حزن و ملال اور مسرت و انبساط کے جذبوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ ان کی مثال تپتے ہوئے صحرا میں ایک ایسے شجر سایہ دار کی سی ہوتی ہے جس کی چھاﺅں تلے بیٹھ کر تھکے ہارے مسافر پل دو پل سساتے ہیں۔ ابوظہبی کے حکمرانوں کا شمار بھی انہی طیب لوگوں میں ہوتا ہے۔

اتفاق سے مجھے ہر دو حکمرانوں سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ میں ایک طویل عرصہ تک ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، بہاول پور اور ڈیرہ غازی خان رہا ہوں۔ آخری تقرر بطور کمشنر بہاول پور ڈویژن تھا۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈی سی تھا تو وزیراعظم ہاﺅس سے سیف الرحمن کا فون آیا۔ بولا میاں نواز شریف کا ذاتی دوست قطری شہزادہ شکار کی غرض سے ڈیرہ غازی خان پہنچ رہا ہے۔ اسکی آﺅ بھگت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے۔ حکم حاکم تھا، میں SSP چوہدری احمد خان چدھڑ کو لیکر انکے کیمپ میں پہنچا۔ کافی دیر تک گپ شپ رہی۔ بظاہر میں نے اسے ایک معقول اور ملنسار شخص پایا۔ ہر روز ناشتے سے پہلے سیف الرحمن کا فون آ جاتا۔ خیریت دریافت کرتے میری نہیں، شہزادے کی! آخر میں ایک (Veiled Threat) دیکھو! کسی قسم کا تساہل یا تغافل نہیں ہونا چاہئے۔شیخ زید سے میری ملاقات 1986ءمیں ہوئی۔ اس وقت میں ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان تھا۔ فارسی زبان کا محاورہ ہے۔

تا مردِ سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد

پہلی ملاقات میں ہی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ میں ایک نہایت زیرک، تجربہ کار، جہاندیدہ اور گرم و سرد چشیدہ شخص سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے کہا رحیم یار خان کیلئے ایک بین الاقوامی ائرپورٹ اور سکول چاہئے۔ ایک لمحے کے توقف کے بغیر ہز ہائی نیس نے منظوری دے دی۔ میاں نواز شریف اس وقت وزیراعلیٰ تھے اور شیخ زید سے انکی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ یہ ملاقات کیسے اور کن حالات میں ہوئی یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جس کا تفصیلی ذکر میں نے اپنی زیر طبع سوانعمری ”شاہ داستان“ میں کر دیا ہے۔ اس ملاقات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شیخ کے بے نظیر سے تعلقات میں سرد مہری آ گئی۔ اسکے بعد شیخ خلیفہ سے بھی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ میری آٹھویں کتاب Sun Of The Desert شیخ زید کی سوانعمری ہے۔ شیخ خلیفہ ایک بیدار مغز حکمران ہیں جنہوں نے شیخ زید کے مشن کو آگے بڑھایا ہے اور ابوظہبی کو مزید ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔