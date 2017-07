جمہوریت کون بچائے گا ؟ عوام یا سیاستدان ! کالم نگار | محمد اکرم چوہدری

جمہوریت کے حوالے سے ماہرین آج تک کسی ایک تعریف پر متفق نہیں ہوسکے مگر اس کے لیے سب سے مشہور الفاظ سولہویں امریکی صدر ابراہم لنکن کے ہیں،وہ کہتے ہیں۔

Democracy is "Government of the people, for the people and by the people"

یعنی ”لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ذریعے“

دنیا بھر میں جمہوریت ایک اچھا طرز حکمرانی سمجھا، جانا اور نافذ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس جمہوریت میں ہمارے جیسے ملکوں کے سیاستدان شامل ہو جاتے ہیں تو یہی بدل کر کوئی اور ہی رنگ و روپ اختیار کر لیتی ہے اور سیاست جس کی بے رحمی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا اور اب ان سیاستدانوں کے غیر جمہوری اقدامات کی وجہ سے رہا سہا شک بھی یقین میں تبدیل ہو گیا ہے۔اور ان سیاستدانوں پر جب کسی طرف سے تنقید ہوتی ہے تو یہ فوراََ جمہوریت کو خطرہ سمجھنا شروع کردیتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہورہی ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہو رہا ہوتا۔

جمہوریت پسند ممالک میں جمہوری حکومتیں اپنے اوپر نہ صرف تنقید کو برداشت کرتی ہیں بلکہ اس میں سے اپنی اصلاح کے پہلو بھی نکال لیتی ہیں اور اپنی غلطیوں کو سدھار لیتی ہیں تا کہ وہ اپنی عوامی مقبولیت کو برقرار رکھ سکیں اور جہاں پر تنقید برائے تعمیر بھی برداشت کرنے کا حوصلہ نہ ہو وہ حکومتیں ہمیشہ یہی شکایت ہی کرتی رہتی ہیں کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جارہا اور ان پر بلا وجہ تنقید کر کے ان کے کاموں میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں جس سے ملکی ترقی متاثر ہو رہی ہے یہ تو وہ جواب ہے جو کہ ان جمہوری حکومتوں کی جانب سے آتا ہے جو عوام کے لیے کام تو کچھ خاص کر نہیں رہی ہوتیں لیکن اس سلسلے میں ڈھنڈورا زیادہ پیٹا جا رہا ہوتا ہے اور جب الزام لگتے ہیں تو کہاجاتا ہے کہ یہ سب سیاسی الزامات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

بالکل اسی طرح جیسے آج کل موجودہ حکومت کے پانامہ کیس میں مجرم ثابت ہونے کے بعد بھی سیٹوں پر براجمان رہنا، حالانکہ وزیر اعظم کا اپنا بیان تھا جس میں انہوں نے قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کیس میں کمیشن بنایا گیا اور وہ مجرم ثابت ہوئے تو وہ وزرات عظمیٰ چھوڑ کر گھر چلے جائیں گے۔ لیکن وہ آج بھی اس کے باوجود کہ اس رپورٹ کے تمام نکات سے ثابت ہوتا ہے کہ شریف خاندان نے کہیں سچ نہیں بولا اور آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔استعفیٰ دینے کو تیار نہیں جبکہ میں کئی بار پہلے بھی اس بات کا ذکر کرچکا ہوں کہ بہت سے ملکوں میں حکمرانوں نے پانامہ لیکس میں نام آنے کی وجہ سے مستعفی ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اب جبکہ رپورٹ تو پیش ہوگئی اور رپورٹ بھی ایسی ہے کہ جس کی مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی کہ ایکٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اس کے ماتحت افسران نے ایسی رپورٹ دی ہے جس کے 99فیصد نکات حکومتی خاندان کے خلاف ہیں۔

آج گھمبیرتا یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کا رویہ کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا اور وہ سب کام کر رہے ہیں جو عوام اور مقتدر قوتوں کے لیے ناپسندیدہ ہیں اور اس سلسلے میں براہ راست ٹکراو¿ کی پوزیشن میں آگئے ہیں جو نہ صرف خود ان کی حکمرانی کے لیے بلکہ آج کل کے حالات کے مطابق ملک کے لیے بھی شدید ضرررساں ہیں۔ وہ شاید ابھی تک اکتوبر 99 کو نہیں بھولے اور ان کے اندر ملکی اداروں کے بارے میں جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہو سکے لیکن اب وقت اور حالات بدل گئے ہیں اور انھیں اپنے اندر چھپے ہوئے آمرانہ عزائم کو نکالنا ہو گا۔وہ آج بھی میڈیا کے بعض اداروں کو استعمال کرکے پراپیگنڈہ کروار ہے ہیں، بالکل اُسی طرح جس طرح ہٹلر کے زمانے میں ہٹلر نے اپنے وزیر گوئبلز کو اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا اور آج تک گوئبلز کو” پراپیگنڈہ صحافت “کا بانی سمجھا جاتا ہے۔

میرے خیال میں جمہوریت کو خطرہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور حکومت کی بساط لپیٹ کر خود حکمرانی کرے گا بلکہ آج وزیر اعظم خود جمہوریت کے لیے خطرہ بنے بیٹھے ہیں اس لیے PMLNکو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ حکمران جماعت وزیر اعظم سے لاتعلقی کا اعلان کرے تاکہ وہ دوبارہ انتخابات کے لیے اُٹھ کھڑی ہوورنہ اُس کا حال بھی پیپلز پارٹی کی طرح ہو جائے گا جو سندھ کے علاوہ کہیں نظر نہیں آرہی اور ویسے بھی ایسا شخص عوام پر حکمرانی کا حق نہیں رکھتا جو خود مجرم ثابت ہوچکا ہو، جو اپنے قول و فعل میں تضاد رکھتا ہو،جو عوام کے حقوق سلب کر رہا ہو، جو 1980ءسے عوام سے جھوٹ بول رہا ہو۔

ہماری موجودہ حکومت اپنے پانچ سالہ اقتدار کے آخری دور میں داخل ہو گئی ہے اور یہ آخری مارشل لاءکے بعد دوسری جمہوری حکومت ہے جو اپنی مدت پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنے منتخب اقتدار کے آخری سال میں داخل ہوچکی ہے۔ ان کی کوشش تو یہی ہے کہ اپنی منتخب مدت کو مکمل کیا جائے لیکن ان کی چال ڈھا ل اس کی گواہی نہیں دیتی۔کیوں کہ وہ حکمران جماعت کے لوگ اپنے لیے خود مسائل پیدا کرکے بھنور میں پھنسنا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی شہید بن کر عوام کو ایک بار پھر گمراہ کیا جاسکے۔ یہ حالات کیوں بن رہے ہیں، ان کو کون بنا رہا ہے اور کیا ان کو اس سطح پر لایا جا رہا ہے کہ بم پھٹ ہی جائے اور جو طاقتیں بم پھٹنے کے انتظار میں ہیں، وہ لگتا ہے کہ انتظار میں ہی رہیں گی کیونکہ اس دفعہ ملک میں اگر فوجی حکومت کی نوبت آئی تو یہ بم ان سب پر پھٹے گا نا کہ صرف مخصوص لوگوں پر اور یہ ان میں سے کسی کے وارے میں نہیں کیونکہ سب ہی اقتدار کے بھوکے ہیں اور اپنی باری کے لیے تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ کب حکومت کا خاتمہ ہو اور یہ ساٹھے باٹھے کے سیاستدان الیکشن میں درست نشانے لگا کر اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں یا پھر موجودہ حکومت اگلے الیکشن میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پراپنی شاہی حکمرانی کو ہی طول دینے کی کوشش کرے گی جو اب کافی مشکل نظر آرہا ہے۔

اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اس پاناما کیس میں وزیر اعظم کے علاوہ 438افراد بھی زد میں آئیں گے جو دن رات ملک کو لوٹتے رہے اور رہی بات آنے والی 17جولائی کی جب سپریم کورٹ میں پانامہ کیس پر جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے بحث ہوگی تو مجھے قوی امید ہے کہ اس میں چیئرمین ایس ای سی پی کے ساتھ ساتھ چیئرمین نیب اور سابق چیئرمین ایف بی آر کی من مانی تقرریوں پر بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب قوم یہ بھی توقع رکھے گی کہ حکومت کے ایسے وزیر مشیر جو کسی جرم کا حصہ رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہےے، سب سے اہم بات یہ کہ اُن 14افراد کے خون کا بھی احتساب ہونا چاہیے جنہیں دن دیہاڑے سرکار نے قتل کردیا.... اس کیس کی بھی جے آئی ٹی رپورٹ اوپن ہونی چاہیے تاکہ ذمہ داران کا صحیح تعین کیا جا سکے اگر اس میں پنجاب حکومت ذمہ دار ہے تو اسے بھی کٹہرے میں لانا چاہے اور اس طرح کے بے شمار کیس ہیں جن کے ذمہ داران آج بھی دندناتے پھر تے ہیں اور جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اُن کے گرد گھیرا تنگ کیا جانا چاہیے اور بلاامتیاز احتساب کیا جانا چاہیے۔

میں پھر یہی کہوں گا کہ آج اگر پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ ملک میں اس کی جماعت کا وقار برقرار رہے اور جماعت تباہی کی طرف نہ جائے تو اُسے چاہیے کہ وہ فوراََ سنٹرل کمیٹی کا اجلاس بلائے اور اس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے اور یہ تسلیم کرے کہ عدالت عظمیٰ نے اُن کے وزیراعظم اور اس کے خاندان کو مجرم قرار دے دیا ہے اور اب محض رسمی کارروائی باقی ہے۔ اس لیے وزیر اعظم سے استعفیٰ لیا جائے ورنہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر جاری کیا گیا تو جماعت کی رہی سہی ساکھ کو بھی بری طرح نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا اب جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ پی ایم ایل این عوامی خدمت کو اپنا شیوہ بنائے کیوں کہ الیکشن میں چند ماہ ہی باقی رہ گئے ہیں اور اس لیے عوام کو جمہوریت کے اصل ثمر سے استفادہ کروایا جائے تاکہ وہ خوشحال ہوسکیں۔

اور جمہوریت نام بھی اسی کا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہوں، ملک کے ادارے مضبوط ہوں، ملک کا دفاع اور فوج مضبوط ہو اور لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف ملے .... اگر یہ سب کچھ عوام کو میسر ہے اور ملک کے ادارے مضبوط ہیں تو عوام بے شک ان کے ساتھ رہیں اور اگر نہیں تو آج ہی ان کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جمہوریت کو کوئی اور نہیں اس ملک کے عوام ہی بچائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان جعلی جمہوریت پسند سیاستدانوں کا ساتھ دینے کے بجائے حقیقی جمہوریت پسندوں اور ملک کے لیے کا م کرنے والوں کا ساتھ دینا ہوگا ورنہ ہمیں مزید پیچھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا!