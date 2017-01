چین کا فرمان امروز:ایشیا ہمارا ہے کالم نگار | محمد اسلم خان....چوپال

’’ہم عظیم چینی قوم کے دوبارہ عروج کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں جس کیلئے سخت محنت ہمارا نصب العین ہے‘‘یہ چین کے فرمان امروز(Order of the Day) کا اختتامیہ ہے ۔ہم دوستی، اخلاص اور باہمی مفاد کے ذریعے اچھی ہمسائیگی پر مبنی سفارت کاری کو استعمال کے ایشیا میں خوشحالی اور استحکام لائیں گے ایشیا کے تابناک مستقبل کیلئے ہم اپنے تمام ہمسایوں سے بین الاقوامی تعلقات کے نئے اور خوشگوار ماڈل تخلیق کرینگے۔ ہزار سالہ چینی دانش کا شاہکار 33 صفحات پر مشتمل یہ وائٹ پیپر، بات بات پر آگ بگولہ ہو جانیوالے پاکستانیوں کیلئے بڑا سبق آموز ہے۔ اس دستاویز میں پاکستان کاسرسری انداز میں 3بار ذکرکیاگیا ہے جبکہ بھارت سے چین کے تعلقات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے 15بار بھارت کا تذکرہ کیاگیا ہے ۔عالمی اور علاقائی تنازعہ کاذکر کرتے ہوئے کشمیر کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے جس میں چین خود بھی ایک فریق ہے۔

70سالہ تاریخ میں چینی حکومت نے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے پہلی بارباضابطہ تفصیلی دستاویزجاری کی ہے جس میں دنیا کو درپیش تمام مسائل کے بارے میں چینی حکومت کانقطہ نظر بڑے واضح کیا گیا ہے۔ بدھ،11جنوری 2017کی شام جاری ہونیوالے غیرمعمولی اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ چین ایشیا میں اپنے ہمسایوں کیلئے تعمیر و ترقی اورباہمی تعاون کے عظیم الشان منصوبے شروع کرکے عالمی امن و استحکام کوبڑھاوا دیگا۔ (One Belt One Road) اور (Silk Route Fund) کا قیام جیسے علاقے کی تقدیر بدلنے والے منصوبے بھی شامل ہیںسائوتھ چائنہ سمندری حدود اورکھلے پانیوں میں بحری تجارت اور ہوائی حدود میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائیگی اسی طرح جنوبی کوریا میں تھا ڈ(THAAD) اینٹی میزائل سسٹم کی تنصیب سے جنگ کے ماحول کااحیاء ہوگا جوکہ عالمی استحکام ،باہمی افہام و تفہیم کے ماحول اوربھائی چارے کیلئے زہر قاتل ثابت ہوگا۔

ایشیا میں تحفظ اور تعاون (Chinese Policies on Aisa-Pacific Security Cooperation )کے عنوان سے جاری کیا جانے والا یہ (White Paper) چین کے ایشیا میں باہمی تحفظ و تعاون کے حوالے سے حکمت عملی اور بڑے علاقائی ممالک سے تعلقات کی تفصیلات کااحاطہ کرتا ہے اسی طرح علاقائی تحفظ کے غیر روایتی کثیرالجہتی طریق کار کی وضاحت کرتے ہوئے کشیدگی کاشکار مختلف علاقائی خطوں کے مسائل کاتجزیہ بھی کیاگیا ہے۔

چین نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے علاقائی ممالک کوخبردار کرتے ہوئے کیا ہے کہ انہیں بڑے ممالک کے تعلقات میں اُلجھنے کی بجائے غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ تمام ممالک کو محاذ آرائی کی بجائے مکالمے اوربات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اپنے 6نکاتی ایجنڈے میں چین نے واضح کیا ہے اسی طرح سیاسی اور فوجی اتحاد بنانے کی بجائے معاشی اور اقتصادی شراکت داریاں قائم کرنا چاہیں۔ اس تاریخی دستاویزی میں واضح کیاگیا ہے کہ علاقائی اوربین الاقوامی سطح پر امن وامان کا قیام اور تحفظ کی فراہمی اب چین کی ذمہ داری ہے ہم سائوتھ چائنہ سمندر میں مکمل امن وامان اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کیلئے بری اور بحری سرحدوں کی مکمل حفاظت کرینگے۔

بھارت سے قدیم تعلقات کا ذکرکرتے ہوئے بتایاگیا ہے کہ بھارت اوربرما سے پرامن بقائے باہمی کے 5عالمی اصولوں کے تحت 1954میں معاہدہ کیا گیا تھا اس طرح چین نے 4سوسے زائد کثیرالاقومی معاہدوں پر دستخط کئے ہوئے ہیں ۔کہتے ہیں کہ شاہانہ زندگی گذارنے والے جواہرلعل نہرو، اپنے آپ کو روشن خیال اور ترقی پسند دانشور قرار دیتے تھے انکی ترقی پسندی 1962میں ہونیوالی بھارت چین سرحدی چھڑپوں کے بعد ہمالیہ کی برف پوش جوٹیوں میں دفن ہوگئی تھی۔اب چینی قیادت بتارہی ہے کہ دونوں ممالک میں 2015 سے باہمی تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوئی ہے نئے عالمی اقتصادی اتحاد (BRICS) میں بھی دونوں ممالک اکٹھے ہیں دونوں ممالک کی افواج میں تعاون تیزی سے بڑھ رہا ہے تحفظ اورامن وامان کے اُمور پر 8مشاورتی اجلاس ہوچکے ہیں اسی طرح انسداد دہشت گردی کی 6مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہوچکی ہیں اسی طرح دونوں ممالک سرحدی علاقوں میں بھی امن واستحکام کیلئے مسلح افواج کی سطح پر تیزی سے پیش قدمی کررہے ہیں۔روس سے تعلقات کا ذکرکرتے ہوئے اس دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ2001میں اچھی ہمسائیگی کے معاہدے پر دستخط کئے تھے ۔ 2011میں باہمی تعاون، اعتماد اورانحصار کا معاہدہ ہوا جو 2014میں دفاعی تعاون اور برابری کی بنیاد جامع معاہدے میں بدل گیا جسکے بعد دونوں ممالک باہمی اعتماد سازی اورباہمی رابطہ کاری کے مرحلے میں داخل ہوچکے ہیں۔

روس اور چین کی مسلح افواج باہمی تعلقات کی بلندیوں کو چھورہی ہیں 2015میں دوسری جنگ عظیم کے جشن فتح کی 70ویں سالگرہ میں چینی فوجی دستوں نے شرکت کی اور افواج کے اعلی افسروں نے ایک دوسرے کی پیریڈوں سمیت دیگر تقریبات میں بھرپور شرکت کی روس اور چین کی مسلح افواج ہر سال دومرتبہ مشترکہ جنگی مشقیں کرتی ہیں جو فوجی تعاون کے میدان میں غیرمعمولی واقعہ ہے اب تو تاریخ میں پہلی بار اینٹی میزائل کمپیوٹرائیزڈ مشقیں بھی دونوں ممالک کی افواج کی چکی ہیں چین نے پہلی بار علاقائی سطح پر 6کشیدگی کاشکار خطوں کی نشاندہی کرتے ہوئے جزیرہ نما کوریا میں ایٹمی ہتھیاروں اور میزائلوں کی موجودگی پر شدید تنقیدکرتے ہوئے اپنے موقف کااعادہ کیا ہے شمالی کوریا نے ایٹمی تجربات اور میزائل بازی کرکے عالمی برادری اوراقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے جس پر چین بھی شمالی کوریا کے اقدامات پر شدید تنقید کرتا ہے لیکن جنوبی کوریا اور امریکہ کااینٹی میزائل سسٹم تھاڈ(THAAD) بھی چین کے لیے قابل قبول نہیں ہے اسے فوری طورپر بند کرنے اور واپس لے جانے کامطالبہ کرتا ہے۔افغانستان کے بارے میں کہاگیا ہے کہ تمام افغان فریق مل بیٹھ کرخود اپنے مسائل حل کریں افغان مسئلے کا حل (Afghan led-Afghan Owned)سیاسی عمل سے ہی ممکن ہوسکتا ہے۔چین انسداد دہشتگردی کیلئے تمام علاقائی ہمسایوں سے مکمل تعاون کررہا ہے کیونکہ ایشیائی خطہ بڑے پیچیدہ اورسنگین مسائل کا سامنا کررہا ہے متشدد عناصر اور انتہا پسند فکری و نظریاتی دہشت گردی نے علاقائی امن وامان اورتحفظ کو سنگین خطرات سے دوچار کردیا ہے دہشتگردانہ کارروائیاں اورنظریات تیزی سے چاروں اطراف پھیل رہے ہیں خاص طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے دہشتگردی جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے عالمی دہشت گرد گروہ اب غیرملکی کرائے کے قاتلوں کو اپنی من پسند میدان جنگ میں جھونک رہے ہیں۔

دہشتگردی سے علاقائی امن و امان اورتحفظ کے ساتھ ساتھ انسانیت کوبھی خطرہ ہے جس کیلئے چین موثر مواصلاتی نظام اورمعلومات کی برق رفتار فراہمی کے موثرنیٹ ورک تشکیل دے رہا ہے تاکہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کی پیش بندی کی جاسکے جاپان کیساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا سرسری ذکرکرتے ہوئے چین نے متنازعہ جزائر کواپنا اٹوٹ انگ قرار دیا ہے۔اسی طرح چین 9علاقائی اتحادوں میں اپنی شراکت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علاقائی سطح پر ان اتحادوں کے مثبت کردار کو سراہا ہے۔چین نے غیرروایتی علاقائی تعاون کا ذکرکرتے ہوئے قدرتی آفات سے نمٹنے کیلئے چین کے تکنیکی اور مالی تعاون اور افرادی قوت کی تربیت کا ذکرکیا ہے انسداد دہشتگردی کیساتھ ساتھ انسانی سمگلنگ کے سدباب کیلئے جاری جنگ میں چین کے کردار کوسراہا ہے۔چین نے امن عالم کو درپیش جدید ترین مسائل پر بھی اپنا موقف واضح کیا ہے انٹرنیٹ کا تحفظ (Cyberspace Security) اس وقت سب سے اہم مسئلہ بنا ہوا ہے جس کے بعد ( Security Outerspace) خلائی تحفظ پر بھی مشکلات سے دوچار انسانیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔

سمندری حدود کا تعین اوربحری سرحدی تنازعات کاحل ،چین کی خارجہ اُمور کا ترجیحات میں اول مقام رکھنا ہے لیکن چین مدتوں پرانے موقف سے پسپائی اختیار کیے بغیر تمام سازشوں کامقابلہ کررہا ہے ہانگ کانگ کی واپسی،ایک ملک دونظام چلانے کے کامیاب تجربے کے بعد یہ صدائے بازگشت چہارسوگونج رہی ہے کہ تائیوان کو چینی فوجی نہیں ، خوشحال چینی سیاحوں سے مادر بزرگ چین(Main Land China) میں جذب کرنے کا معجزہ کردکھائیں گے ۔

آج چین ایشیا پر اپنا دعوی کررہا ہے اسکے امن وامان ،تحفظ اور خوشحالی کا وارث بن رہا ہے روس اسکے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت قدموں میں پڑا ہے نیلگوں بوڑھا آسمان یہ کیامنظر دیکھ رہا ہے ۔دہلی کے سید زادے نے مدتوں پہلے 1927میں یہ لکھا تھا کہ ہرعہد میں دُنیا پر انہی افکار کا غلبہ رہتا ہے جو تلوار بدست ہاتھ پیش کرتے ہیں اور آج چین کی شمشیر خاراشگاف براعظم ایشیا میں لہرا رہی ہے جو کل کائنات کی60%آبادی اوردُنیا کے آدھے سے زیادہ کاروبار کو کنٹرول کرتا ہے ۔’’ہم سا ہوتو سامنے آئے‘‘