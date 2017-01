عدالت سے باہر عدالت‘ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی صحافی | ڈاکٹر اے آر خالد

عدلیہ کے بارے میں اپنے دسمبر کے کالم کو جتنی زیادہ پذیرائی ملی اس پر بعض ایسے ضمیر جنہیں میں سویا ہوا یا مردہ سمجھتا تھا زندہ ہو گئے بلکہ متحرک ہو کر اس کالم کو وسیع پیمانے پر شیئر کرنے لگے۔ دوستی دشمنی کی سرحدوں کو مٹا کر صرف پیغام کے پھیلانے کے حوالے سے جس یکجہتی اور اتحاد کا اس موقع پر مجھے مظاہرہ دیکھنے کو ملا اس پر میں نے عدلیہ کے ایک معروف کردار جسٹس ایم آر کیانی کی طرح جنہوں نے جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے دوران اپنے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی تقاریر کی وجہ سے بے مثال شہرت پائی اور بات کہنے کا جو ڈھنگ اختیار کیا وہ پاکستان کے حکمرانوں کے ستائے ہوئے باشندوں کے دل کی زبان بن گیا آج پاکستان کے لوگوں کو اس طرح کی بے بسی و کسمپرسی میں دیکھ کر قلم کی بے خوفی و بے باکی کو نہ لگام دینا چاہتا ہوں اور نہ ہی منہ زور ہونے کیلئے آزاد چھوڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہ تو احمد فراز کی طرح اس طرح کا دعویٰ ہے…

میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی

جو اپنے چہرے پر دوہرا نقاب رکھتا ہے

میرا قلم نہیں تسبیح کسی مبلغ کی

جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے

میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی

نہ ہی میں جسٹس کیانی کی طرح کسی ایک شخص یا اس کے حوالے سے قائم ہونے والے طرز حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے اپنے اصل فرض منصبی کو بھول کر شہرت کی بلندیوں پر لے جانے والے ’’راورولے‘‘ کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہوں ایسا کرنے سے انسان اپنا بھی بیلنس کھو بیٹھتا ہے اور معاشرہ بھی غیر ہمواری کی تعلیم و ترویج دینے کا ذمہ دار بھی ہو جاتا ہے جسٹس کیانی کی ان تقاریر سے وقتی طور پر چسکا لیا گیا اسے انگریزی ادب میں مقامی ’’کنٹری بیوشن‘‘ کہنے سے شاید انگریزی دان برا منا جائیں مگر اندر سے وہ تسلیم کرینگے کہ لفظوں کے انتخاب اور استعاروں کے استعمال نے ایک منصف سے جو وقار پایا وہ افسانے کو حقیقت‘ جھوٹ کو سچ اور بے اصولی کو اصول بنا کر پیش کرنے کا موجب بن گیا۔ وگرنہ جب جسٹس کیانی نے بڑی چابکدستی سے اپنی تقاریر کو جمع کر کے اس کی مناسب داد لینے یا کم از کم اس شخص کو ان سے آگاہ کرنے یا پڑھانے کیلئے کتاب کی شکل میں اسکے پاس بھیجیں اور فیلڈ مارشل ایوب کو کتاب پڑھنے کیلئے مجبور کرنے کیلئے دوسری ہنر مندی یہ دکھائی کہ ان سے اس کتاب کا دیباچہ لکھنے کی فرمائش کر ڈالی اب جنرل ایوب خاں کیلئے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی کیفیت تھی۔ جنرل ایوب خاں نے جسٹس کیانی کے پیشے کی رعایت اور انکے اصل فرض منصبی کے حوالے سے کتاب کے دیباچے کا جو آغاز کیا وہ جسٹس کیانی کی ساری ہنر مندی‘ چابکدستی لفاظی اور ابلاغ کو بہا کر لے گیا‘ جنرل ایوب خاں لکھتے ہیں۔

In our judicial system, the function of the judge is to search for truth, while the duty of telling the truth the whole truth and not but the truth is assigned to the rest of the world

It those roles are reversed, and for a change, a judge like mr M.R. kayani takes it upon him self to tell the treuth. contrary to his prepositional obligation of looking for it. the result is...... He has cleverly winked over the law and done more than justice to the theme of his own choice

جسٹس کیانی جنرل ایوب خان کے اکثر ریمارکس کو ہضم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کسی مناسب موقع پر اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکے تھے چنانچہ 4 مارچ 1959ء کے سی ایس پی ڈنر میں جنرل ایوب خاں کو بطور مہمان خصوصی بلا کر جسٹس کیانی نے گزشتہ پانچ چھ ماہ کی بھڑاس نکال لی۔ جب مزاح سے زیادہ تضحیک آمیز لہجہ میں انہوں نے اپنی تقریر کے درمیان کہا معزز حاضرین معاف کرنا میں آج کی تقریب کے صدر ایوب خاں کا تعارف کرانا بھول گیا یہ آج کل پاکستان کے بھی صدر ہیں اور پھر فوج کا مذاق اڑانے سے لیکرکوئی پہلو بھی جسٹس کیانی کی لفاظی سے نہ بچا۔ اس پر صدر ایوب خاں نے تو بعدمیں اپنی صدارتی تقریر میں جواب دیا مگر خوشامدی جسٹس کیانی کی تعریفیں کر رہے تھے اور زندگی کے ہر شعبہ پر جسٹس کیانی کی بے باکی و جرأت کو ان الفاظ میں سراہا رہے تھے۔

Could any body dare speak to gereral ayub khan with such candour and frankness! when political leaders lay low, when journalists kept mum, when intellectuals hung their in silence it was given to a judge to speak for the people who had deprived of their rights and their institutious

خوشامدی ہر دور میں پچ سے باہر نکل کر چھکے لگانے والے کی واہ واہ میں میچ بھی ہرواتے ہیں اورایسے شخص کو پروفیشنل بن کر باوقار کردار ادا کرنے سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ واہ واہ کرانے کے شوق میں محدود مشاہدے اور تجربے کے لوگ بہت جلد سٹمپ آئوٹ ہو جاتے ہیں یا خود کوکسی سلپ میں کیچ کروا بیٹھتے ہیں۔ جسٹس کیانی بھی اسی ذہنی سطح پر پہنچ چکے تھے وہ ہرگز اس بات پر شرمندہ ہونے کو تیار نہ تھے کہ آئین سازی میں دستوریہ کی مجرمانہ کوتاہی اور غفلت، سیاسی جماعتوں اور انکے سربراہوں کا بہت ہی گھٹیا کردار‘ عدلیہ پر جسٹس منیر کی نحوست اور اسی طرح کے اداروں کی بربادی پر وہ ایوب خاں کے اقتدار میں آنے سے پہلے تو کبھی نہ بولے انکے بعض ساتھی جج انکی آئوٹ آف پچ اننگز کھیلنے کو عدلیہ کے رہے سہے وقار کے منافی سمجھتے تھے۔ ( جاری)