دہشتگرد کل بھوشن یادیو سے جڑی سازشوں کی کہانیاں

کل بھوشن یادیو کو سزائے موت سنا دی گئی سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ فوجی عدالت کے فیصلے کی فوری توثیق کردی جس کے بعد یادیو کی سزا پر عملدرآمد میں صرف 40دن کا فاصلہ رہ گیا ہے کیونکہ مجرم کل بھوشن فوجی عدالت کے فیصلے کیخلاف آرمی کورٹ آف اپیل اورسپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے جس کے بعد آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ اور صدر ممنون حسین سے رحم کی اپیل بھی کی جاسکتی ہے یہ تمام کارروائی بہر طور 21مئی تک مکمل ہوگی دہشت گردی اورپاکستان کیخلاف جنگ جیسے سنگین جرائم میں سزا پانے والے مجرم کی عدالتی اوررحم کی اپیلوں کاانجام نوشتہ دیوار ہے کہ پھانسی کاپھندہ کل بھوشن یادیو کامقدرہوگا لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ اورآسان نہیں ،بھارتی جاسوس کشمیر سنگھ کو سزائے موت سنانے والی فوجی عدالت کے سربراہ میجر نذیرفاروق کہتے ہیں کہ جب تک کل بھوشن یادیو کی سزا پر عملدرآمد نہیں ہوجاتا مجھے اطمینان نصیب نہیں ہوگاکیونکہ بنگلا دیش کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کرنیوالے کشمیر سنگھ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہاتھا کہ میری سنائی ہوئی سزائے موت پر عمل درآمد نہیںہوگا اوروہ زندہ بھارت واپس جائیگا۔ 34برس کے طویل عرصے میں کئی حکومتیں بدلیں لیکن اسکی سزائے موت پر عملدرآمد نہ کیاجاسکا اور2007میں جنرل مشرف کی فوجی حکومت کے دوران مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اسے سرخ گلابوں میں لاد کر رہا کردیا گیاتھا۔

کشمیر سنگھ تو گھٹیا قسم کا سمگلر تھا جس نے سرحد پار کرنے کی سہولت حاصل کرنے کیلئے جاسوسی کی تربیت لی اورپاکستان توڑنے میں اہم کردار ادا کیا جبکہ کل بھوشن یادیو تو بھارتی بحریہ کا مایہ ناز کمانڈر ہے جس نے رضاکارانہ طور پر بلوچستان کو پاکستان سے چھیننے کیلئے اپنی خدمات پیش کی تھیں اسے رہا کرانے کیلئے مودی اوراس کا تخریب کار مشیر اجیت کمار ڈول سردھڑ کی بازی لگا دینگے ۔دہشتگرد یادیو تو ویسے بھی مقدرکا سکندر نکلا کہ جسے پاکستان میں مفت کے وکلا ِصفائی میسر ہیں جبکہ ہمارے آپس میںدومتحارب برادر اسلامی ممالک حسین مبارک پٹیل کورہا کرانے کیلئے سر توڑ کوششیں کرچکے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران سے غائب ہونیوالے ’معصوم‘ بھارتی تاجر کی دستاویزات میںکل بھوشن یادیو کاکوئی ذکر نہیں ملتامودی سرکار نے گذشتہ سال حسین مبارک پٹیل کے ایران سے اغوا کا پاکستان پر الزام عائد کیا تھا جسے چند گھنٹے بعد ہی کل بھوشن یادیو کانام دے دیا گیا تھا۔کل بھوشن یادیو ایران کی بندر گاہ چاہ بہار کو مرکز بنا کر بلوچستان میں بغاوت کے شعلے بھڑکا رہا تھا اسکے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ وہ کھلے بندوں بلوچستان کو اپنی چراگاہ بنائے ہوئے تھا جبکہ کراچی آنا جانا معمول کی بات تھی کہتے ہیں کہ گرفتاری ایسے جاسوسوں کا مقدر ہوتی ہے جو سرحد پار اجنبی سرزمینوں پر سازشوں کے جال بنتے ہیں انہیں ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی یا کسی دوسرے ساتھی کی غلطی لے ڈوبتی ہے کل بھو شن یادیو نے گرفتاری کے بعد اپنے تفتیش کاروں کو بڑے اطمینان سے بتایا تھا کہ میرے مالکوں کو بتائیں ’’تمہارا بندر ہمارے پاس ہے ‘‘

(Your Monkey is with us)

جس کے بعد بھارتی حکام کومیری گرفتاری کا یقین آجائیگا اوریہی ہوا ۔کل بھوشن یادیو کو سزا سنانے پر شدید ردعمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسکی سزائے موت پر عملدر آمد کیاگیا تو اسے قتل ِعمد تصور کیاجائیگا جس کا واضح مطلب پاکستان کیخلاف اعلان جنگ ہے بھارتی وزارت خارجہ کے خط میں کہا گیا ہے کہ 25مارچ 2016 سے 31مارچ 2017کے دوران 13بار باضابطہ کل بھوشن یادیو تک کونسلر رسائی کیلئے درخواستیں دی گئیںجنہیں مسترد کردیا گیا اس خط میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ بعض سینئر پاکستانی شخصیات نے کل بھوشن یادیو پر عائد کیے جانیوالے الزامات کی صداقت پر شک وشبہ ظاہر کیا ہے ۔

جنرل باجوہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ دہشت گرد یادیو کامعاملہ منطقی انجام کو پہنچا لیکن پاکستان کے اس میں وکلا صفائی اورسہولت کاروں کو بھی کیفرکردار تک پہنچانا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے کل بھوشن یادیو پر عائد کردہ الزامات اورپیش کردہ شواہد کے بارے میں شکوک و شبہات ظاہر کرنے والی بزرگ پاکستانی شخصیات کی شناخت کیسے کی جائے جوکہ چنداں مشکل نہیں کہ ا نہوں نے تو کل بھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعدکہا تھا کہ ’را ‘بیرون ملک دہشت گردی میں ملوث نہیں جبکہ پٹھان کوٹ ائیربیس پر حملہ آور پاکستان سے گئے تھے یہ وڈیو کلپ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ پر ڈھونڈی جا سکتی ہے ۔باقی بزرگ شخصیات کا پتہ ان کو معلوم ہوگا ۔اسی طرح پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کی سربراہ سابق وفاقی سیکریٹر ی کیبنٹ ڈویژن ڈاکٹر معصومہ حسن سے پوچھا جانا چاہیے کہ ڈاکٹر گنٹرملائک کو کس کے کہنے پر پاکستان مدعو کیا گیا تھا ۔

کل بھوشن یادیوکی گرفتاری کے حوالے سے بھارتی مؤقف کو ثابت کرنے کیلئے عالمی سطح پر گھن چکر چلایا گیا اور جرمنی کے مایہ ناز سفارت کار اورمشرقی وسطی اْمور پر مستند دانشور ڈاکٹر گنڑملائک کو میدان میں لایا گیا، موصوف پاکستان اور مشرقی وسطی کے تمام اہم ریاستوں میں بطور سفیر خدمات انجام دے چکے ہیںوہ جرمنی کے خصوصی نمائندہ برائے مکالمہ مسلم دْنیا کے بلند پایہ منصب پر بھی فائز رہے ہیں۔ممتازدانشور اور سفارت کار کابھارتی موقف کی تائید کیلئے میدان میں لایاجانا ،جاسوس اور دہشت گرد کل بھوشن یادیو کی اہمیت کوواضح کرتاہے۔

جرمن سفارت کار یکم اپریل کو پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کراچی میں بہار عرب (Arab Spring) کے حوالے سے طویل خطاب کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلم دنیا پر پی ایچ ڈی کے بعد بطور سفارت کار چار دہائیاں ،چالیس سال اسی خطے میں گذارے تھے وہ معلومات کے دریا بہاتے بہاتے اورپرمغز تجزیے کرتے کرتے اچانک اپنے موضوع سے ہٹ کر فرماتے ہیں کہ پاک چین تجارتی راہداری کامنصوبہ ( CPEC) پاکستان پر جنت کا دروازہ نہیں کھول دیگا۔

انتہائی عامیانہ زبان میں ،جس کا سفارت کاری کی شائستہ کلامی سے دْور دْورکا تعلق نہیںہے، یہ گفتگو حیران کن تھی جرمن سفارت کارنے یہ چونکا دینے والا انکشاف بھی کیاکہ کل بھوشن یادیو کوطالبان نے ایران سے اغوا کرکے پاکستان کوبیچا تھانہ کوئی ثبوت نہ کوئی دلیل ،اتنا بڑا الزام لگایا اورروانی سے آگے بڑھ گئے۔ ڈاکٹر گنٹر بھارتی حکومت کا سرکاری موقف بیان کرکے رخصت ہوگئے انہوں نے اس پیچیدہ کھیل میں اپنا کردار بہ احسن ادا کردیا جس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے پاکستانی میڈیا میں دشمن کیلئے کام کرنیوالے گروہ سامنے آتے ہیں۔متعینہ ضوابط کے برعکس خبر شائع کرکے بھارت کو ثبوت فراہم کردیتے ہیں۔ بھارت عالمی سطح پر اس خبر کو دلیل کے طور پرپاکستان کیخلاف استعمال کررہا ہے ۔

حرف آخر یہ کہ 30مئی 2017تک کل بھوشن یادیو کی سزائے موت پر عملدرآمد ہوناچاہیے اسے تختہ دار پر لٹکاناہوگا اگر اس میں تاخیر کی گئی توکل بھوشن یادیو بھی اپنے قدموں پر چل کر سرخ گلابوں میں لداہوا بھارت چلاجائیگا یادیو کو بچانے کیلئے ہر قسم کے ہتھکنڈے آزمائے جائینگے تیل بند کیا جائیگا اس قاتل ،دہشت گرد اورتخریب کار کو چھڑانے کیلئے پاکستان پر جنگ مسلط کی جا سکتی ہے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بائونڈر ی پر توپوں کی گھن گرج شروع ہوسکتی ہے ۔کہتے ہیں کہ یادیو کے نیٹ ورک میں شامل 400دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں سے 3ضلع جھنگ سے پکڑے گئے تھے۔ان کا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے۔