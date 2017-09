نائن الیون، بیرونی جارحیت اور قائداعظم ؒ کالم نگار | محمد اکرم چوہدری

صدر بش جونیئر سے لیکر صدر اوباما تک اور اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہی پالیسیاں آگے لے کر چل رہے ہیں جو نائن الیون کے وقت بنائی گئی تھیں.... ان پالیسیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مختلف ممالک پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا الزام لگاکر قابض ہوا جائے اور اس کے بعد اُن ممالک کے ریسورسز پر قبضہ کرکے امریکا کو مزید محفوظ بنایا جائے۔ انہی باتوں کا اعتراف کئی امریکی اہلکار پریس کے سامنے اور اپنی آپ بیتیوں میں کر چکے ہیں۔

The Black Banners: The inside story of 9/11and War Against Al-Qaaida

نامی کتاب جو ایف بی آئی کے سابق اہلکار علی صوفان کی یادوں پر مشتمل تھی اس کے متعدد حصے کتاب سے اس وجہ سے نکلوا دیے گئے کیونکہ گیارہ ستمبر کے واقعے کے حوالے سے متاثرہ عناصر کی جانب سے لاحق خطرات سے سی آئی اے کی بے اعتنائی کے بارے میں معتبر ثبوت و شواہد پیش کئے گئے تھے۔9/11کے دن گیارہ منٹوں میں فولاد اور سیمنٹ کا وہ ڈھانچہ تباہ ہوگیا جو دنیا میں معاشی استعارہ کہلایا جاتا تھا۔امریکن آرکیٹیکٹ ایسوسی ایشن کے رکن رچرد گیج نے کہا تھا کہ” فیڈرل ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ اور نیشنل اسٹینڈرڈ اینڈ ٹیکنالوجیکل انسٹی ٹیوٹ نے ڈبلیو ٹی سی کے کنارے عمارت کے انہدام کے بارے میں جو دلیلیں پیش کیں ہیں وہ ناقابل قبول اور ناقص ہیں اور حقائق سے تضاد رکھتی ہیں۔“امریکہ کے تحقیقاتی گروہ کی جدید ترین تحقیقات سے صاف ظاہر ہوگیا ہے کہ گیارہ ستمبر کے واقعات جھوٹ کا پلندہ تھے۔ڈیجیٹل جرنل کی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ میں سول انجیئنرز اور فنِ تعمیر کے ماہرین کے گروہ نے وسیع تحقیقات انجام دینے کے بعد یہ نتیجہ اخذکیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹرکی جڑواں عمارتوں کے انہدام کے حوالے سے عالمی میڈیا میں جو کچھ بتا یا گیا کہ یہ دو طیارے عمارت کے ٹکرانے کی وجہ سے سبب بنے تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ صرف طیارہ انجن کے نتیجے میں لگنے والی ٹکر اور آگ اتنی شدت نہیں رکھتی کہ وہ لوہے اورفولاد کو پگھلا دے۔ماہرین کا کہنا تھا کہ عمارتیں طیاروں کے ٹکرانے کے باعث نہیں بلکہ ان عمارتوں میں پہلے ہی دھماکہ خیز مادہ نصب کیا گیا تھا جس کے سبب کثیر منزلہ عمارت کا نہدام ہوا اور تین ہزار افراد لقمہ اجل بنے۔ جن کا انتقام سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت افغانستان میںا علانیہ اور پاکستان میں غیر اعلانیہ جنگ کرکے لیا گیا اور لاکھوں انسانوں کو مفادات کی بھینٹ چڑھادیا گیا۔جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔افسوس تو یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نائن الیون کے حوالے سے دنیا بھر میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ گیارہ ستمبر کے دن تین ہزار افراد کی ہلاکت کا دن منایا جارہا ہے۔لیکن کوئی ان لاکھوں افراد کی یاد میں موم بتیاں کب جلائے گا جو لاکھوں کی تعداد میں کلسٹر بموں کی برسات میں ہلاک کردئے گئے ، لاکھوں کی تعداد میں معذور کردئے گئے اور آج بھی روزانہ بے گناہ انسان بیرونی جارحیت کے ہاتھوں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تینتیس کروڑ کی آبادی والے ملک امریکہ میں بیس کروڑ آتشیں ہتھیار موجود ہیں۔جو ظاہر کرتا ہے کہ کسی قوم کے مزاج کو۔ امریکہ میں تشدد اور خون ریزی کی ثقافت اس قدر بھیانک ہوگئی ہے کہ بڑی تعداد میں ملیشیا گروپ سرگرم ہیں جس میں سے بعض نے مسلح کارروائیوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہوا ہے۔اس کے ساتھ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اگر جنگ ہو رہی ہو اور امریکہ اس میں اپنا کردار ادا نہ کر رہا ہو ، پوری دنیا میں امن کو جنگ میں تبدیل کرنے والا امریکہ ایک زمانے میں کمیونزم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کےلئے داخلی اور خارجہ پالیسیاں مرتب دیتا رہا اور اس کے لئے اس نے ہر قوم اور ہر مذہب کو استعمال کیا ، بعد ازاں نام نہاد ریڈیکل اسلام کی باری آئی تو عراق کیمیائی ہتھیاروں کے نام پر امریکی جارحیت کا نشانہ بنا تو افغانستان نائن الیون کے بہانے حالت جنگ سے نکل نہ سکا ، پاکستان کی خارجہ پالیسوں کی سبب افغانستان کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت نے خود پاکستان کو دہشت گردی کا اکھاڑا بنا دیا۔اور اب جبکہ نئی افغان پالیسی کی صورت میں پاکستان پر دھمکیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ قائداعظم کا پاکستان آج اپنے پاﺅں پر کھڑا ہوتا تو ملائشیا، چین ، روس اور دوسرے ممالک کی طرح امریکا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا....

میرے خیال میں 11ستمبر کو تاریخ میں پاکستان کے لیے دو بڑے سانحات ہوئے ایک قائد اعظم کی وفات کی صورت میں اور دوسرا نائن الیون کا خود ساختہ واقعہ جس نے پوری مسلم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان آج تک ان دونوں سے باہر نہیں نکل سکا کیوں کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد آج تک پاکستان اپنے پاﺅں پر کھڑا نہیں ہو سکا.... یہ ایک الگ بحث ہے کہ قائداعظم کا سفر آخرت کیسا گزرا کیسا نہیں.... وہ خراب ایمبولینس، اور بے یار ومد د گار بیمار جسم جسے توجہ کی ضرورت تھی ، اُسے بے حال چھوڑ دیا گیا جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ کیوں کہ اگر قائد کو پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے دو چار سال کا مزید وقت مل جاتا تو آج پاکستان حقیقت میں ”پاکستان “ ہوتا کیوں کہ قائد اعظم جانتے تھے کہ بیرونی جارحیت کیا ہوتی ہے اور اس کے لئے کس عزم کی ضرورت ہے۔انگریز مسلمانوں کے خلاف کیا کرنا چاہتا تھا اس کے متعلق قائد اعظم نے اکتوبر 1938ءسندھ مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس میں کہا تھا کہ ”برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے ، اس میں شبہ نہیں کہ برطانیہ سے وہی بازی لے جا سکتا ہے جس میں قوت ہو۔“اب انھیں کیا معلوم تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب پاکستان کی سرزمیں ایسے بھیڑیوں کے ہاتھوں پامال ہوگی جہاں ڈالروں کے عوض سینکڑوں پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کردیا گیا ۔

قائد اعظم نے تو اُن سانحات کو بھی سنبھالا جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوتے ہی فسادات پھوٹ پڑے، تقریباً 5لاکھ مسلمانوں نے مشرقی پنجاب، مغربی بنگال اور بہار میں شہادت پائی۔ دُنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا آبادی کا انخلاءہوا۔ مہاجروں کے لٹے پٹے قافلے پاکستان پہنچنا شروع ہوئے۔ پاکستان کو وہ اثاثے بھی نہ ملے جو ملنے چاہئیں تھے۔ ہر طرف مسائل ہی مسائل تھے۔ ہندوستان کا دعویٰ کہ یہ ملک چند ماہ یا چند سال سے زیادہ نہیں چل سکے گا، کراچی میں سول سیکرٹریٹ نے خیموں اور جنگ عظیم دوم کے لےے تعمیرکردہ بیرکوں میں کام شروع کیا۔ کامن پِنوں کا کام کیکر کے کانٹوں سے لیا جاتا۔

قائداعظم انگریزوں کی نیت اور ان کے ”منصوبوں“ سے بھی بخوبی واقف رہتے تھے لارڈ ماﺅنٹ بیٹن 13اگست 1947ءکو انتقال ِ اختیارات کے سلسلہ میں کراچی آیا ہوا تھا تو اس نے پاکستان کے گورنر جنرل قائداعظم سے کہا تھا کہ پاکستان کو حکومت مل رہی ہے مجھے یقین ہے کہ جہاں تک غیر مسلم اقلیتوں کا تعلق ہے ، پاکستان شہنشاہ ِ اکبر کی (رواداری) کی پالیسی پر عمل کرے گا۔ اس پر قائد اعظم نے جواب دیا کہ ہمیں اس تلقین کی ضرورت نہیں۔ ہم ان روایات کے حامل ہیں جن کی رو سے ہمیں غیر مسلموں کےساتھ رواداری ہی کا نہیں بلکہ فیاضیانہ سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔یہ جواب سن کر لارڈ ماﺅنٹ بیٹن چپ ہو گیا۔