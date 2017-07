بھگوڑے گھوڑے!

حکایت ہے : ایک بادشاہ نے اپنے وزیرکو سلطنت کے بے وقوف آدمیوں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دیا۔ جب فہرست پیش ہوئی توسرفہرست ظل سبحانی کا نام تھا۔ اس پر بادشاہ بڑا جِِِزبزہوا۔ ’’تم نے میرا نام کیوں لکھا ہے؟ وزیرنے دست بستہ عرض کی ۔ حضورجان کی امان پاؤں توکچھ عرض کروں! ان دنوں بھی وزیروں، مشیروں اور درباریوں کے لئے جان کی امان طلب کرنا ضروری تھا وگرنہ ان کا حشراس وزیر با تدبیرکی طرح ہوتا تھا جس کا مصنف مشہور مصنف تھیکرے نے اپنی ’’پیروڈی‘‘ سلطان اسٹورک میں کیا ہے رقم طراز سے۔

Though almost all of his teeth had been knocked out yet. wisdom and persuation hung on his lips though one of his eyes, in the fit of Royal indignation had been closed forerver, yet. No other eye in the entire universe wor as keen as his remaining BALL.

خیرجب اسے ادن اماں ملی تو بولا، کل ایک اجنبی ملک سے اجنبی سوداگرآیا ہے۔ آپ نے ہزارگھوڑوں کی پیشگی رقم دے دی ہے کہ اگلے سال وہ گھوڑے خرید کر لائے گا، نہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں اور نہ ملک سے واقف ہیں۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوسکتی ہے ! بالفرض وہ لے آیا تو؟شاہ نے استفسار کیا ’’توعالم پناہ! میں آپ کا نام کاٹ کر اس کا لکھ دوں گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑوں کی تجارت قرون اولیٰ اور وسطیٰ میں بھی ہوتی تھی۔ اگرفرق پڑا ہے توصرف اتنا کہ سوداگر لد گئے ہیں گھوڑوں نے ازخود بھاؤ تاؤ شروع کردیا ہے۔

2۔ یہ بھولی بسری حکایت ہمیں اس لئے یاد آتی ہے کہ جب سے حکومت کا راج سنگھاسن ڈولنے لگا ہے۔ پانامہ کیس اپنے منقطقی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ایک دوڑ سی لگ گئی ہے۔ نئی سرسبزچراگاہوں کی تلاش میں گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے ہیں ۔ دونوں کنوتیاں بھی کھڑی ہوکے مل گئیں یہ عجیب ملک ہے ۔ ہم زندہ قوم ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے۔ مکان بدل گئے ہیں۔ مکین نئے آگئے ہیں لیکن گھوڑوں نے اپنا مسلک نہیں بدلا، روش نہیں چھوڑی، عام جانور تو چارہ دیکھ کر کھاتے ہیں۔ یہ سونگھ کر ہی لپک پڑتے ہیں۔ ہمارے کالج فیلو بریگیڈئر (ر) راجہ ممتاز کے والد گوجرخان کے بااثر زمیندار تھے گوتعلیم یافتہ نہ تھے لیکن سیاسی کھٹنائیوں میں چلنے کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی تھے۔ M.L.A کوLMA کہتے لیکن بات ہمیشہ پتے کی کرتے ایک مرتبہ وزیراعلیٰ پر دور ابتلا آیا تواس نے راجہ صاحب سے پوچھا۔ راجہ صاحب آپ تو میرا ساتھ دیں گے؟ اس پروہ تُرت بولے۔ تساں کرسی نہ چھڈنا ، اساں تسی کے ناں چھڈاں گے۔ جب تک آپ کی کرسی مضبوط ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، راجہ صاحب نے سادگی میں جو بات ساٹھ ستربرس پہلے کہی تھی وہ اب بھی ایک زندہ حقیقت ہے ۔ مرغان بارنما قبلہ رخ ہونے میں دیرنہیں کرتے ۔ یہ ہواؤں کے تیورپہچانتے ہیں ۔ کوئی رکوع میں ہے خانقاہ کے آگے، کوئی سجود میں ہے کجکلا کے آگے ۔

3۔ میاں صاحب 1993ء میں و زیراعظم تھے ۔ انہوں نے ایک درویش منش انسان غلام حیدر وائیں کو پنجاب کا وزیراعلیٰ مقررکیا تھا۔ اقتدارکے سمندر میں اچانک تلاطم بپا ہوگیا۔ صدرغلام اسحاق خان نے 58-2-B کا اختیاراستعمال کرتے ہوئے نواز حکومت کو برطرف کردیا۔ ستلج کے ایک سادہ لوح منظور وٹوکو بلا کر اس کے سرپر دست شفقت رکھا۔ چشم زون میں پنجاب اسمبلی کے 245 ممبران اس کی جھولی میں جاگرے درویش وزیراعلیٰ کی وزارت علیہ چھن گئی۔ ایاز نے زنگ آلود ٹرنک سے اپنی ادھڑی ہوئی گدڑی نکالی اور اسے پہن کر ڈیوس روڈ پر واقع مسلم لیگ کے دفترمیں منتقل ہوگیا۔ وٹو وزیراعلیٰ بن گئے جب نسیم حسن شاہ نے میاں نواز شریف کو بحال کیا تویہی لوگ ایک رات میں میاں صاحب کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ شریف برادران کو یہ پوچھنے کی توفیق نہ ہوئی کہ کس منہ سے آئے ہو؟ پوچھتے بھی کیسے! انہوں نے محمد خان جونیجوکو اسی انداز میں غُچہ دیا تھا۔

حیران کن بات یہ ہے کہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ رٹا رٹایا جملہ نوک زبان ہوتا ہے صبح کا بھولا اگر شام کو گھرواپس آجائے تو اسے بُھولا ہوا نہیں بَھولا کہتے ہیں جس کو چھوڑتے ہیں وہ دعائیہ انداز میں کہتا ہے شکر ہے گند نکل گیا ہے ۔کوئی نہیں پوچھتا میاں جب یہ تمہارے کیمپ میں تھے تو پاک صاف تھے، نکلنے کے بعد اچانک بدبودار کیسے ہوگئے؟ ان باتوں کے پوچھنے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا کئی مصلحتیں کارفرما ہوتی ہیں، ان کے ہونٹوں پر لوہے کے نہیں بلکہ نوٹوں کے تالے بھی لگ سکتے ہیں۔

4۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہرشخص بکاؤمال ہوتا ہے گوان کی تعداد کم ہے، لیکن اب بھی باضمیرلوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ملتان کے سید ناظم حسین شاہ صاحب کا شمار بھی انہی طیب لوگوں میںہوتا ہے، جب سے مرحوم بھٹو نے پیپلز پارٹی تشکیل دی یہ اس سے وابستہ ہیں۔ ایک طویل عرصہ تک ممبراسمبلی رہے۔ صوبائی وزارتیں ان کی دہلیز پر دست بستہ کھڑی رہیں۔ مشرف دور میں چوہدری پرویز الٰہی وزیراعلیٰ پنجاب نے بڑی کوشش کی کہ یہ پیپلز پارٹی چھوڑکر ق لیگ جائین کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی ترغیب و تحریص کے کئی جال پھینکے گئے لیکن ان کا پائے استقامت، متزلزل نہ ہوا۔ وزارت کی پیش کش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ گوملتان کے بڑے زمیندار نہیں لیکن طریق قلندرانہ ہے حق بات بروقت اور برملا کہتے ہیں زہر ہلاہل کو کبھی قند نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ دور میں یوسف رضا گیلانی نے ان کو مخلوط وزارت میں وزیر نہ بننے دیا۔ جب گیلانی صاحب وزیراعظم تھے تو میں نے لکھا تھا۔ یہ وہ یوسف نہیں جسے بازار مصر میں بیچ دیا گیا تھا یہ وہ ہے جس نے سارا بازار خرید لیا ہے۔ میں آج بھی اپنی رائے پر قائم ہوں ۔

4۔ عمران خان کو لوگ دبنگ خان کہتے ہیں ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے سیاست کو ایک نئی سمت عطا کی ہے ایک انوکھی ہمت اور حوصلہ بخشا ہے یہ شخص جان ہتھیلی پر لیئے پھرتا ہے آج جو کچھ ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا تو زردار نمک خوار، اور پیران فرتوت کبھی کے بک اور جھک چکے ہوتے ہیں باایں ہمہ ہم سادہ لوح خان کہتے ہیں۔ پہلا الیکشن بھی انہوں نے اسی سادگی کی وجہ سے ہارا۔ انہیں شاطران سیاست نے مختلف اطراف سے تھاپڑا مروایا۔ خا

ن توایک ایمان دار اور اصول پرست انسان ہیں تم نے معاشرے سے گند نکالنا ہے اس کو جمع نہیں کرنا۔ ایمان دار اور باضمیرلوگوں کو ٹکٹ دو تاکہ اتہام کی کوئی انگلی آپکی طرف نہ اٹھے۔ خان کو معروضی حالات کا ادراک نہ ہوسکا۔ ان کسی نے نہ سمجھایا کہ نماز پنجگانہ ادا کرنے والا مولوی نور دین اور محنت کش متلی جنت میں تو جا سکتے ہیں اسلام آباد کی اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سیاست ممکنات کا کھیل ہوتی ہے۔ معروضی حالات کو دیکھنا پڑتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے میں سیاسی قدکاٹھ والے شخص ہی منتخب ہوسکتے ہیں جنہیں Electiblesکہا جاتا ہے۔ ناپسندیدہ اطالوی مفکرنے میکاولی نے کہا تھا۔Endsoustify means او۔ بھائی تمہارے نیکیوں بھرے ایجنڈے کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہوسکتی ہے جب تمہارے پاس اکثریت ہو، اکثریت ان لوگوں کے بغیرآنہیں سکتی۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ لوگ خان کے ایجنڈے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ یہ بات سمجھ میں توآتی ہے لیکن اس کا امکان کم ہے ۔ یہ جی حضوریئے میاں برادران کے ایجنڈے میں کیا رکاوٹ ڈال سکے ہیں۔؟ گھوڑے کو صرف گھاس کھانے سے غرض ہوتی ہے جتنی مل گئی جس قدر میسرآ گئی اسی کو مقدر سمجھ لیا۔

5۔ ن لیگ کے حضرات منڈیرپر بیٹھے ہیں یہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کسی طور بچ جائیں گے انہوں نے کوئی نہ کوئی خرگوش سیٹ کے نیچے سے نکال لینا ہے بالفرض کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوجائے توبھی پنجاب کی تھانیداری توچھوٹے صاحب کے پاس ہے۔ جیو پولیٹیکل تھیوری کے مطابق جس کے پاس پنجاب ہو وہی مرکز میں بھی مؤثرہوتا ہے۔ یہ لوگ کمزورضرورہوتے ہیں لیکن زخمی شیر بعض اوقات زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے خان کو اس بات کا صحیح اندازہ نہیں ہے کہ ان کے Tewtaclesسارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی یہ ان کے لئے مسلسل درد سر ثابت ہوں گے حکمرانی جسے یہ پھولوں کی سیج سمجھتے ہیں کانٹوں کا بستر ثابت ہوگی اس سے پہلے بھی ان کا ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ ہم توڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی صورت پیش آسکتی ہے اس صورت میں کیا ہوگا …؎

آعندلیب مل کے کریں آہ وزاریاں

توہائے گل پکار میں پکاروں ہائے دل