ڈپٹی کمشنر کی واپسی؟ کالم نگار | شوکت علی شاہ

قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں اُس ضلع ناظر کا ذکر ہے جو اللہ دین کے چراغی جن کی طرح ہر وقت حاضر رہتا ہے اور ڈی۔سی صاحب کے ہر حکم کی تعمیل عبادت سمجھ کر کرتا ہے۔ سفید براق لباس پہنے اور سروں پر مُرغانِ کلنگ سجائے دست بستہ مودب بیروں کا تذکرہ ہے۔ اُن زمینداروں کے قصے ہیں جو ساری رات اس خوف سے سو نہیں سکتے، مبادا صاحب نے اُنکی بھیجی ہوئی ڈالیاں لوٹا نہ دی ہوں۔ اُنکی غریب پروری کا یہ عالم تھا کہ نور مائی جب فریاد کرتی ہے کہ پٹواری اسے فرد نہیں دیتا تو اسے جیپ میں بٹھا کر ساٹھ میل کا سفر طے کر کے پٹواری تک پہنچتے ہیں اور اسے جھاڑ پلا کر غریب عورت کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ مُتلّی شکایت کرتا ہے، تھانیدار چوری کا پرچہ درج نہیں کرتا تو بنفسِ نفیس تھانے پہنچ جاتے ہیں۔ کیا اچھے وقت تھے! افسروں کو کس قدر فراغت نصیب تھی! آج اگر وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ڈپٹی کمشنری کی ’’مرید امارت‘‘ سے نکل کر ’’حصیر ملازمت‘‘ میں آگئی ہے۔ جوڈیشل پاورز عدلیہ نے لے لی ہیں۔ تعمیراتی کام لوکل کونسلوں کو تفویض ہو گئے ہیں۔ جب زمین ہی باقی نہیں بچی تو ریونیو پاورز کو کیا اُس نے چاٹنا ہے۔ شہاب صاحب کے وقت سے لیکر اب تک بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے۔ درحقیقت اب صرف پانی گزر رہا ہے پل باقی نہیں بچا۔ کہاں ناز و نخوت، جاہ و حشمت کا جہان چار سو۔ اور کہاں ’’سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو‘‘۔ کنگ جان نے 1215ء میں میگنا کارٹا کے وقت کہا تھا:

WHY DON'T THE BARRONS WITH THESE UNJUST EXACTIONS ASK MY KINGDOM.

آج اگر کنگ جان زندہ ہوتا اور اِس کنگ نیم جان کو دیکھتا وہ شاید اپنی کم مائیگی پر یوں کفِ افسوس نہ ملتا۔

محاورہ ہے مرتے کو مارے شاہ مدار۔ عصر حاضر کے شاہ مدار جنرل پرویز مشرف نے فیصلہ کیا کہ سو سالہ آزمودہ نظام کو ختم کر کے ایک نیا نظام لایا جائے جس میں ضلع ناظم کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ اسکے پس پردہ بڑی مصلحت کارفرما تھی۔ اسے بتایا گیا کہ ضیاء الحق کے پیچھے ملک کی تگڑی ارائیں برادری تھی۔ مذہبی حلقوں کو بھی اس نے رام کیا ہوا تھا۔ ایوب خان کے ساتھ سرحد کے پٹھان تھے۔ مشرف کا ’’آگا پیچھا‘‘ کوئی نہ تھا۔ گو مہاجر تھا لیکن مہاجروں کا مسلّم لیڈر الطاف حسین تھا۔ اسکے آگے نہ تو کسی کا چراغ جل سکتا تھا نہ کوئی گردن اٹھا کر چل سکتا تھا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ ایک ایسا نظام لائو جس میں ناظم ضلع کے سب طبل و علم کے مالک و مختار ہوں اور تمہارے زیربار۔ اُن کی مدد سے صدارت کو طول دیا جا سکتا ہے۔ وردی نے کبھی نہ کبھی تو اُترنا ہی ہے۔ نواز شریف نے تمہیں آئوٹ آف ٹرن پروموشن بھی اسی لئے دی تھی کہ تمہارا ’’آگا پیچھا‘‘ کوئی نہیں ہے۔ اس نصیحت کو مشرف نے حرزِ جاں بنا لیا اور ایک ایسا نظام لے آیا جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر تھا۔ گورنر پنجاب جنرل صفدر اور دیگر تجربہ کار لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جنرل نقوی نے اُنکی ایک نہ چلنے دی۔ نقوی سول سروس سے بوجوہ پرخاش رکھتے تھے۔ جب مجوزہ نظام زیرغور تھا تو میں اُس وقت کمشنر بہاولپور تھا۔ گورنر نے مجھے حکم دیا کہ نقوی انتظامیہ کا نکتہ نظر جاننا چاہتا ہے۔ میں جا کر اُس کی سوچ کو (EDUCATE) کروں۔ عرض کیا۔ کب وہ سنتا ہے کہانی میری۔ بولے، اتمام حجت بھی کوئی چیز ہے۔ اسلام آباد جا کر میں نے آٹھ گھنٹے تک اپنی معروضات پیش کیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بین بجا کر سنایا کہ ’’جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہو گا‘‘۔ جمہوری حکومت اس نظام کو چلنے نہیں دیگی۔ کہنے لگے انکی ایسی تیسی! ہم مار مار کر انکی ہڈیاں توڑ دینگے۔ آخری بات بڑی دلچسپ تھی۔ عرض کیا آپ نے تمام محکموں کو ناظم کے ماتحت کر دیا ہے لیکن پولیس کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ بولے۔ ’’وہ اس لئے کیا ہے کہ ناظم پولیس کے ذریعے اپنے مخالفین کو رگید نہ سکے‘‘۔ تو کیا پٹواری انصاف کر پائے گا؟

نظام کیا نافذ ہوا ایک طوفانِ بدتمیزی مچ گیا۔ سرکاری ملازمین کو سرعام رسوا کیا گیا۔ وہ کمشنرز جو کئی ضلعوں کے سربراہ تھے۔ ڈی۔سی۔او بنا دیئے گئے۔ کمشنر سرگودھا جاوید اسلم کو ضلع ناظم نے کان سے پکڑ کر دفتر سے نکال دیا۔ کمشنر ملتان نجیب اللہ ملک نے میٹنگ میں جب اپنی کرسی شاہ محمود ضلع نظام کے ساتھ رکھی تو وہ پھٹ پڑے۔ ایک ڈی۔سی۔او ہو کر میری برابری کرتے ہو! اورکرسی اُٹھوا دی۔ کچھ یوں گمان ہوتا تھا کہ یہ کمشنر نہیں مجرم ہیں جنہیں روم کے اکھاڑے میں پابہ زنجیر لایا جارہا ہے۔

یہ اسی طرح ہی تھا جیسے کسی جنرل کو کرنل بنا دیا جائے۔ لاء اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑ گئی۔ پولیس مادر پدر آزاد ہو گئی۔ تھانیداروں نے مجسٹریٹوں کو تھانے میں طلب کرنا شروع کر دیا۔ گو قانون کی رو سے ضلع میں اہلکاروں کے تبادلے کے اختیارات DCO اور EDO کو تھے لیکن عملاً تمام تبادلے ناظم کرتا۔ تبادلوں کی طویل فہرست انکو پکڑاتے ہوئے کہتا ’’اس پر گھوگی‘‘ پھیر دو۔ پرائس کنٹرول ختم ہو گیا۔ اشیائے خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سول ججوں کے پاس کریمنل ورک بھی آگیا۔ سالوں تک مقدمات کا فیصلہ نہ ہو پاتا، ورک لوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔

کیا گیا سو سالہ فرسودہ نظام ختم کر دیا گیا ہے۔ اُسکی جگہ ایسا نظام لایا گیا ہے جو عوام کی اُمنگوں کے مطابق ہے۔ اس ملک میں ہر غلط کام عوام کے نام پر کیا جاتا ہے۔ عوام کو بڑا فائدہ ہوا۔ پٹواری نے فرد کی قیمت ہزار سے پانچ ہزار کر دی۔ حصہ دار بڑھ گئے تھے۔ یونین ناظم، تحصیل ناظم، ضلع کا مدار المہام، تھانیدار نے رشوت کی رقم تھوک کے حساب سے بڑھا دی۔ ہر چہ باداباد ہو گیا۔

نئے نظام کے نفاذ سے پہلے میری جنرل حمید گل سے ملاقات ہوئی۔ اُن سے پرانی یاد اللہ تھی۔ جب وہ ملتان میں کور کمانڈر تھے تو میں وہاں ڈپٹی کمشنر تھا۔ کہنے لگے ’’یہ نظام چل نہیں سکے گا۔ پہلے والا واپس لانا ناممکن ہو گا۔ ایک عجیب طرح کی کھچڑی پک جائیگی جو انقلاب کی راہ ہموار کریگی‘‘۔ اُنکی بات حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی ہے۔ ڈی،ایم کا وقار مجسٹریسی کی وجہ سے ہے۔ جب تک ڈی۔سی کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اختیارات نہیں ملتے اور لوکل اینڈ سپیشل لاز کے علاوہ ایگزیکٹو مجسٹریٹوں کو درجہ اول اور دفعہ 30 ص۔ف کی پاورز نہیں ملتیں، ڈپٹی کمشنر محض نام کی حد تک ضلع آفیسر ہو گا۔ پولیس کبھی بھی پرانا نظام بحال نہیں ہونے دیگی۔ ابھی سے احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ جوڈیشری بھی اپنے اختیارات کم نہیں ہونے دیگی تو پھر نیا نظام کیسے کامیاب ہو گا؟ AN EXERCISE IN FUTILITY

ایک آمر کا مخصوص ذہن ہوتا ہے۔ آمریت اپنی راہیں خود منتخب کرتی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وقتی مفاد کیلئے یہ ایک نظام لاتے ہیں اور پھر خود ہی اُس کو چلنے نہیں دیتے۔ ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام نافذ کیا۔ صدر کو ووٹ دینے کیلئے 80 ہزار ممبروںکا الیکٹورل کالج بنا۔ انتخاب کے وقت شاطر سیاستدانوں نے جب محترمہ فاطمہ جناح کو اُسکے مقابل لاکھڑا کیا تو اُسکے پسینے چھوٹ گئے۔ جس دھونس، دھاندلی اور بے حیائی سے اُس نے الیکشن جیتا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ضیاء الحق نے اتنا تردد بھی نہ کیا۔ ریفرنڈم کرا ڈالا۔ بڑا سادہ اور معصومانہ سوال پوچھا گیا ’’کیا آپ ایک خدا، ایک کتاب اور ایک رسولؐ پر یقین رکھتے ہیں؟ سب نے ہاں‘‘ کہا۔ اس پر جنرل صاحب نے ڈھول بجا دیا۔ ضیاء الحق پر قوم نے اعتماد ظاہر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سکھ انسپکٹر آف سکولز معائنہ کیلئے گیا۔ اُس نے چوتھی جماعت کے بچوں کی قابلیت جاننے کیلئے سوال کیا۔ بولا۔ ’’ایک ریل گاڑی ستر میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے اس نے 170 میل کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ اچھا اب بتائو۔ میری عمر کیا ہے؟‘‘ باقی بچے تو چپ رہے صرف ایک نے ہاتھ لہرایا۔ کیا تم جواب جانتے ہو؟ جی ہاں۔ آپکی عمر پچاس برس ہے‘‘۔ بالکل درست! انسپکٹر نے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا۔ لڑکا بڑی معصومیت سے بولا۔

"SIR I HAVE A HALF BROTHER WHO IS HALF MAD AND HE IS TWEWTY FIVE YEAR OLD!"

مشرف کے تجربے کا پول بھی جلد ہی کھل گیا۔ ریفرنڈم میں جن ناظموں نے چندہ نہ دیا یا مخالفت کی اُن کا دھڑن تختہ کر دیا گیا۔ اُن میں شاہ محمود سرفہرست تھے۔ یہ جب پرویز مشرف کے استقبال کیلئے ملتان ایئرپورٹ پر گئے تو پولیس کے سپاہی نے لائونج میں جانے سے روک دیا۔ اس پر احتجاجاً بولے۔ میں ضلع ناظم ہوں اور جنرل صاحب کا استقبال میرے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ کانسٹیبل نے جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ (SO, WHAT?) (ختم شد)