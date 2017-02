پاکستان کو ضرورت ہے مہاتیر محمد جیسے لیڈر کی صحافی | ڈاکٹر اے آر خالد

نہ کوئی خوف نہ خطرہ، نہ دھرنے نہ جلوس نہ جلسے نہ ہی گندگی نہ ہی ہٹ دھرمی نہ ہی ہڈحرامی، ہر طرف ہریالی ہر طرف شادابی ہر چہرے پر مسکراہٹ اور سکون ہر کسی کو اپنے کام سے کام ہر شخص کے چہرے پر تفاخرانہ لکیریں۔ گفتگو میں فخر اور عجز کی آمیزش شاید یہاں کوئی برا نہیں کوئی برا نہیں نہ پولیس کا ڈر نہ لٹنے کا خوف، قانون کتابوں میں نہیں، سڑکوں پر گلیوں میں بازاروں میں پبلک مقامات پر ہر وقت متحرک اور موجود ہے‘ بے پناہ احترام کے مقام پر فائز قانون پر عملدرآمد گویا کسی خوف یا خدشے کی وجہ سے نہیں بلکہ مقدس فرض سمجھ کر کیا جا رہا ہے نہ شہروں اور دور دراز کے جزیروں میں فرق نہ لوگوں کی سوچ مختلف جو جہاں ہے خوش ہے اور خوش دکھائی بھی دیتا ہے۔

یہ اس ملک کی معمولی سی جھلک ہے جو ہمارے دس سال بعد آزاد ہوا اسے ڈاکٹر مہاتیر محمد مل گیا اور پھر مہاتیر محمد نے ملک کی تقدیر بدل دی، خودکو کرسی سے چمٹانے کی بجائے زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کی روشن راہوں پر قوم کو چلا کر اپنے ہی ملک میں کسی صلہ و ستائش کی پرواہ کئے بغیر صحت، تندرستی اور صلاحیتوں کی نعمتوں کے ساتھ اب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کوالالمپور کے ہوائی اڈے سے اس مختلف جزیروں اور سٹیٹس میں تقسیم ملک کی ترقی و خوشحالی کے راز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ایمانداری اور محنت ہر شخص کے جسم میں سانس کی طرح موجود خون کی طرح رواں دواں جہاں نہ کسی نالی کے بند ہونے کاخدشہ نہ کسی میں ’’کلاٹ‘‘ بننے کا اندیشہ یہ سب ازخود نہیں ہوا قوم کو ایک لیڈر ملا آزاد ملک میں آزاد قوم نے آزادی حاصل کرنے کے بعد اسے سب سے بڑی نعمت تو ضرور سمجھا مگر آخری نعمت نہیں سمجھا … عبدالرحمن نے پہلے وزیراعظم کے طور پر جو خدمات انجام دیں اسے دوسرے اور تیسرے وزیراعظم نے مٹی میں ملانے پر اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کیں۔

مہاتیر محمد نے نہ کسی کو برا کہا نہ کسی کا برا منایا خود بھی کام کیا اہل وطن سے بھی کام لیا۔ اپنی ساری صلاحیتوں اور توانائیوں کو قوم کو سنوارنے اسے بلند اور باوقار بنانے میں لگا دیں۔ کوالالمپور میں ویسے تو بے شمار مقامات ہیں جو سیاحوں کی دلچسپی اور مقامی لوگوں کی طمانیت و کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

دنیا بھر میں اپنی یکتا شان رکھنے والے ’’ٹون ٹاور‘‘ کو جہاں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا میں اس نوح کے دو ٹاور مثالاً بھی پیش کئے جا سکتے جو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر اہل وطن کو اتحاد و یگانگت کا ہمہ وقت درس دے رہے ہوں اور اہل جہاں کو یہ بتا رہے ہوں کہ دیکھو متحد ہونے کے سبب مسلم دنیا میں مثال بھی بن گئے ہیں اور قدآور ہونا تسلیم بھی کرا چکے ہیں۔

کوالالمپور ٹاور اپنے ریوالونگ ریستوران کی وجہ سے اپنے وقار کی حفاظت کر رہا ہے اور کسی بھی آنے والے کو اسے نظر انداز نہ کرنے کا ایسا بندوبست کئے ہوئے ہے کہ قدم غیر ارادی طو پر ادھراٹھ جاتے ہیں، جزیرہ لنکادی میں کراکوڈائل کے تالاب کا منظر ہو یا چمگاڈروں کی غار، فش فارم میں تازہ مچھلی پکڑ کر اسے کھلانے کا بندوبست ہو یا کیبل کار کا تیز ترین سفر کوالالمپور پر ہی کیٹنگ تک لے جانے والی نئی نویلی کیبل کار کو بادلوں کو چیر کر چنگل میں منگل نہیں فضائوں، ہوائوں اور بادلوں میں جنگل اور منگل دونوں کو اکٹھا کر دکھانا۔ خود ساختہ جیل میں خوبصورت کروز کی سیر ہو یا ریاست ملاکہ سے پلائوبصار میں شیخ اسماعیل شہید کے مزار تک مشتی کا سفر ہر جگہ وقت کی قدر و قیمت اور پاکیزگی و صفائی کا احساس ہوتا ہے۔

مجھے تیرا جایا کی تعمیر جسے باغ کے اندر شہر کا نام دیا جاتا ہے بہت ہی جعلی محسوس ہوتی ہے ایک طرف وزیراعظم ہائوس اور اس کے سامنے جھیل میں خوبصورت مسجد برابر میں مختلف وزارتوں کی خوبصورت عمارت اور جھیل کے کنارے وزراء اور سرکاری افسروں کی دیدہ زیب رہائش گاہیں جمعہ کی نماز میں ’’تیری مسجد میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے‘‘ کا عملی نمونہ اس وقت سامنے آیا جب خطبہ شروع ہونے سے پہلے ایک شخص نے میرا تعارف حاصل کیا۔ پاکستان کے لئے بڑی دعائیں کیں اور کہا مجھے آپ کے وطن میں کرپشن کے قصوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے مگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں تین گنا محنت کریں دو گنا سے زیادہ کرپٹ حکمران نہیں کر سکیں گے۔ ایک تہائی بھی قومی ترقی میں لگ گیا تو پاکستان وہی پاکستان بن جائے گا جو اسلام کا قلعہ ہی تھا اور مسلم دنیا کا لیڈر بھی اور یہ بھی میری بات یاد رکھنا اگر قوم نے محنت کو شعار بنا لیا تو حرام خور بھی خرام خوری چھوڑ دیں گے۔

نماز پڑھ کر میں جلدی سے کروز کی طرف روانہ ہوا کہ اس کے چلنے میں دس منٹ رہ گئے تھے کہ ایک مقامی شخص نے مجھے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا آپ نے ہمارے وزیر خارجہ کی کسی بات کا برا منایا ہو تو معاف کر دینا وہ اسلام اور پاکستان کی محبت میں کچھ زیادہ ہی کہہ گئے۔ میں نے کہا یہ وزیر تھے۔ کہا ہاں یہاں سارے وزیر اور بیوروکریٹ نماز پڑھتے ہیں، کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں۔

مہاتیر محمد بھی اکثر یہیں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔ ملائیشیا کے اس وزیر کا نام کیا تھا یہ تو معلوم نہیں مگر اس کی یہ بات بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حرام مال اکٹھا کرنے والا ہمیشہ ہوس و حرص کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے جن کا مال لوٹتا ہے اگر وہ راہ راست پر ہوں تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں آتی اور اگر عدالتیں صحیح فیصلے کریں تو ترقی رکتی نہیں۔

ملائیشیا کی ترقی و خوشحالی کا سہرا ایک لیڈر کے سر پر ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ کئی لیڈر ہیں۔ خودغرض لالچی وژن اور کردار دونوں سے محروم لیڈر۔ جو کردار والے ہیں جن کا وژن ہے جن کی حب الوطنی پر سوال نہیں اٹھتے وہ اس میثاق جمہوریت اور سسٹم کو بچانے والوں کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں۔ اس سسٹم کو بچانے والوں کی مثال کسی نے ہاتھ کی پانچ انگلیوں کے حوالے سے دی جو ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ سب میں فاصلہ ہے لیکن جب کھابے کھانے کا وقت آئے تو یہ پانچوں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔

میں ملائیشیا کی اس خوشحالی اور ترقی پر ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے نام پر بنائے گئے پاکستان میں ہمیں مہاتیر کی طرح کا لیڈر دے دے جو قوم کو پستی سے نکال کر بلندی پر لے جائے اور اس کے لئے جب مجھے پتہ چلا کہ ریاست ملائیشیا کے جزیرہ پلائو بصار میں سید اسماعیل شہید کے مزار پر جا کر نہ صرف ملائیشیا کے وزیراعظم بلکہ بھارت کے پارلیمنٹیرین بھی جا کر دعائیں کرتے ہیں تو میں نے بھی وہاں حاضری دے کر فاتحہ پڑھی اور دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی ڈاکٹر مہاتیر محمد کی طرح کا لیڈر مل جائے جو یقیناً پاکستان میں موجود ہے مگر میثاق جمہوریت اور سسٹم ڈی ریل کرنے کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کمزور ہے۔ ملائیشیا پر کچھ اور کہنے سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ دولت کمانے والے بل گیٹس کی وہ نصیحت جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔

"It yor want to build your nation get together and unite this single mission, Kick out all your rulers who their wealth oversca and not in Pakistan. Those people will never build your country as they are busy building Dubai, London, Paris, NY....and many other exotic Places"

شیخ اسماعیل شہید کے مزار پر ہندو بھی آتے ہیں اور مسلمان بھی، تقریباً پانچ ہزار لوگوں کے تینوں وقت کے کھانے کا انتظام اس طرح ہوتا ہے کہ جو آتا ہے ان کے کھانے کیلئے لنگر میں حسب استطاعت حصہ دیتا ہے۔ سلطان العارفین کے مزار پر وزیراعظم بھی جاتے ہیں اور پارلیمنٹیرین بھی۔ امیر بھی جاتے ہیں اور غریب بھی۔ وہاں کے مکینوں کا توکل دیدنی ہے، وہ کھانے پر جھپٹتے نہیں جس کو مل جائے دوسرا اس کا حق فائق سمجھتا ہے اور اپنی قسمت اور باری دونوں کا انتظار کرتا ہے۔ کسی کو بھوکا رہنے کا یا رزق ختم ہو جانے کا ہرگز اندیشہ نہیں ہوتا۔ کیا روحانی سکون تھا۔ مشہور ہے کہ اس اللہ کے ولی کا تعلق سید عبدالقادر جیلانیؒ سے ہے۔ آپ کے خلیفہ ہیں اور خاتم النبینؐ کے حکم پر یہاں آئے تھے۔

ملائیشیا نے ہر علاقے میں سیاحوں کی دلچسپی کو ملحوظ رکھ کر ترقی اور منصوبہ بندی کی ہے۔ ڈبل ڈیکر بس سٹی ٹور کیلئے ہے کہ ایک دفعہ ٹکٹ خرید لیں جہاں سے مرضی ہے سوار ہوں جہاں مرضی سے اتر جائیں، چوبیس گھنٹوں تک یہ ٹکٹ کارآمد ہے۔ دوسری بسوں پر ٹکٹ کی ضرورت نہیں۔ شہریوں کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے والی ان بسوں میں معمولی سے زیادہ رش نہیں۔ دوائی فری، تعلیم فری، کتابیں فری، ہسپتال معیاری، سکول معیاری، ٹون ٹاور کی لفٹیں تیز ترین، ہر جگہ ڈسپلن، ایک عرصہ بعد بغیر سکیورٹی چیک کے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ بغیر خوف کے تفریحی مقامات کی سیر کی۔ وہاں نہ لٹنے کا ڈر ہے نہ لوٹنے کی منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ پام آئل اور پٹرول ایکسپورٹ کرتے ہیں اور سیاحوں کی آمد زرمبادلہ کمانے کا بڑا ذریعہ۔

ہمارے شمالی علاقے ان تمام قدرتی وسائل سے مالامال ہیں جو قدرت نے عطا کئے ہیں مگر بدنیتی ہے۔ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ کجروی ہے۔ دہشت گردی سے زیادہ دہشت گردی کا خوف ہے۔ لیڈروں پر اعتماد نہیں اور لیڈروں کا وژن نہیں۔ ان کی حب الوطنی مشکوک ہے۔

حب ذات کی اسیری میں سبھی مبتلا ہیں الاّماشاء اللہ۔ نئے سال کی آمد اور پرانے کو رخصت کرنے پر آتش بازی پر مجھے لاہور کا ہارس اینڈ کیٹل شو یاد آگیا۔ اس کی آتش بازی کا نہ ملائیشیا مقابلہ کر سکتا ہے نہ امریکہ کے یوم آزادی پر وہ ہنرمندی نظر آئی۔