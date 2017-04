قانون کی حکمرانی کالم نگار | نعیم قاسم

جیسا کہ حال ہی میں جنوبی کوریا کی صد پارک گیون ہائی کو نہ صرف اپنی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑے بلکہ کرپشن کے الزامات کے تحت انہیں 30 مارچ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی خاتون صدر اپنی دست راست چوٹی سون سل کی وجہ سے اس افتاد کا شکار ہوئیں۔ ان کے خلاف لاکھوں لوگوں نے مظاہرے کئے۔ ان پر یہ الزام تھا کہ ان کے کپڑوں، پرس، جوتوں سے لے کر تمام حکومتی فیصلوں میں چوٹی سون سل کی مشاورت شامل ہوتی ہے۔ حکمران جماعت کے نائب صدر جی ینگ کو بھی چوٹی کو 36 ملین ڈالرز رشوت دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے چوٹی کی بیٹی جو ڈنمارک میں تعلیم حاصل کر رہی تھی مبینہ طور پر وہ بھی وہاں پر اس الزام پر گرفتار ہو گئیں ہیں کہ وہ اپنے اخراجات غیر قانونی طریقے سے پورے کر رہی تھیں۔ سابق صدر پارک گیون ہائی کو تین سو کل ممبران پارلیمنٹ کے ووٹوں میں 234 اراکین نے ان کی Impeachment یعنی صدارت ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ ان میں ان کی اپنی جماعت کے ممبران بھی شامل تھے۔ جس پر آئینی عدالت نے ان کی برخواستگی کو قانون کے مطابق قرار دے دیا اور ڈسٹرکٹ عدالت نے کرپشن اقرباپروری اور میرٹ کی خلاف ورزیوں پر ان کی گرفتاری کا پروانہ جاری کر دیا۔ کیا آج کے پاکستان میں ہم ایسے انصاف کا ادنیٰ سا مظاہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا پانامہ کیس، کیا کوٹیکنا کیس اور کیا آئین شکنی کے کیسز کہیں بھی مجھے بتایا جائے کہ کیا پاکستان میں Might is Right کے فلسفے کے تحت ہر طاقتور شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، توڑنا اور حکومتی وسائل کو بے دردی سے استعمال کرنا حکومتی مالیاتی اداروں سے بڑے بڑے قرضے حاصل کر کے ہڑپ کرنا اور اپنے عزیز و اقارب کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کر اعلیٰ درجے کی پرکشش ملازمتوں کی عنایت کرنا حقیقت نہیںہے؟ سپریم کورٹ نے سندھ پبلک کمیشن کی گزشتہ چار پانچ سالوں کی تقرریوں کو کالعد قرار دے دیا ہے۔ سندھ ہی میں ویمن پروٹیکشن سیل کے انچارج کو اس لئے معطل کیا گیا ہے کہ اس نے 19 گریڈ کی تمام پوسٹوں پر پہلے سے کام کرنے والی خواتین کو ملازمت سے فارغ کر کے اپنی بیوی، بیٹی اور داماد کو تعینات کر لیا۔

اس سے پہلے بلوچستان پبلک کمشن کے سربراہ نے بھی ہزاروں تعیناتیاں پیسوں کے عوض کیں اور اپنی اہلیہ اور بیٹی کو بھی سرکاری ملازمتوں کے لئے امتحانات اور انٹرویوز میں پاس کروا لیا۔ پنجاب حکومت نے تو اتھارٹیوں اور کمپنیوں کے بورڈ آف گورنرز کے ذریعے اپنے من پسند افسران کو کئی کئی لاکھ تنخواہوں اور مراعات کے ذریعے ان کمپنیوں اور اتھارٹیوں کے چیف ایگزیکٹو افسر اور ایم ڈی مقرر کیا ہے جس کو قانون کے مطابق کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ایک رپورٹر صاحب جن کی قابلیت محض بی اے تھی اور چالیس پچاس ہزار روپے پر ایک انگریزی اخبار میں ملازمت کرتے تھے۔ کوئی معلوم تو کرے آج وہ کس عہدے پر ہیں اور کس میرٹ کے تحت 22 لاکھ روپے ماہوار کا پیکج لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بی اے اینکر پرسن PTV کے ایم ڈی کے عہدے سے مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو چکا ہے۔ جب ہمارے حکمرانوں کے منظور نظر اخبار نویس اور ان کے بچے تحصیل دار اور مجسٹریٹ بن جائیں اور وہ خود وزیراعظم کے ایڈوائزر ، سفیر یا حکومتی اداروں میں اعلیٰ مناصب اور وزارتیں محض اس لئے حاصل کر لیں کہ وہ برے وقت میں قصیدے لکھتے تھے۔ یا جیلوں میں انکے مشقتی یا ڈاکٹرز تھے۔ ہمارے حکمرانوں اور بالائی طبقات کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ قانون کا راستہ دولت غنڈہ گردی اور سیاسی مفادات کے تحت روکا جا سکتا ہے جب چاہئیں حکمران این آر او کا اجر اء کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سودا بازی کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے سیاستدان ہوں یا وہ سابق جرنیل یا سابق ججز جو ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری اداروں میں اعلیٰ ملازمتیں اختیار کرنا چاہتے ہیں یا بڑی بڑی مالیاتی کمپنیوں، ملٹی نیشنل کمپنیوں اور تعمیراتی کمپنیوں کے نمائندے بن کر ان کے ناجائز کاموں کو جائز بنانے کے لئے لاکھوں روپوں کی مراعات اور تنخواہیں اپنے لئے اور اپنے بچوں اور دامادوں کے لئے حاصل کرنے کو ہی اپنی زندگی کو مطمع نظر خیال کرتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ملک میں کرپشن، چوری، قانون توڑنے اور چور دروازے سے فائدے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب پارلیمنٹ میں فرینڈلی اپوزیشن ہو۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ (ن) کے طاقتور اراکین پارلیمنٹ کے تمام کام اور سفارشیں وزیراعظم منظور کرلیں۔ بلوچستان میں جس سرکاری افسر کے گھر سے کروڑوں روپوں کے نوٹ برآمد ہوئے۔

معلوم کریں کہ وہ کس درویش صفت بلوچستان کے ممبر اسمبلی اور پارٹی کے عہدیدار کی سفارش پر اس پوسٹ پر تعینات ہوا تھا۔ میری قطعی رائے ہے کہ اس ملک میں کبھی قانون کی حکمرانی اس کی صحیح روح یعنی عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق لاگو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے بالائی طبقات کی نفسیات بن چکی ہے وہ نظریہ ضرورت، دولت، سیاسی طاقت باہمی گٹھ جوڑ اور ڈنڈے کے زور پر قانون پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عمران خان سے لاکھ سیاسی اختلافات کئے جا سکتے ہیں مگر وہ ایک ایسا واعظ ضرور ہے جو عوام کو حکمران طبقے کی اپنے اپنے سیاسی مفادات اور کرپشن اور اقربا پروری کے متعلق نورا کشتی کے متعلق بتاتا رہتا ہے عملاً اس آسیب سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیسے اس ملک میں قانونی مساوات اور منصفانہ احتساب کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ اکیلا جسٹس ثاقب نثار یا جسٹس مسلم حانی جسٹس منصور شاہ جیسی باوقار شخصیات کیا کر سکتی ہیں جب تک تمام ادارے اس میں شریک کار نہ ہوں۔ (ختم شد)