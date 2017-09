”شیم آن یو“ کی افادیت

زندہ قوموں کے غیور اور ذمہ دار شہری اپنے فرض کو پہچاننے اور ادا کرنے کے مضبوط حوالے رکھتے ہیں نہ تو وہ اپنے فرض کی ادائیگی کےلئے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں نہ اس خوف اور خدشے کو اپنے قریب بھٹکنے دیتے ہیں کہ اگر انکی ہاں میں ہاں نہ ملائی گئی یا انکی ادائیگی، فرض کو پذیرائی نہ ملی جو اصولاً ملنا چاہئے تو انکی سبکی ہوگی اور انکی کہی ہوئی بات بے ثمر رہے گی۔ کوئی ان کا ساتھ دے یا نہ دے اس سے بے نیاز ہو کر وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں بلکہ اکثر صورتوں میں کسی کو ہمنوا بنانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے اسکی تازہ ترین مثال آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ملی جب ایک خاتون سینیٹر کی مہم جوئی اسے بہت مہنگی پڑی۔ اسلام سے نفرت اور تعصب میں ڈوبی سینیٹر پاﺅلا ہینسن نے پردے کا مذاق اڑانے اور اس سے سینٹ میں نفرت پیدا کر کے مسلمانوں کےخلاف قانون سازی کرانے کےلئے پرانی وضع کا برقعہ جسے ”شٹل کاک“ بھی کہا جاتا ہے پہن کر سینٹ کے اجلاس میں آ گئی تا کہ یہ بتا سکیں کہ برقعہ دہشت گردی کرنے کیلئے استعمال ہو سکتا ہے اور اس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے جونہی انہیں اظہار خیال کی دعوت دی گئی تو شٹل کاک برقعہ اتار کر کہنے لگی کہ مجھے اسے اتار کر خوشی ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں آپ آسٹریلیا میں برقعہ پر پابندی لگائیں۔ جونہی سپیکر نے سینیٹر ہینسن کا یہ نا مناسب مطالبہ سنا تو اٹارنی جنرل سے رائے لی۔

اٹارنی جنرل نے دو ٹوک انداز میں کہا ہم اس پر پابندی نہیں لگائیں گے انہوں نے سینیٹر ہینسن کے برقعہ پہن کر اجلاس میں آنے کو ایک ڈرامہ قرار دیا اور اسی ڈرامے کو نظر انداز نہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا آپ نے اسلام کا مذاق اڑانے کی بھونڈی کوشش کی ہے آپکی اس حرکت سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بالعموم اور مسلمانوں کے بالخصوص دل دکھے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بڑے جذباتی انداز سے کہا آپ نے یہ حرکت کرنے سے پہلے ان پانچ لاکھ مسلمانوں کے جذبات کا بھی احساس نہیں کیا جو آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں آپ نے انکے جذبات مجروح کئے ہیں جو ہمارے ملکی قانون میں جرم ہے۔ یہاں رہنے والے مسلمانوں کی اکثریت قانون کی پابند ہے کٹر مسلمان بھی قانون کی پابندی کرے تو وہ آسٹریلوی شہری سے کسی بھی طور کم اہم نہیں۔ اٹارنی جنرل نے اپنے پرمغز اور مدلل خطاب میں بتایا کہ میں پچھلے چار سالوں سے قومی سلامتی پایسی کےلئے وزراءکے درمیان رہا ہوں میں نے سکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ اسی حوالے سے کبھی کسی کو شکایت نہیں بلکہ ہر آسٹریلوی فیڈرل پولیس کمیشن کی یہ نصیحت رہی ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ انٹیلی جنس اور قانون نافذ کرنے کیلئے مسلمانوں کے تعاون سے کام کریں اس پوری کمیونٹی کا مذاق اڑانا انہیں کونے میں دھکیلنا، انکے مذہبی لباس کا مذاق اڑانا ایک بہت ہی گری ہوئی اور گھٹیا حرکت ہے۔ جونہی اٹارنی جنرل نے سینیٹر ہینسن سے کہا کہ وہ اپنی اس گھٹیا حرکت پر غور ضرور کریں تو اٹارنی جنرل کے اس پر مغز خطاب پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سینیٹر ہینسن پر شیم آن یو، شیم آن یو کے آوازے کسے گئے۔ وہ کسی ریستوران میں کھانا کھانے گئیں تو ریستوران کے آسٹریلوی مالک نے شیم آن یو کہہ کر اس پر اپنے ریستوران کے دروازے بند کر دیئے۔ وہ کسی تقریب میں گئیں تو یہی نعرہ انکو واپس مڑنے پر مجبور کر گیا۔ برقعہ کا تمسخر اڑانے والی سینیٹر خود مذاق بن گئیں کوئی انہیں نسل پرست کہہ رہا ہے اور کوئی نفرت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ”شیم آن یو“ تو کامن نعرہ ہے۔

شیم آن یو کا استعمال تاشقند اور ثمر قند میں مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ گائیڈ سے جب یہ پوچھا کہ اسقدر مثالی صفائی کیسے کی جاتی ہے کیسے برقرار رہتی ہے کیا ہانگ کانگ کی طرح گندگی پھینکنے، تھوکنے یا چیونگم پھینکنے والے کو جرمانہ اور سزا دی جاتی ہے وہ بولا اس کےلئے تو ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں جو گندگی پھینکنے کا ارتکاب کرے ‘کوئی شاپر پھینکنے یا چیونگم کی باقیات سڑک پر پھینکے اسے جو دیکھے گا ”شیم آن یو“ کہے گا اور اس وقت تک کہتا رہے گا جب تک وہ اپنی گندگی خود اٹھا نہیں لیتا ایسے موقع پر وہ لوگ بھی اسکے ہمنوا ہو کر شیم آن یو کہنا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے خود اسے گندگی پھینکتے دیکھا ہو تا ہے بلکہ اسکی کسی ذمہ دار شہری یا شہریوں سے ”عزت افزائی“ ہی دیکھی ہوتی ہے۔ درختوں کو نقصان پہنچانے یا اسکی ٹہنیاں توڑنے یا پتے نوچ کر سڑک پر پھینکنے والے کا بھی ”شیم آن یو“ پیچھا کرتا ہے۔

یہ نسخہ چھاﺅنی کو صاف رکھیں (Keep The cantt clean) یا keep the cantt green سے زیادہ مو¿ثر ہے ہم یہ سب لکھ کر لگا دیتے ہیں یا پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے اگر ہمارے ہاں ہر برائی پر یہ نعرہ لگنا شروع ہو جائے کہ کرپٹ کی کرپشن ثابت ہو جائے تو اسکے ارد گرد سے گزرنے والوں سے پہلے اسکے آس پاس بیٹھے اس کےلئے ہی شیم آن یو کہنا شروع کر دیں۔ مجرم کو دیکھ کر جب شیم آن یو کا آوازہ بلند ہو گا تو جرائم بھی کم ہونگے۔ مالی بددیانتی، پروفیشنل بدیانتی، تول میں کمی، نرخ میں نا مناسب اضافہ، کسی کو کسی جگہ ایکسپلائٹ کرنا۔ امتحان میں نقل کرنا، نقل کروانا ٹریفک کے اصولوں کو توڑنا، رشوت مانگنا، رشوت دینا، انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا۔ فرائض سے اغماض کرنا، الزام لگانا یا کسی بھی اخلاقی برائی میں ملوث ہونا‘ غرضیکہ اقتصادی، سماجی، مذہبی اور سیاسی سبھی شعبوں میں ہونیوالے جرائم پر قانون کی گرفت سے پہلے سماجی گرفت میں لے آنے اور شیم آن یو کو قومی فریضہ سمجھ کر بلا تفریق اختیار کرنے سے ہمارے تین چوتھائی مسائل از خود حل ہوجائینگے۔ شروع میں ممکن ہے غیر مہذب رد عمل بھی سامنے آئے مگر آواز خلق نقارہ خدا بن جاتی ہے یہاں بھی بن جائیگی۔