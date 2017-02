لوٹ کے بُدھو گھر کو آئے کالم نگار | شوکت علی شاہ

بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا ہماری قومی کرکٹ ٹیم کملائی ہوئی رنگت، سنولائے ہوئے چہروں اور گدرائی ہوئی مونچھوں کے ساتھ وطن لوٹ آئی ہے۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں انکی جو درگت بنی ہے اُسے بیان کرتے ہوئے بیک وقت رونے اور ہنسنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کرکٹ کی تاریخ میں غالباً پہلی بار ہوا ہے کہ مہمان ملک کے کھلاڑیوں نے کہا ہے کہ طفلانِ مکتب سے کھیلنا وقت کا ضیاع ہے۔ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا… ؎

جدھر جدھر سے بھی گزرا جلوسِ رسوائی

کھڑے تھے لوگ دریچوں میں شمع داں کی طرح

رُسوائی کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب باباجی ہند یاترا کیلئے گئے تھے۔ ہندوستانی ہم منصب سے کرکٹ پر تو کیا بات ہونی تھی، اُس نے ہندو بلوائیوں کے خوف سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ شہریار خان جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اُس کا گھیرائو کر لیا گیا۔ بیگم صاحبہ اس اعتبار سے خوش قسمت تھیں کہ وہ بروقت شاپنگ کیلئے نکل گئیں۔ واپسی پر باباجی نے اس ہرزہ سرائی کو کڑوی گولی کی طرح نگل لیا اور ایک بار پھر ہندوستان کے کرکٹ بورڈ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ساتھ ہی ایک دلچسپ بیان بھی داغ دیا۔ اگر ہندوستان ہمارے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلے گا تو ہم مر تو نہیں جائینگے۔ اس قسم کی پھلجھڑیاں خان صاحب اکثر چھوڑتے رہتے ہیں۔یہ وقت انہیں فلسفہ مرگ و زیست بتانے کا نہیں ہے صرف حیات المیر کے معانی سمجھائے جا سکتے ہیں۔ عزتِ نفس جب ختم ہو جائے تو وہ ضمیر کی موت ہوتی ہے۔ عقل حیراں ہے اور ساری قوم اِس کھوج میں لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے کس قسم کا عشق پال رکھا ہے کہ گالیاں کھا کر بھی بدمزہ نہیں ہوتے۔ ایک محاورہ ہے کرے داڑھی والا پکڑا جائے مونچھوں والا۔ ان کا المیہ یہ بھی ہے کہ نجم سیٹھی ایسے کام ان سے کرواتے اور بیان دلواتے اور خود پسِ دیوار زیرلب مسکراتے رہتے ہیں۔ اگر دو ملائوں میں مرغی حرام ہو سکتی ہے تو دو عہدہ داروں کے درمیان کرکٹ پنپ نہیں سکتی۔ ایک طویل عرصہ تک یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ عنقریب ہی دنیا کی ہر ٹیم اپنے وسوسوں اور خدشات سے باہر نکل کر پاکستان کا دوہ کریگی۔ اس سلسلے میں ویسٹ انڈیز کا نام بالخصوص لیا گیا۔ ابھی خوشی کے شادیانے بج ہی رہے تھے کہ نوحہ غم سنائی دیا۔ خبر آئی کہ ویسٹ انڈیز بورڈ نے پاکستان آنے سے یکسر انکار کر دیا ہے۔

سمجھ نہیں آتی کہ ان بوالعجبیوں کے باوصف یہ لوگ ابھی تک قائم و دائم ہیں۔ حکومت انہیں فارغ کیوں نہیں کرتی۔ عمران خان نے پینتیس پنکچروں کا جو جھوٹا سچا الزام لگایا تھا، سیٹھی صاحب نے اسے حرزِ جاں بنا لیا ہے۔ ہر وقت میاں نواز شریف کو یاداشت بھیجتے رہتے ہیں۔ آپکی وجہ سے میری سُبکی ہوئی ہے۔ رسوائی اور جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ ہاں کچھ نہ کچھ تلافیِ مافات چاہیے۔ کرکٹ کی بزرجمہری تلافی مافات کے زمرے میں آتی ہے۔ شہریار خان اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ جب بھی حکومت انہیں فارغ کرنے کا ارادہ کرتی ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ’’انڈین ڈیبیکل‘‘ کے بعد میاں صاحب بیمار پڑ گئے۔ لندن میں آپریشن ہوا۔ ان کی صحت یابی پر جو گلدستے موصول ہوئے ان میں سے دروغ بر گردنِ راوی آدھے خان صاحب نے بھجوائے تھے۔ اس بار میاں صاحب پانامہ گیٹ کے گورکھ دھندے میں اُلجھ گئے ہیں۔ جب تک وزیراعظم ذہنی طور پر آزاد نہیں ہو جاتے، یار لوگوں کے حلوے مانڈے چلتے رہیں گے۔

کسی بھی فعال لیڈر کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ درست، بروقت اور مضبوط فیصلے کرے۔ خان صاحب کو "ASIAN HAMLET" کہا جا سکتا ہے۔ TO BE OR NOT TO BE۔ ایک طویل عرصے سے آفریدی کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہو جائیں۔ آفریدی چونکہ پارٹی باز اور چالاک پلیئر ہے، یہ دراصل اس سے خائف ہیں۔ ذرا اُسکی منطق تو دیکھیں۔ مجھے آخری میچ کھلایا جائے، میں باعزت ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باوقار رخصتی کیلئے آخری میچ ضروری نہیں ہوتا۔ ایک طویل عرصہ ہوا کہ اُسکی کرکٹ ختم ہو چکی ہے۔ بالفرض آخری میچ میں اِس کا ’’ٹلا‘‘ لگ گیا تو اس نے اپنے حواریوں کی مدد سے زمین آسمان سر پر اُٹھا لینے ہیں۔ آپ کس بل بوتے پر آفریدی کو فارغ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح اب مصباح الحق کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ مصباح یقیناً ایک اچھا پلیئر ہے۔ بطور کپتان بھی وہ خاصا کامیاب رہا ہے۔ بدقسمتی سے وہ اب عمر کے اُس حصے میں پہنچ چکا ہے جہاں پر توانائیاں باقی نہیں رہتیں۔ فیصلے کرنے میں بھی دُشواری پیش آتی ہے۔ غالباً دوسرے ٹیسٹ میں پہلی اننگ ڈیکلیئر کرنے کا فیصلہ انتہائی عاجلانہ تھا۔ اظہر علی دو سو رنز بنانے کے بعد بھی کھیل رہا تھا۔ اگر ٹیم آدھا گھنٹہ بھی اور کھیل جاتی اور تیس چالیس رنز کا اضافہ ہو جاتا تو میچ آسانی سے ڈرا ہو سکتا تھا۔ انگلینڈ کے کپتان فلنٹوف کی مثال کے سامنے تھی جو ساڑھے پانچ سو رنز بنا کر بھی ہار گیا تھا۔ چار سو کچھ رنز پر اننگ ڈیکلیئر کرنا حماقت کے زمرے میں آتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں بڑے کھلاڑی عین وقت پر کھیل سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ عوام کی نظروں میں اُن کا وقار بھی قائم رہتا ہے اور نوجوان کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں اپنے ماضی کے ’’ہیروز‘‘ کو دھکے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔

کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ جب 1896ء میں ماڈرن اولمپک کھیلوں کا احیا ہوا تو ان کے محرک فرانس کے بیرن ڈی کوبرٹی نے کہا تھا۔ کھیل میں ہار جیت ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل چیز کردار کی تشکیل ہے۔ کھلاڑیوں کو اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بھرپور عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہار کی وجہ کھیل میں سیاست "MYOPIC LEADER SHIP" اور پست ہمتی تھا۔ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہماری ٹیم دبئی کی بے جان وکٹوں پر تو اچھا کھیلتی ہے لیکن باہر جا کر بائونسی وکٹوں پر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بودی دلیل ہے۔ آسٹریلیا، انگلش ٹیموں کے متعلق بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گھر میں شیر ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جا کر ٹھس ہو جاتے ہیں۔ ہر ملک اپنی ٹیم کو فائدہ دینے والی وکٹیں بناتا ہے جو غلط ہے۔ باقی کھیلوں از قسم فٹبال، ٹینس، ہاکی، والی بال میں LEVEL PLAYiNG FIELDS ہوتی ہیں۔ ٹیمیں اپنی کارکردگی کی بنا پر جیتتی ہیں، کوئی UN FAIR ADVANTAGE نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی پچ تیار یا FABRICATE کی جائے جس سے مہمان اور میزبان ٹیمیں یکساں فائدہ اُٹھا سکیں۔

اس تمام بحث سے ایک بات واضح ہے جب تک ٹیم کو نور خان جیسی متحرک شخصیت میسر نہیں ہوتی مسائل حل نہیں ہونگے۔ یہ کام شہریار، سیٹھی یا ذکاء اشرف ٹائپ لوگ نہیں کر سکتے۔