شہید ملت سے دختر ملت کی شہادت تک کالم نگار | قیوم نظامی

پاکستان کے تین وزراءاعظم لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو مختلف انداز سے شہید کیا گیا۔ ان تینوں قومی لیڈروں کی وطن سے محبت لازوال تھی۔ امریکی سی آئی اے کے ایجنٹوں کی کتابیں گواہ ہیں کہ امریکہ دنیا کے مختلف ممالک میں قوم پرست لیڈروں کو اپنے لانگ ٹرم قومی مفادات کیلئے سیاسی منظر سے ہٹاتا رہا ہے۔ بیگم رعنا لیاقت علی خان کے مطابق لیاقت علی خان لیاقت باغ راولپنڈی میں خطاب کے دوران تاریخی پالیسی کا اعلان کرنےوالے تھے: ڈان 12اکتوبر 1951ء۔ مشرقی پاکستان میں زرعی اصلاحات کے بعد لیاقت علی خان مغربی پاکستان میں بھی زرعی اصلاحات نافذ کرنا چاہتے تھے۔ شہادت کیلئے اس شخص پر انحصار کرنا چاہیئے جس کی اپنی امانت دیانت اور صداقت شک و شبہ سے بالاتر ہو۔ شیربازمزاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پنجاب کے سینئر بیوروکریٹس نے وزیرخزانہ غلام محمد کی آشیرباد سے لیاقت علی خان کے قتل کی سازش تیار کی۔Journey to Disillusionment P53 عدل و انصاف کی حکمت اور منطق کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کے قتل کا فائدہ کس کو ہوا۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ملک غلام محمد گورنر جنرل بن گئے حالاں کہ وہ دستور ساز اسمبلی کے رکن بھی نہیں تھے۔ انکے علاوہ سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان ریاستی طاقت کے مرکز و محور بن گئے۔ عوام کو بیوقوف بنانے کیلئے لیاقت علی خان کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ سکاٹ لینڈ یارڈ اور اقوام متحدہ کے ماہرین سے تفتیشی عمل میں مدد لی گئی۔ ریاست کے کروڑوں روپے خرچ ہوگئے مگر لیاقت علی خان کے قاتل بے نقاب نہ ہوسکے۔ حکمران خود قاتل ہوں اور اقتدار میں شریک ہونےوالے ”سہولت کار“ ہوں امریکہ کی خاموش سرپرستی ان کو حاصل ہو تو پھر قاتل بے نقاب نہیں ہوا کرتے۔

ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل بے نقاب ہوچکے کیوں کہ قاتلوں نے امریکی شہہ پر اس ”خون ناحق“ کیلئے ”جرنیلوں اور ججوں کے گٹھ جوڑ“ کا راستہ اختیار کیا۔ جاہ پرست جرنیل نے مقبول قومی عوامی لیڈر کو سیاسی منظر سے ہٹا کر ریاست کے مستقبل کو داﺅ پر لگا دیا۔ عالمی امور اور سیاست کاوژن نہ رکھنے والے یہ ادراک ہی نہیں کرسکتے کہ قومی لیڈر صدیوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں جن کی حفاظت ریاست کے قیمتی اثاثے کے طور پر کی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا فوری فائدہ جنرل ضیاءالحق، اسکی کابینہ میں شامل ہونے والے سیاستدانوں اور کچھ عرصہ بعد میاں نواز شریف کو پہنچا۔ جنرل ضیاءالحق کے مارشل لاءکے نفاذ کی سازش میں امریکہ‘ تاجر، صنعتکار، جاگیردار، پی این اے کے نو ستارے شامل تھے۔ ریموٹ کنٹرول عدالتوں میں قاتل بے نقاب نہیں ہوا کرتے۔....ع

خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ

دختر ملت بے نظیر شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ہونہار بیٹی تھیں جن کو امریکہ نے سازباز کرکے سیاسی منظر سے ہٹوایا تھا۔ بھٹو خاندان کی حب الوطنی مسلمہ ہے۔ بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایٹمی سایہ فراہم کیا۔ محترمہ بے نظیر نے ایٹمی میزائیل حاصل کرکے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنادیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس قدر باصلاحیت اور جرات مند لیڈر تھیں کہ وہ اسلامی ملک کی دو بار وزیراعظم منتخب ہوئیں۔ امریکہ ان پر مکمل اعتماد نہیں کرسکتا تھا۔ محترمہ بے نظیر کی شہادت کے بنیادی محرکات ظاہر اور باہر ہیں۔ امریکہ نے جنرل مشرف اور محترمہ بے نظیر دونوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی۔ جنرل مشرف کا خیال تھا کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں اور ان کی کنگز پارٹی مسلم لیگ (ق) 2008ءکے انتخابات میں بھی اکثریت حاصل کرلے گی اور وہ آسانی کے ساتھ مزید پانچ سال کیلئے صدر منتخب ہو جائینگے۔ جنرل مشرف نے محترمہ بے نظیر پر دباﺅ ڈالا کہ وہ انتخابات کے بعد پاکستان واپس آئیں۔ وہ دلیر اور بے باک لیڈر تھیں فیصلہ لینے کے بعد پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھیں۔ کراچی آمد پر ان کا فقید المثال استقبال ہوا۔ سانحہ کارساز میں پی پی پی کے سینکڑوں جیالوں نے اپنی جانیں قربان کرکے اپنی لیڈر کو بچا لیا۔ محترمہ بے نظیر پر دباﺅ ڈالا گیا کہ وہ پاکستان سے باہر چلی جائیں۔ غیر متوقع استقبال نے امریکہ اور جنرل مشرف دونوں کو خوفزدہ کردیا۔ محترمہ بے نظیر کی آخری کتاب ”مفاہمت“ کے مطابق امریکہ فول پروف سکیورٹی کی گارنٹی سے منحرف ہوگیا اور جنرل مشرف سے نئی شرائط طے کرلیں۔ امریکی مصنف ران سسکنڈ کے مطابق جنرل مشرف نے محترمہ بے نظیر کو آخری فون کال میں انتباہ کیا کہ ان کی سکیورٹی کا انحصار جنرل مشرف اور محترمہ بے نظیر کے تعلقات کار پر ہے۔The way of the world P268

محترمہ بے نظیر نے اپنے ممکنہ قاتلوں کی نشاندہی اپنی زندگی میں ہی کردی تھی جن کے نام ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ایک قومی لیڈر کے قتل کے بعد جس اجتماعی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا وہ اذیت ناک ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے دس سال کے بعد فیصلہ سنایا ہے جسے ”کوراَپ“ قراردیا جارہا ہے۔ بے حسی اور سنگدلی ملاحظہ فرمائیے کہ بھٹو خاندان کا کوئی فرد اور پی پی پی کا کوئی لیڈر عدالت کا فیصلہ سننے کیلئے موجود نہیں تھا۔ اس فیصلے میں ایڈیشنل آئی جی سعود عزیز اور ایس ایس پی خرم شہزاد کو 17 سترہ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کو سکیورٹی فراہم نہ کی اور جائے وقوعہ کو عجلت میں دھو کر ریکارڈ ضائع کردیا۔ قوانین کے مطابق لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کرایا گیا۔ حیران کن امر یہ ہے کہ ان دونوں پولیس افسروں کو احکامات دینے والے بااثر اور بااختیار افراد سزا سے بچ گئے۔جنرل مشرف پر قاتلانہ حملہ کرنے والو ں کا سراغ اس ”موبائیل فون چپ“ سے لگایا گیا تھا جو جائے وقوعہ سے ملی تھی اور قاتلوں کو پھانسی بھی دی گئی۔ جس قتل میں حکمران سہولت کار نہ ہوں اس کا سراغ مل جایا کرتا ہے۔ جنرل مشرف کو مفرور قرار دےکر اسکی منقولہ اور غیرمنقولہ جائیداد قرق کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے جو پہلے ہی ٹھکانے لگائی جاچکی ہے۔ تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے 5دہشت گردوں کو شک کا فائدہ دے کر بری کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ فیصلے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس افسروں نے طاقتور حکمران کے دباﺅ میں آکر اپنے آئینی اور قانونی فرائض پورے نہ کیے۔ عدالتوں کے جج خوف و ہراس کے عالم میں مقدمات کی سماعت کررہے ہیں۔ اگر آزادانہ سماعت کی جاتی اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے تو جنرل مشرف کو ملزم نمبر 1ڈیکلر کیا جاتا اور اسے مسلسل غیر حاضری اور عدالت سے تعاون نہ کرنے کے جرم میں سزا سنائی جاتی۔ طاقت کے مراکز کو عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی پہلی ترجیح ریاست ہے اور جب کوئی آرمی چیف ریٹائر ہوجائے تو اس کا احتساب عام شہری کی طرح ہونا چاہیئے۔ سابق آرمی چیف کو پروٹیکٹ کرنے اور اسے آئین اور قانون کی گرفت سے بچانے کی روایت ختم ہوجانی چاہیئے۔

اس مقدمے کا المناک پہلو یہ ہے کہ بھٹو خاندان کے کسی فرد نے مقدمے کی پیروی نہ کی۔ آصف علی زرداری نے ذاتی اقتدار کی خاطر مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی بجائے تاخیری حربے استعمال کیے اور ”جمہوریت بہترین انتقام ہے“ کا سلوگن دیکر قاتلوں سے تعاون کیا۔ عینی شاہدین رحمن ملک مخدوم امین فہیم، ناہید خان، ڈاکٹر صفدر عباسی کو شامل تفتیش نہ کیا گیا اور نہ ہی محترمہ بے نظیر کا بلیک بیری موبائل تحقیقی افسروں کو دیا گیا جس میں تمام ریکارڈ موجود تھا۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کیلئے سکاٹ لینڈ یارڈ اور اقوام متحدہ کی ٹیمیں تفتیش کیلئے بلائی گئیں جن پر قوم کے اربوں روپے خرچ ہوئے۔ ان سے پورا تعاون نہ کیا گیا اور نہ ہی ان کے تحقیقاتی نتائج کو تسلیم کیا گیا۔ محترمہ بے نظیر کے قتل کے بعد آصف زرداری پی پی پی کے چیئرمین اور پاکستان کے صدر بن گئے۔ محترمہ بے نظیر کی سکیورٹی کے انچارج رحمن ملک جو موقع سے غائب ہوگئے تھے وفاقی وزیر داخلہ نامزد ہوئے۔ حسین حقانی جس نے امریکی اسٹیبلشمنٹ اور آصف زرداری کے درمیان مستحکم تعلقات کا رشتہ استوار کیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کا منصب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ان کی بیگم فرح ناز اصفہانی صدر آصف زرداری کی مشیر خاص مقرر ہوئیں۔ احمد فراز نے درست کہا تھا ....

میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں

سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے

جب قتل کے سہولت کار ریاستی اور حکومتی دستانے پہن لیں تو قاتل بے نقاب نہیں ہوتے۔ جب تک قانون شکنی کرنے والوں کو کڑی سزائیں نہ دی جائیں‘ قوم پرست محب الوطن لیڈر قتل ہوتے رہیں گے۔ ریاست رینگتی رہے گی کبھی جمپ سٹارٹ نہیں لے سکے گی۔ پی پی پی ورکرز کی مرکزی رہنما اور محترمہ بے نظیر کی پولیٹیکل سیکریٹری ناہید خان نے جائز مطالبہ کیا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اصل قاتلوں اور سہولت کاروں کو بے نقاب کرنے کیلئے جے آئی ٹی تشکیل دی جائے۔ وگرنہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون ناحق آنے والی نسلوں کو ذہنی طور پر تشویش اور اذیت میں مبتلا کرتا رہے گا اور نفرت و تعصب کے جذبات پلتے رہیں گے جو قومی سلامتی کیلئے نقصان دہ ثابت ہوسکتے ہیں۔