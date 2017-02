یوم یکجہتی کشمیر.... کافی یا ناکافی صحافی | ڈاکٹر اے آر خالد

پاکستان میں ہر سال یوم یکجہتی کشمیر منانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم محض ایک تکلف کر رہے ہیں۔ اس طرح کا تکلف کسی بھی دوست ملک کے سربراہ کے آنے کے بعد کشمیر کے مسئلہ کا حل کیلئے زور دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر خطہ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فی الحقیقیت یہ ایک کمزور موقف ہے ایک کمزور ملک کا موقف اگر پاکستان کی کسی بھی حکومت میں جان ہوتی تو یہ موقف بھی جاندار ہو جاتا اس موقع پر مجھے اقوام متحدہ کے ایک سیکرٹری جنرل بطروس غالی کے ساتھ اپنی وہ ملاقات بار بار یاد آ رہی ہے جب گورنر پنجاب چودھری الطاف حسین مرحوم نے انہیں گورنر ہاﺅس میں کھانے پر بلایا اور چیدہ چیدہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی یہ چیدہ چیدہ بھی مل ملا کر ستر اسی بن رہے تھے جونہی اس جم غفیر کے سامنے بطروس غالی سے گفتگو کرنے سے میں نے معذرت چاہی کیونکہ گورنر صاحب نے مجھے کھانے پر انکے ساتھ خصوصی گفتگو کرنے کا پیغام بھی دیا تھا، چودھری الطاف حسین اپنے مخصوص جہلمی انداز میں بولے اور باہر گفتگو کیلئے تین بندے ہیں۔ تمہارے علاوہ مجید نظامی صاحب اور زیڈ اے سلہری صاحب ہونگے باقی سب کھانا کھا لیں گے اور اس طرح میری معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہم تینوں کو خود لیکر اپنے دفتر میں آ گئے جہاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں منظور وٹو بھی ہمارے ساتھ ہیں انکے دفتر میں داخل ہو گئے۔ کوئی پانچ منٹ بعد بطروس غالی آئے۔ گورنر صاحب نے ہمارا تعارف کرایا۔ میں نے گورنر صاحب کے تعارف میں ذرا بطروس غالی کو لائٹ کرنے کیلئے یہ اضافہ کر دیا۔

i am one of the donor to your organizaton

اور ساتھ ہی ایک سو ڈالر کاوہ چیک جو میں نے UNO کے نام 18 جون 1990ءکو بھیجا تھا اور جو بنک کی مہر کے ساتھ بطور رسید امریکی بنکنگ کے نظام کے تحت مجھے واپس مل گیا تھا بطروس غالی کو ثبوت کے طور پر دکھلا دیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کیلئے یہ انوکھا تعارف تھا جس کا اس نے اظہار بھی کیا ۔ میرے نزدیک ایک فل برائٹ سکالر سے ملنا بھی کچھ کم نہ تھا جو بطور جرنلسٹ پاکستان کے دو سینئر ترین جرنلسٹ کے ساتھ مل رہا تھا چہ جائیکہ یہ منفرد اعزاز بھی میں حاصل کر رہا ہوں جو آج تک کسی ملاقاتی سے حاصل نہیںہوا تھا۔ اس رسمی گفتگو کے بعد نظامی صاحب نے کشمیر کے بارے مجھے بات شروع کرنے کو کہاں کیونکہ انکی جہاندیدہ نظریں بطروس غالی کا چہرہ پڑھنے میں نتیجہ خیز ثابت ہوئیں۔ میں نے نہرو کی اقوام متحدہ میں بار بار کی یقین دہانیوں اور کشمیر میں استصواب کرانے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کے مطابق کرانے کے وعدے قرار دادیں اور عالمی ادارے میں کی جانیوالی ہر کمٹمنٹ کے حوالے سے بڑی تیزی سے باتیں کر دیں۔ سیکرٹری جنرل نے بہت ہی تحمل سے یہ باتیں سنیں ہر بات سے اتفاق کیا تو نظامی صاحب اور سلہری صاحب بیک آواز بولے کہ سلہری صاحب کو احساس ہوا کہ نظامی صاحب بھی لب کشا ہیں تو وہ بطروس غالی کے سلہری صاحب کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود کہنے لگے نظامی صاحب پہلے سے بات کرینگے۔ نظامی صاحب نے کہا مسٹر سیکرٹری جنرل جب آپ ہمارے نوجوان ساتھی کی ہر بات سے متفق ہیں اسے اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا ناتمام آئٹم سمجھتے ہیں۔ تو پھر اسکے حل میں رکاوٹ کیا ہے۔

بطروس غالی نے اس سلسلہ میں شملہ معاہدہ کا ذکر کیا اور کہا کہ خود دونوں ممالک کے وزیراعظم اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو یہ مسئلہ باہمی بات چیت کے ذریعے طے کرنے کا معاہدہ کر چکے ہیں ایسے ہی اقدام متحدہ کا کردار کیا رہ جاتا ہے نظامی صاحب اور سلہری صاحب پھر اکٹھے جواب دینے لگے تو بطروس غالی جب نظامی صاحب کی طرف متوجہ تھے کہنے لگے جی فرمائیے آپ کیا کہیں گے نظامی صاحب نے کہا مسٹر سیکرٹری جنرل اس معاہدہ کے باوجود اقوام متحدہ کے نامکمل ایجنڈہ اور طے ہونےوالے امور میں ہماری قرار دادیں۔ وزیراعظم نہرو کی کمٹمنٹ ابھی تک فیصلہ طلب ہے۔ اب تو بطروس غالی بالکل لاجواب ہو چکا تھا مگر اسکی عالمی سفارتی حیثیت اور سوجھ بوجھ ظاہر ہے اسے ناک آﺅٹ ہونے سے بچنے کے گر یاد دلا رہی تھی۔ وہ بولا آپ سوچ سمجھ کر میری رہنمائی کریں مجھے خوشی ہو گی کہ میں اس سلسلہ میں ایک پیچیدہ اور دیرینہ تصیفہ طلب مسئلہ کو حل کرا سکوں۔ آپ اپنی حکومت کو اپنی سفارشات بھیجیں وہ اقوام متحدہ کو نئے انداز سے بھیجیں میں وعدہ بھی کرتا ہوں اور یقین بھی دلاتا ہوں کہ میں اس کو ترجیحی انداز میں ایجنڈے کا حصہ بنوا دونگا۔ نظامی صاحب نے یہ ذمہ داری سلہری صاحب کو دی کہ وہ ایک قابل عمل ڈرافٹ اس ملاقات کے حوالے سے تیار کریں ہم تینوںاس پر دستخط کر کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اسکی کمٹمنٹ یاد کراتے ہوئے حکومت کو بھجوا دینگے اور میں خود وزیراعظم سے اس سلسلہ میں بات بھی کرونگا بلکہ انہوں نے چودھری الطاف کو مخاطب کر کے کہا گورنر صاحب آپ بھی یہ ساری گفتگو کا خلاصہ محترمہ کو بتا دیں پھر نظامی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اپنا ڈونیشن کا چیک ساتھ لگا دینا۔ مجھے اس ڈرافٹ کا کچھ علم نہیں کہ سلہری صاحب نے تیار کیا یا نہیں مجھ سے کسی ڈرافٹ پر دستخط نہیں کرائے گئے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر پر یہی بھولی بسری داستان یاد آ گئی بالکل ایک تکلف کے طور پر کشمیر کا دن منانے اور شملہ معاہدہ کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر فوقیت دینے کے حوالے سے۔