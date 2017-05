عالمی کھلاڑی اورڈان لیکس کاپنڈورا بکس کالم نگار | محمد اسلم خان....چوپال

ڈان لیکس کا معاملہ اتنا سادہ نہیں کہ جس کا تعلق صرف ہماری ادارہ جاتی کشمکش تک محدود ہو، اس خبر کی اشاعت کے تانے بانے واشنگٹن سے نئی دہلی تک پھیلے ہوئے ہیں امریکہ اور بھارت کو بڑی کامیابی سے باور کرایا جا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ہم تن تنہا جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیںفوج کے دائرہ کارکو محدود کرنے، اس کے پرکاٹ کر، اسے بے بال وپر بنانے کے عالمی ایجنڈے کوکامیابی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ جس کا بنیادی مقصد علاقے میں بھارت کی تھانیداری کی راہ ہموار کرنا ہے اس لیے نام نہاد روشن خیال عناصر آج امریکہ اور بھارت سمیت ـ''مہذب جمہوری"دنیا کومدد کے لیے پکار رہے ہیں یہی ان کی خود اعتمادی اورطاقت کا اصل رازہے۔ شاید اسی لیے دنیا کا عالمی مالیاتی نیٹ ورک، جس میں ورلڈ بنک ،آئی ایم ایف اورایشیائی ترقیاتی بنک شامل ہیں کھل کر نواز شریف کوشیر بننے اور پاک فوج کو بے بس کرنے کے مشورے دے رہے ہیں۔یہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے جاری بحران پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جبکہ وفاقی حکومت بھی مختلف ذرائع استعمال کرکے انہیں پل پل کی خبر سے آگاہ رکھے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں پاکستان کی ہرقسم کی مالیاتی امداد فوری طور پر بند کردی جائے گی۔

پاک چین اقتصادی راہداری اور بحیرہ جنوبی چین میں جاری کشمکش کے تناظر میں امریکہ نے بھارت کو علاقائی تھانیدار مقرر کردیا ہے ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ پاکستان بھارت سے برابری کی سطح پر باوقار خارجہ تعلقات کے بنیادی اصول سے غیر اعلانیہ پسپائی اختیار کر رہا ہے جس کے لیے طویل مدتی حکمت عملی کے تحت مشرق، مغرب، شمال، جنوب غرضیکہ چاروں اور سے ہمیں ہانکا جا رہا ہے اگلا مرحلہ امریکہ، یورپ اورتمام مالیاتی اداروں سے ہر قسم کی مالی امدادکی بندش کی دھمکیوں سے شروع ہونے والا ہے۔

ڈان لیکس کا مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی سے بھی گہرا تعلق ہے اس خبر کی اشاعت کے بعد عالمی رائے عامہ اورغیر جانبدار مہذب دنیا کی نگاہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم سے ہٹ کر پاکستان میں جاری ڈان لیکس کے مصنوعی بحران پر لگی ہوئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورت حال سے عالمی برداروں کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی حکمت کار 18ستمبر 2016کو اُڑی فوجی کیمپ پر سرحد پار سے حملے کا ڈرامہ رچاتے ہیں جس میں متعدد بھارتی فوجی مارے جاتے ہیں بھارت حسب معمول اس کا الزام پاکستان اورحافظ سعید کی جماعت الدعوۃ پر لگاتا ہے پاکستان اس لغو اوربے بنیاد الزام کو یکسر مسترد کردیتا ہے جس کے دس دن بعد 28ستمبر 2016کو بھارت کنٹرول لائن پارکرکے آزاد کشمیر کے علاقے میں سرجیکل سٹرائیک کرنے اورجماعت الدعوۃ کی حملہ کرنے کی صلاحیت ختم کرنے کا دعوی کرتا ہے جس کا خودبھارتی ذرائع ابلاغ بھی خوب مذاق اُڑاتے ہیں خاص طور 56 انچ چھاتی والے مودی کی بھارت میں ایسی جگ ہنسائی ہوئی ہے بھارتی چالبازوں کو منہ چھپانا مشکل ہوجاتاہے۔

اسی شام امریکی مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر سوزن رائس (Susan Rice) نئی دہلی میں اپنے ہم منصب اجیت کمار ڈول کو فون کرکے کہتی ہیں کہ پاکستان سے انتہا پسندوں کو قابو کرنے کی درخواست کریں، جس کے بعد 3 اکتوبر 2016 کو اسلام آباد میں اعلی سطحی اجلاس ہوتا ہے جس میں وزیراعظم نوازشریف اوراس وقت کے آرمی چیف متعدد وزراء شریک ہوتے ہیں جس کی خبر 6اکتوبر 2016کو لیک کروائی جاتی ہے جس میں کہاجاتاہے کہ جمہوری حکومت نے فوج کوحکم دیا ہے کہ انتہا پسندوں کوکنٹرول کیا جائے۔

Exclusive: Act against militants or face international isolation, civilians tell military

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جناب نواز شریف عالمی رائے عامہ پر واضح کررہے ہیں کہ میں ذمہ دار منتخب رہنما کی حیثیت سے فوج کوکنٹرول کرنے کی کوشش کررہا ہوں اپنی بین الااقوامی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہ رہا ہوں اور جناب نواز شریف اپنے اس مقصد میں کسی حدتک کامیاب بھی ہوچکے ہیں۔اب تو عالم یہ ہوگیا کہ ہمارے پیارے ''حسب حال ''والے عزیزی، برادرم سہیل احمد کے ہم پلہ طارق فاطمی نے بھی دھڑلے سے وزیراعظم ہائوس کاجاری کردہ اعلامیہ مسترد کرتے ہوئے برطرفی تسلیم کرنے کی بجائے ’’رخصت ‘‘لینے کا اعلان کردیا ہے اپنے طویل خط میں انہوں نے اپنی کردہ ناکردہ قومی خدمات کاذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اورآخری چاربرس کا رونا روتے ہوئے خداحافظ کہہ گئے ہیں۔بھارتی خاتون اخبارنویس برکھا دت کی جناب نواز شریف سے ملاقاتوں کے احوال کی آخری قسط پیش خدمت ہے جس سے ڈان لیکس کا پس منظر سمجھنے میں بڑی مددملتی ہے ۔

برکھا دت، رائیونڈ محل میں وزیراعظم نواز شریف سے ہونے والی ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے ایسی منظرنگاری کرتی ہے کہ سماں باندھ دیتی ہیں وہ لکھتی ہے کہ لاہور کے ایک گھنٹے کی مسافت پر رائیونڈ محل کے زروبرق، وسیع و عریض ڈرائینگ روم میں جناب نواز شریف کے منتظرتھے کہ فرش تا چھت تک زرکاری کا شاہکار کھڑکیوں کے پار تاحد نگاہ سرسبزوشاداب لاٹوں میں مور، جناب ایک دو نہیں درجنوں مور عجیب عالمِ مستی میں پائیل ڈال رہے تھے اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے مستی میں جھوم رہے تھے اور ہماری تواضع یخ بستہ فالسے کے تازہ جوس کی گئی۔

نوازشریف پارلیمان میں اپنی عددی اکثریت کے بھرم میں مزے لے رہے تھے برکھا دت بتاتی ہے کہ پر اعتماد نواز شریف نے بتایا کہ وزیراعظم کی حیثیت سے اب اصل "Boss" آرمی چیف نہیں، میںہوں۔ یہ وہ شخص کہہ رہا تھا جسے پرویز مشرف نے دس برس کے لیے جلاوطن کردیا تھا اس کی زبان سے یہ دلیرانہ کلمات سن کر خطرے کا احساس ہورہا تھا یہ نوازشریف اب بہت تجربہ کار ہوچکے تھے جنہوں نے خاموشی سے بی بی شہید سے میثاق جمہوریت کیاجو اپنی زندگی میں پاکستان میں جمہوریت کی علامت بن چکی تھیں۔برکھا دت انکشاف کرتی ہیں کہ وہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد تعزیت کے لیے نواز شریف کے ہمراہ ان کے ذاتی جہاز میں نوڈیرو گئی تھیں اس لیے مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ بی بی شہید کی ناگہانی موت نے نواز شریف کو حقیقتاًاندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ صفحہ (241)

آصف زرداری کے تلاطم خیز دورِ حکومت میں نوازشریف نے ذمہ دار قائد حزب اختلاف ہونے کا ثبوت دیا ورنہ ایسے کئی مواقع آئے جب نواز شریف بڑی آسانی سے پیپلزپارٹی کی حکومت کا تختہ اُلٹ سکتے تھے۔

برکھا دت بتاتی ہیں کہ تیسری بار وزیراعظم کا حلف اُٹھانے سے چند گھنٹے پہلے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے جناب نواز شریف نے کہا "مجھے مدعو کیا جائے یا دعوت نہ دی جائے "میں ہر حال میں بھارت کا دورہ کرنا چاہتا ہوں میں 1999کی جنگ کی وجہ سے ٹوٹے رشتے ناطے بحال کرنا چاہتاہوں الجھے دھاگے سلجھانا چاہتاہوں"برکھا دت کہتی ہیں کہ بھارتی وزیراعظم من موہن سنگھ نے انہیں فوری دورہ بھارت کے لیے مدعو کرلیا کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق جب جی چاہے آسکتے ہیں۔لیکن عجیب اتفاق ہے کہ وزیراعظم من موہن سنگھ کے دورِحکومت میں جناب نواز شریف بھارت کا دورہ نہ کرسکے۔وہ انکشاف کرتیں ہیں کہ پاکستان کے اندرونی مسائل سے بھارتی رائے عامہ کی آگاہی میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔

جناب نواز شریف نے بتایا کہ میں نے فوجی قیادت اور اپنے ساتھیوں کو آمادہ کرلیا ہے کہ بھارت کو پسندیدہ قوم (Most Favoured Nation) کا درجہ دے دیاجائے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔اس وقت کی کانگریس سرکاراورمن موہن سنگھ کی تیزی سے ختم ہوتی ہوئی عوامی مقبولیت کی وجہ سے اس کا اعلان ممکن نہ ہوسکا، برکھا بتاتی ہے کہ جناب نواز شریف نے یہ عزم ظاہر کیا تھا کہ وہ مودی سرکار سے اس حوالے سے ازسرنو بات چیت کریں گے ۔حرف آخریہ کہ برکھادت کے وزیراعظم نوازشریف سے ملاقاتوں کے انکشافات کا بغورجائزہ لیاجائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ محترمہ اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ،نئی دہلی میں اپنے کسی’ ہینڈلر‘کو بھی ان غیر رسمی گفتگوئوں کی تمام تر تفصیلات اورجزئیات سے آگاہ کررہی تھیں اسی لیے تو جناب نواز شریف کی دورہ بھارت کی ’خواہش عاجلانہ ‘کا علم ہوتے ہی انہیں اگلے دن ہی ،بلاتوقف دورہ بھارت کی دعوت بھجوادی گئی جس کے ناتمام رہنے کا برکھا دت بڑی افسردگی سے ذکرکرتی ہیں ۔ کسی نامعلوم شاعر نے موجودہ صورت حال کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے …؎

زندگی کے سفر میں کوئی بھی راستہ نہیں دیتا

زمیں واقف نہیں ہوتی فلک سایہ نہیں دیتا

خوشی اور دکھ کے موسم سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں

کسی کو اپنے حصے کا کوئی لمحہ نہیں دیتا

اداسی جس کے دل میں ہو اسی کی نیند اڑتی ہے

کسی کو اپنی آنکھوں سے کوئی سپنا نہیں دیتا

اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا

کہ جب تک سانس باقی ہوکوئی کاندھا نہیں دیتا