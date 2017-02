عسکری بریفنگ، بندوق اور قانون کی طاقت کالم نگار | قیوم نظامی

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پریس بریفنگ جامع اور حوصلہ افزاءتھی۔ اس عسکری بریفنگ کو نئے عسکری ترجمان کی رونمائی اور نئے سپہ سالار جنرل قمر باجوہ کا نیا عسکری بیانیہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے واضح مگر محتاط الفاظ میں افواج پاکستان کا مو¿قف بیان کیااور اعتماد کے ساتھ سوالات کے جوابات دئیے۔ وہ کسی بھی موقع پر اپنی کریز سے باہر نہ نکلے ۔ ریاست اور حکومت کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا۔ ہرچند کہ وہ فوجی وردی میں تھے مگر ان کے دںل و دماغ میں رعونت نہیں تھی انہوں نے کہا ”ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دفاع، سلامتی، ترقی اور خوشحالی ہمارے باہمی اتفاق اور تمام ریاستی اداروں کی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ عسکری ترجمان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ”ہم جنگ نہیں چاہتے مسائل کا پر امن حل چاہتے ہیں لیکن عزت اور وقار پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پاکستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاکستان کا ہر شہری اپنے مورچے کا سپاہی ہے“۔ عسکری ترجمان نے آپریشن ضرب عضب، بلوچستان اور کراچی میں ہونے والی فوجی اور سول شہادتوں، زخمیوں اور خفیہ ایجنسیوں کی اطلاعات پر کی جانے والی عسکری کاروائیوں کی تفصیلات بتائیں اور انکشاف کیا کہ ریکارڈ کے مطابق فوج کے 9جوانوں کے ساتھ ایک افسر بھی شہید ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ فاٹا کے 84فیصد بے گھر افراد اپنے گھروں کو واپس جاچکے ہیں۔ فاٹا میں کیڈٹ کالج ، شاہراہیں اور ہسپتال تعمیر کیے جارہے ہیں۔ انہوں نے فوج، رینجرز، ایف سی، پولیس، شہریوں، صوبائی وفاقی حکومتوں کے تعاون اور قربانیوں کو سراہا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ حافظ محمد سعید کو ریاست کے پالیسی فیصلے کے مطابق قومی مفاد میں نظر بند کیا گیا ہے۔ جب ان سے ٹرمپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو اہل جرنیل نے کہا کہ اس سوال کا جواب وزارت خارجہ ہی دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا حکومت ڈان لیکس کی رپورٹ عوام کے سامنے لائے گی۔ عسکری بریفنگ کے دوران الفاظ کا انتخاب موزوں اور متوازن تھا۔ ”اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل“ جنرل راحیل شریف ”کرپشن اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ“ کی بات کرکے حکمران اشرافیہ کی نیندیں حرام کردیا کرتے تھے مگر جنرل قمر باجوہ نے شاید اس کی ”دکھتی رگ“ پر ہاتھ نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ رفتہ رفتہ انہیں بھی اپنے پیشرو کے تجزیے سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ کرپشن کے خاتمے کے بغیر دہشت گردی کا سدباب نہیں کیا جاسکتا۔ میجر جنرل آصف غفور کی بریفنگ سن کر دلی اطمینان ہوا۔ ہمارے جرنیل اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں ان کا انتخاب میرٹ پر کیا جاتا ہے۔ اندرونی و بیرونی چیلنجوں سے پوری طرح آگاہ ہیں اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ کاش ہمارے سیاست کے جرنیل بھی سیاسی تربیت پر توجہ دیں اور سیاست کو معیاری بنا سکیں۔ افواج پاکستان نے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی ہے مگر وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھنے سے قاصر رہی ہیں۔ سیاست دان اسمبلیوں کے اندر اور باہر جو ”تماشے“ کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ عوام کی نظر میں اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں اور افواج پاکستان بہتر کارکردگی کی وجہ سے بالادستی حاصل کرلیتی ہیں۔ جب سیاست معیاری اور باوقار ہوجائے گی تو سول ملٹری تعلقات بھی متوازن ہوجائیں گے۔

وفاقی حکومت کی ترجمان محترمہ مریم اورنگ زیب کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے وہ گفتگو کرتی ہیں تو احمد فراز کی شہرہ آفاق نظم یاد آتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں۔

سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں

یہ بات ہے تو چلو بات کرکے دیکھتے ہیں

محترمہ کو چاہیے کہ عوام کو اعتماد میں لیں کہ آپریشن ضرب عضب کے دوران کتنے دہشت گرد گرفتار ہوئے اور ان میں کتنے دہشت گردوں کو سزائیں سنائی جاچکی ہیں۔ وفاقی حکومت نے نیب پر کس حد تک عمل کیا ہے۔ عدالتی نظام کو مو¿ثر ، فعال اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے کیا اقدامات اُٹھائے گئے ہیں۔ فاٹا اصلاحات پر عملدرآمد کب تک شروع کیا جاسکے گا۔ بڑے شہروں میں سٹریٹ کرائم کی صورتحال کیا ہے۔ بندوق کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے "It is always a man behind the gun" ”بندوق کی طاقت اس فرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو“۔ جب راحیل شریف نے کمان سنبھالی دہشت گرد قبائلی علاقوں میں محفوظ پناہ گاہیں، اسلحہ کی فیکٹریاں اور تربیت گاہیں بنا چکے تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق پاکستان بھر میں دہشت گردی کی کاروائیاں کررہے تھے۔ عدلیہ کے جج خوف و ہراس میں مبتلا تھے گویا قانون دہشت گردوں سے خوف زدہ تھا۔ حکمران ریاست کے خلاف لڑنے والے دہشت گردوں سے مذاکرات میں مصروف تھے۔ دلیر اور نڈر جرنیل راحیل شریف نے بندوق کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کا قلع قمع کردیا۔ بندوق کی طاقت کے ساتھ اگر قانون کی طاقت بھی استعمال کی جاتی تو پاکستان امن کا گہوارہ بن چکا ہوتا مگر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مین قانون اکثر اوقات مفلوج اور معذور نظر آتا ہے۔

سیکریٹری خزانہ بلوچستان اور ایان علی دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے مگر چوں کہ ان کے ہاتھ لمبے تھے لہذا وہ قانون کی گرفت سے محفوظ رہے۔ ماڈل ٹاﺅن میں بندوق کی طاقت سے معصوم انسانوں کا خون بہتے دنیا نے دیکھا مگر قانون کی طاقت حرکت میں آنے کی بجائے مصلحتوں کا شکار ہوگئی کیونکہ قانون صرف چھوٹے کے لیے ہے بڑے کے لیے نہیں ہے۔ بابا لاڈلہ 74وارداتیں کرنے کے بعد بھی قانون کی گرفت میں نہ آسکا اور آخر کار رینجرز کے ہاتھوں بندوق کی طاقت کا نشانہ بنا۔ سینکڑوں معصوم انسانوں کا قاتل عزیر بلوچ حراست میں ہے مگر اس کے سامنے قانون بے بس دکھائی دیتا ہے۔ بندوق کی طرح قانون کی طاقت بھی مقتدر فرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے جسے قانون کا استعمال کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جب مقتدر افراد قانون کی طاقت استعمال کرنے کی بجائے مفاد اور مصلحت کا شکار ہوجائیں تو معاشرے میں لاقانونیت اور گن کلچر تیزی سے پھیلتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چوہدری نے آئین اور قانون کی طاقت کا مظاہرہ کرکے روشن اور یادگار مثال قائم کی تھی۔ ریاست قانون کی طاقت سے ہی مستحکم بنائی جاسکتی ہے۔ قانون کا اطلاق وہ افراد ہی کرسکتے ہیں جو قانون کی عملداری اور حکمرانی میں لازوال یقین رکھتے ہوں۔ سپر پاور امریکہ کے طاقتور صدر نکسن کو واٹر گیسٹ سکینڈل میں جھوٹ بولنے پر قانون کی طاقت کی گرفت میں آکر مستعفی ہونا پڑا۔ یا رب بیس کروڑ انسانوں کی ایٹمی ریاست کب بالغ ہوگی۔ عدلیہ کے جج اگر نیت کرلیں تو ریاست پر آئین اور قانون کی حکمرانی مشکل کام نہیں ہے۔ قانون بلاتفریق حرکت میں آنے لگے تو بدمعاش، قاتل، غنڈے اور کرپٹ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔

ہندوستان کا وزیراعظم مودی مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ امریکہ میں انتہا پسند اور نسل پرست صدر ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد پاکستان کی قومی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہوچکے ہیں۔ ٹرمپ نے سات مسلمان ممالک ایران، عراق، شام، سوڈان، یمن، لیبیا اور صومالیہ پر امیگریشن کی پابندیاں عائد کردی ہیں۔ نوے روز کے بعد اس فہرست پر نظر ثانی کی جائے گی اور پاکستان کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ان حالات میں پاکستان کی قومی سلامتی کے سلسلے میں غیر معمولی طور پر محتاط اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے مگر افسوس اس حساس موقع پر وفاقی حکومت نے بھارتی فلموں پر پابندی اُٹھا کر بھارت کو سگنل بھیجے ہیں جو قوم کیلئے تشویشناک ہیں۔ حکمرانوں کو ادراک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کا خاتمہ (جو تقسیم ہند کا بڑا عامل تھا) بھارت کی گرنیڈ اور گرینڈ سٹریٹجی کا حصہ ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی فلم انڈسٹری کو تباہ کیوں ہونے دیا جائے۔ طلبہ نے پاکستان بنانے کے لیے ہر اول دستے کا کام کیا تھا۔ کیا وہ پاکستان کو لٹیروں سے بچانے کے لیے بیدار ہوں گے۔ نوجوان ایٹمی قوت سے بڑی قوت ہیں ان کو بیدار ہونا ہوگا۔