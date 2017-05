A Joke worth ten billion Ruppies کالم نگار | شوکت علی شاہ

عمران خان ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ شریف برادران پر الزام لگاتا رہا ہے کہ یہ ’’ضمیروں کے سوداگر‘‘ ہیں، ووٹ نوٹ سے خریدتے ہیں۔ انہیں ملک کے ہر قابل ذکر شخص کی صرف ہسٹری ہی نہیں بلکہ کیمسٹری بھی معلوم ہے کون کیا ہے کتنے پانی میں ہے اس کی کمزوریاں کونسی ہیں کونسی رگ دبانے سے وہ رام کیا جا سکتا ہے کس شخص کو لفافہ دینا ہے کس کی منت سماجت کرنی ہے، کس کو ’’گُھوری‘‘ ڈالنی ہے اور کس کو جوتے مروانے ہیں، اگر کلیمی بے اثر ہو جائے تو عصا کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک ممبر اسمبلی جو دنیائے کرکٹ میں گھوڑے کے نام سے مشہور تھا بے قابو ہوتا جا رہا تھا احمد رضا قصوری کی طرح اتہام اور دشنام اسکے لبوں پر سوار رہتی تھیں۔ جب پندونصاع بے اثر ہوگئے تو گھوڑے کو لگام ڈالنا ضروری ہوگیا۔ ایک صبح جب وہ اسمبلی میں سیشن اٹینڈ کرنے آ رہا تھا تو نہر کے کنارے چند غنڈوں نے ہاکیوں اور ڈانگوں کا استعمال کرکے اسکی ٹھیک ٹھاک مزاج پرسی کر ڈالی۔ ہسپتال میں جو ممبر اسمبلی بھی جاتا وہ اس کی مزاج پرسی کم اور اسکی حسین ایکٹریس بیوی کی خیریت زیادہ دریافت کرتا بعد میں وہ ایسا چالو ہوا کہ حاکموں کا نام بھی سن لیتا تو بید مجنوں کی شاخ کی طرح لرزنے لگتا۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی قصے مشہور ہیں مرحوم شاہ صاحب اس زعم میں مبتلا ہوگئے کہ ایک جوڈیشل بٹن دبانے سے ملک کا منتخب وزیراعظم راکٹ کی طرح فضا میں تحلیل ہوجائے گا۔ چنانچہ سپریم کورٹ پر حملہ ناگزیر ہوگیا۔ اس سلسلے میں چمک اور دمک کے قصے بہت مشہور ہوئے کیسے ایک پیرِ فرتوت اور عصر حاضر کے محمد تغلق نے بریف کیس لیکر operation mid summer nightکیا۔ اپنے ایک انٹر ویو میں مرحوم سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہا جہاز بریف کیسوں سے نہیں بلکہ سوٹ کیسوں سے لدا ہوا تھا۔ ان کے اس بیان کو درخور اعتنا نہ سمجھا گیا۔ راست اقدام کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ ماضی کے قصے حال کے حاکموں کو غیر مستحکم نہیں کر سکتے تھے۔ بعد میں سزا بھی ملی تو ن لیگ کے فعال ورکرز میاں منیر اور طارق عزیز کو۔ واقف حال لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں حملے کی کم اور اپنی حمایت کی زیادہ سزا ملی، جیل سے واپس آئے تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ انہیں یک بینی دوگوش پارٹی سے نکال دیا گیا ’’گندے انڈے Gail Birds‘‘ مجرموں کی بھلا ایسی صاف شفاف پارٹی میں کہاں سے جگہ بنتی تھی۔ طارق عزیز ایک طویل عرصہ تک مقبول ٹی وی پروگرام نیلام گھر چلاتا رہا بیچارے کو کیا خبر تھی کہ ایک دن اسکی اپنی عزت آبرو اور وقار نیلام ہوجائے گا اب جبکہ ہر دو حضرات ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے ہونگے تو ضرور زیر لب بڑ بڑاتے ہونگے…؎ ’’مرے تھے جن کیلئے وہ رہے وضو کرتے‘‘۔ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ وفاداری، قربانیاں، قیدو بند کی صعوبتیں کچھ معنی نہیں رکھتیں۔ اس میں صرف لمحہ موجود ہوتا ہے ذوالفقار کھوسہ انقلاب کے وقت گورنر پنجاب تھا۔ اس کی تھپڑوں اور ٹھوکروں سے تواضع کی گئی۔ جسٹس غوث علی شاہ کے ساتھ وہ انصاف ہوا جو جیل جانے پر منتج ہوا۔ چوہدری سرور کوگورنر ہائوس سے یوں نکالا گیا جس طرح دودھ سے مکھی نکالتے ہیں ہر کسی کو کہتا پھرتا تھا کہ وہ میاں برادران کا محسن ہے اس نے دور ابتلا میں وزیراعظم ٹونی بلیئر کو کہہ کر انہیں برطانیہ کا ویزا دلوایا تھا۔ ان کی راہ میں پرویز مشرف مزاحم تھا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ معاہدے کی رو سے یہ دس سال تک سعودی عرب سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک طویل صفِ شہدا۔ ویسے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کی پانچ ہزار سالہ تاریخ دیکھیں تو یہ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے ۔ اس تناظر میں عمران خان کا الزام دل کو ہلا دینے والا نہیں بلکہ روح کو گرما دینے والا ہے Certain Touch of Romance دس ارب کا ہندسہ جس کے تصور ہی سے کمزور دلوں کو اختلاج قلب ہو سکتا ہے اور وہ تھوڑی کو ہی ’’بوتی‘‘ سمجھ کر رام ہوگئے ہیں ضرور سوچتے ہونگے…؎

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کرگیا

ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا

اور وہ حواری، درباری، کاسہ لیس سوچتے ہونگے کہ مدح شاہ میں ہمارے حلق خشک ہوگئے ہیں زبان کٹ گئی مدح ستم گراں کرتے۔ ضمیر بک گئے اسباب مفلساں کی طرح۔ ہمیں تو وزارت کی گھاس تک نہیں ڈالی اور ایک گستاخ کو دس ارب روپے کی خطیر رقم آفر کردی گئی ہے۔ یہ عجیب دنیا ہے۔ مانگنے سے بھیک تک نہیں ملتی اور بن مانگے اتنی خطیر رقم پیش کر دی جاتی ہے جو غالباً پیشرو حاکم پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خزانے میں بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں عمران نے سابق کمیونسٹ ہندوستانی وزیر خارجہ کرشنا مینن کا وہ بیان پڑھا تھا جو اس نے ہندوستانی پارلیمنٹ میں دیا تھا ہو جوش خطابت میں گویا ہوا

The Day of American imperalism are not yet over. it comes from the front door from the side door and back door if you want to get American aid dont beg them just kick them

فرامین اور شواہد سے لگتا ہے کہ خان کچھ اسی قسم کی پالیسی پر گامزن ہے اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ یہ امداد خان اپنے لئے نہیں بلکہ پسے ہوئے لوگوں کیلئے مانگتا ہے پھر یہ اسے امداد بھی نہیں سمجھتا ’’لوٹا ہوا مال‘‘ گردانتا ہے۔ ہم ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے اس قسم کی پیشکش ہرگز نہیں کی ہوگی میاں شہباز شریف ایک درویش منش انسان ہیں یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ انہیں صبح کی کھا کر شام کی روٹی کی فکر ہوتی ہے لیکن جو بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی وہی کھاتے ہیں جو ایک عام آدمی تناول فرماتا ہے۔ گو ایک بہت بڑے صنعتکار کے بیٹے ہیں لیکن اکثر تنگ دست رہتے ہیں سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کسی کو بخار تک بھی ادھار نہیں دیتے عمران خان کو اتنی بڑی پیشکش کیسے کردی؟ خان نے خود ساری زندگی انگلش کائونٹیزمیں فش اور چپس کھاکر گزاری ہے اسے ادراک ہی نہیں ہے کہ دس ارب روپے کی رقم کتنی خطیر ہوتی ہے۔ اگر دس ارب کے ہزار ہزار کے نوٹوں کو دھرتی پر بچھایا جائے تو لاہور سے لیکر بنی گالا تک نوٹوں کی ایک شاہراہ بن سکتی ہے۔ میڈیا اور اس الیکٹرانک دور میں یہ رقم جسے صرف لادنے کیلئے کئی ٹرک چاہئیں نہ تو بنکوں میں رقم رکھی جاسکتی ہے اور نہ گھر میں محفوظ رہتی ہے ۔

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے عمران کو اپریل فول بنایا ہو۔ گو خاصے سنجیدہ انسان ہیں لیکن خشک طبیعت میں بھی کبھی کبھارمزاح کا جوار بھاٹا اٹھ سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب دیکھنا چاہتے ہونگے کہ اتنی بڑی رقم کا تصور کرکے کیسے خان کا دل دھڑکے گا آنکھوں کی پتلیاں پھسلیں گی اور رال راب کی طرح اس کے منہ سے ٹپکے گی!

باقی رہا ثبوت؟ تواس قسم کی الزام تراشیاں کیسے ثابت کی جاسکتی ہیں؟ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ ہر جرم ثابت کرنے کیلئے موثر شہادت درکار ہوتی ہے جو اکثر دستیاب نہیں ہوتی بالفرض عمران اس فرضی یا حقیقی آدمی کا نام بھی بتادے جو آفر لایا تھا تو وہ شخص کیسے ثابت کرے گا کہ اسے میاں صاحب نے بھیجا ہے اس قسم کی ناقابل یقین باتوں کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ حیران کن صرف یہ بات ہے کہ عمران کو ایسا الزام لگانے کی کیا ضرورت تھی جو آسٹریلین بُوم رینگ کی طرح اسے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر یہ دروغ مصلحت آمیز ہے یا پانامہ کے پس منظر میں سیاسی حکمت عملی تو اس کا خالق یقیناً شیخو بابا ہوگا۔ سیاست کے گھپ اندھیرے میں انہیں ہمیشہ بڑے دور کی سوجھتی ہے آجکل وہ عمران کے ہمرکاب ہی نہیں مشیر اعلیٰ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ عبدالستار لالیکا نے کہا تھا ہر پارٹی کو ایک شیخ رشید کی ضرورت ہوتی ہے مفروضی حقائق کا جو سبق میاں نواز شریف بھول گئے ہیں وہ عمران نے پڑھ اور سمجھ لیا ہے۔