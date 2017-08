ایں سعادت بزور بازو نیست کالم نگار | ڈاکٹر اے آر خالد....

شاہِ زندہ (Living King) کے مزار مقدس پر آنے سے پہلے ہمیں ہرگز یہ احساس نہ تھا کہ ہم کس عالی مرتبت ہستی کے ہاں حاضری دینے جارہے ہیں۔ یہی وکی پیڈیا میں پڑھا تھا اور یہی گائیڈ نے بتایا تھا کہ شاہ زندہ جب تبلیغ اسلام کے لئے اس خطہ میں تشریف لائے اور اپنے مشن میں بے پناہ کامیاب و کامران ہوئے تو دشمنان دین نے انہیں شہید کردیا ۔ان کا سر مبارک جسم سے جدا کرکے اپنی اس قبیح حرکت پر خوشی منانے لگے کہ جسم نے آگے بڑھ کر اپنے سر کو دوبارہ اپنے کندھوں پر سجا لیا اور ایک گہرے کنویں میں اتر گئے دشمنان دین نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس گہرے کنویں کو جنت کہتے ہیں اور اپنے جسم سے علیحدہ کئے جانے والے سر کو خود اپنے جسم پر لگا کر جنت میں جانے والے کو شاہِ زندہ۔ اس کے علاوہ ساری معلومات اسی واقعہ سے متعلق تھیں۔

بعض لوگوں کے نزدیک ممکن ہے یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ یقین و بے یقینی، حقیقت و افسانے کے درمیان انکی محدود عقل کو ماننے اور نہ ماننے کے کرب میں مبتلا کردے مگر جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں ایسے کسی کرب میں مبتلا نہیں دیکھیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح اعلان کیا ہے ’’جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں‘‘ بس یہاں یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید کئے جانے والے اس برگزیدہ شہید نے زندگی کا ثبوت دے دیا۔ اپنے کٹے ہوئے سر کو پھر اپنے جسم سے جوڑ دیا اور خود چل کر ایک کنویں میں غائب ہوگئے۔

مزار بہت بلندی پر ہے اور یہاں جانے کیلئے سیڑھیاں اتنی کشادہ ہیں کہ ہر سیڑھی پر دو قدم رکھنے پڑتے ہیں اوپر تک جاتے جاتے تھکاوٹ یا تھکن کا احساس ہوتا ہے، مزار پر حاضری سے پہلے ماضی کے کئی واقعات اتنی تیزی سے دماغ کی سکرین پر چلے کہ کسی کے ری پلے کرکے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی، ہر ایک گہرے نقوش چھوڑ کر دوسرے واقعہ کو اکاموڈیٹ کرنے کیلئے دماغ سے غائب ہوئے بغیر دماغ کی سکرین سے غائب ہوتا رہا۔

سیدالشہداء حضرت حمزہؓ کے مزار کو بہت بڑی چار دیواری کے اندر محفوظ کرکے زائرین کو چند پتھروں کی طرف اشارہ کرکے بتا دیا جاتا ہے یہ چند پتھر ہی ان کا مزار ہیں ۔پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہؓ کی شہادت پر تو احد پہاڑ بھی آبدیدہ ہوگیا تھا اور جب احد کے شہداء کو جنت البقیع میں تدفین کے لئے لایا جارہا تھا تو روایات میں ہے کہ حضرت حمزہؓ کے جسم مبارک کو اٹھا کر جنت البقیع کی طرف چلنے کے موقع پر احد جنازے کے پیچھے چل پڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی اسی محبت میں اپنے پیارے چچا کی وہیں تدفین کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چار دیواری کے باہر زائرین پر عجب کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔

جنت البقیع میں اہل بیت اطہار کے مزارات بھی دو چار پتھروں کے نشانات پر محیط ہیں۔ بالعموم گائیڈ یا معلم جو بتاتا ہے اس پر یقین کرنا پڑتا ہے اور یہ وہی بتاتے ہیں جو درست ہے ہر مزار یا قبر مختصر ہے دو تین پتھروں سے پہچانی جاتی ہے نہ کوئی کتبہ نہ کسی کا نام نہ ہی واضح نشان ۔ تھوڑا سا نمایاں مزار حضرت عثمانؓ کا تھا جو 1968 میں ایک ’’کچا تھڑا‘‘ کی شکل میں اپنی الگ شان اور پہچان کے ساتھ دیکھا تھا۔ 2013ء کے حج کے موقع پر جنت البقیع کے پھیلائو کے سبب اس کونے یا تھڑے تک پہنچنے میں ناکامی رہی ۔ مگر ان دونوں مزارات پر حاضری کے گہرے نقوش انمٹ ہیں۔ ان کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزداری اور پھر ان کی دین کیلئے خدمات تاریخ اسلام کا سنہری باب ہیں۔

حضرت عثمانؓ کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ قرآن جس پر آپ کی شہادت کے وقت آپ کے مقدس خون کے قطرے گرے تھے، تاشقند میں ہم اسکی زیارت کرچکے تھے مگر یہ سارا کچھ شاہِ زندہ کے مزار پر حاضری دینے سے پہلے کیوں یاد آرہا تھا بلکہ پاکستان میں جب کوئی پندرہ سال پہلے سید سرفراز احمد شاہ نے دعوت عام دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں پوتے جھنگ سے آگے آسودۂ خاک ہیں تو میرے دو مرحوم دوستوں جسٹس چودھری اعجاز احمد اور اے آر شوکت نے ساتھ چلنے کی حامی بھرلی۔ شاہ صاحب یہ دعوت دیکر فیصل آباد کے سرینا ہوٹل میں چلے گئے اور کہہ دیا کہ جس نے جانا ہے وہ صبح نماز کے بعد وہاں پہنچ جائے۔ ظاہر ہے لاہور سے جاکر ان کے ساتھ روانہ ہونا ممکن نہ تھا۔ اس لئے چناب کلب میں تین کمرے بک کروا کے ہم فیصل آباد چلے گئے اور صبح پروگرام کے مطابق سرفراز شاہ صاحب کی معیت میں جھنگ سے آگے پیر عبدالرحمن کے مزار پر حاضری دینے چلے گئے۔ آج وہ حاضری جس کے لئے اتنا تردد کیا گیا اس لئے زیادہ یاد آرہی تھی کہ شاہِ زندہ کے مزار پر حاضری دینے سے پہلے ایک بہت بڑے سنہری کتبے پر نظر پڑی جس میں یہ حدیث درج تھی جو انگریزی زبان کے علاوہ دو اور زبانوں میں اس کتبے کوبہت نمایاں کئے ہوئے تھی۔

حدیث شاہِ زندہ کے بارے میں تھی اور ان کا ایسا تعارف تھا جسے دیکھ کر خوشی اور خوش قسمتی دونوں ہی عروج پر پہنچ گئیں، بالکل اچانک ملنے والی خوشی، وہم و گمان یا سوچ میں ہرگز نہ آنے والی خوشی ، یہ خوشی یقینا خوش قسمتی کے سبب ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک تو ایک سرٹیفکیٹ ہے جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا جو کسی اور کو نہیں مل سکا، نہیں مل سکتا ۔ انگریزی زبان میں بڑے سنہری کتبہ پر کندہ اس حدیث مبارک جسے میں نے ایک اعزاز ایک سرٹیفکیٹ کہا ہے اپنے قارئین کی نظر کرنے کیلئے وہی تحریر پیش کرتا ہوں۔

Prophet Muhammad Said,

"Kusam Ibn Abbas is more than any other person looks like me by character and appearance"

اللہ اکبر۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور محترم چچا ابن عباس کے صاحبزادے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔

’’قسم ابن عباسؓ کی کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ مجھ سے مشابہت ہے اور یہ مشابہت سیرت اور صورت دونوں میں ہے‘‘۔ (جاری)