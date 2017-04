پنجاب یونیورسٹی میں روئنگ چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب اور اقبال میموریل لیکچر آج ہو گا

لاہور(لیڈی رپورٹر) پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام تین روزہ پندرہویں ہائر ایجوکیشن کمیشن انٹر یونیورسٹی (مین) روئنگ چیمپئن شپ 2016-17کی افتتاحی تقریب بروز (آج) صبح 10بجے لاہور کینال بوٹ کلب ، پنجاب یونیورسٹی میں ہوگی جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر معین ناصر بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ دریںاثنا پنجاب یونیورسٹی شعبہ فلاسفی کے زیر اہتمام "Need to re-read Iqbal and beyond" کے موضوع پر اقبال میموریل لیکچرآج صبح10:30بجے الرازی ہال میں ہوگا ۔ سمینار کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر معین ناصر کریں گے۔ شعبہ فلاسفی کے سابق چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر ابصار موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔